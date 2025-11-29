Выходные в вотчине Деда Мороза с зимними забавами, чаепитием и фотосессией
Обхитрить Бабу Ягу, побывать в тереме волшебника, получить снимки с семьёй на память
Приезжайте с семьёй в Великий Устюг — здесь, посреди заснеженного леса, у скованной льдами речки, рассыпаны деревянные русские терема.
В главном живёт седобородый Дед Мороз — он напоит вас душистым чаем
с баранками и вареньем, а его помощники покажут дивные покои.
По соседству останетесь на ночь вы — мы забронировали уютный номер, в котором перед сном малышам можно включить сказку на вологодском диалекте.
Вы обойдёте ловушки коварной Бабы Яги, порезвитесь все вместе в молодецких забавах, встретите 12 месяцев, сможете проехать на чудо-печи и окунуться в атмосферу зимнего волшебства, словно в детстве. Память о новогоднем чуде поможет сохранить наш фотограф — пусть снимки согреют вас долгие годы!
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Питание. Включены завтрак во 2-й день, ужин в 1-й день (шведский стол с хорошим выбором блюд и свежей выпечкой), 1 чаепитие. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Обратите внимание: стоимость тура варьируется в зависимости от состава вашей семьи. После бронирования организатор отправит персональный расчёт.
Программа тура по дням
1 день
Забавы на Тропе сказок, чаепитие с Дедом Морозом
Сегодня большой дружной компанией мы прибудем в вотчину Деда Мороза. Сначала отправимся в невероятное путешествие по Тропе сказок. Здесь нужно обойти ловушки Бабы Яги, показать силушку богатырскую в молодецких забавах и поучаствовать ещё во многих затеях в компании зверей из волшебного леса.
После обеда и отдыха мы отправимся на необычный полдник — радушный хозяин Дедушка Мороз ждёт нас в гости на чай. Бородатому волшебнику можно задать вопросы и загадать желание. Уверены, эту встречу ваши дети запомнят надолго!
Вечером сможем погулять по парку, порезвиться с детьми и завершить день вкусным ужином.
2 день
Семейная фотосессия, экскурсия по терему Деда Мороза
Сладко поспали и позавтракали — пора развлекаться! Сначала устроим фотосессию с мамами, папами, бабушками и дедушками на главной аллее резиденции.
Затем сходим в терем Деда Мороза. Заглянем в рабочий кабинет, гардеробную, библиотеку, лабораторию и другие комнаты, каких в обычном доме не сыскать.
Потом заглянем к друзьям волшебника — животным, которые живут в просторных вольерах посреди соснового бора. Медведь, лиса, олень, енот — кого тут только не встретишь!
До отъезда у каждого ещё будет возможность вспомнить зимние забавы и окунуться в детство со своими малышами. Можно покататься на ватрушках или русской чудо-печке, посетить ледник или сад, сходить на ярмарку и просто прогуляться, вдыхая студёный воздух.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак, 1 ужин
Трансферы от/до ж/д вокзала Котласа (при необходимости, если прибываете поездом)
Все трансферы по маршруту
Сопровождение детским и семейным фотографом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Чаепитие с Дедом Морозом
Что не входит в цену
Проезд в Великий Устюг и обратно в ваш город
Обеды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 11:30. Также можем забрать вас от ж/д вокзала Котласа
Завершение: Великий Устюг, вотчина Деда Мороза, 14:00. Также можем доставить вас к ж/д вокзалу Котласа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Великом Устюге
Я представляю единственный проект в России, который организует адаптивные экскурсии и туры для мам в декрете и семей с малышами.
гидов Санкт-Петербурга, с нами весело детям, так как они встречают много друзей и им можно вести себя на экскурсии непринужденно. Тайминг экскурсии и маршрут удобен для прохождения с коляской, самокатом. С нами всегда фотограф, а также радиооборудование для лучшего восприятия. С нами драйвово!