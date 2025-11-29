Сегодня большой дружной компанией мы прибудем в вотчину Деда Мороза. Сначала отправимся в невероятное путешествие по Тропе сказок. Здесь нужно обойти ловушки Бабы Яги, показать силушку богатырскую в молодецких забавах и поучаствовать ещё во многих затеях в компании зверей из волшебного леса.

После обеда и отдыха мы отправимся на необычный полдник — радушный хозяин Дедушка Мороз ждёт нас в гости на чай. Бородатому волшебнику можно задать вопросы и загадать желание. Уверены, эту встречу ваши дети запомнят надолго!

Вечером сможем погулять по парку, порезвиться с детьми и завершить день вкусным ужином.