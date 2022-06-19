4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем

За 6 дней вы познакомитесь с культурой и традициями сразу четырех республик, посетите лучшие места, природные

5
3 отзыва
За 6 дней вы познакомитесь с культурой и традициями сразу четырех республик, посетите лучшие места, природные и исторические памятники и даже попробуете приготовить национальные блюда Ингушетии, Осетии, Кабардино-Балкарии и Чечни.
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
4 ярких впечатления от Северного Кавказа с Южным горячим сердцем
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Что вас ожидает 🤩

Кавказская природа
Кавказская природа
Увидим горы, насладимся природой, вкусим экологически чистые продукты и воду
Город мертвых
Город мертвых
Посетим заброшенное селение Даргавс и древний некрополь 14-18 вв.
Республики Кавказа
Республики Кавказа
Познакомимся с самыми знаковыми местами республик

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по равнинной части Ингушетии

Встреча группы в аэропорту г. Беслан "Владикавказ".

Рекомендованные рейсы:

  • из Москвы — Владикавказ S7 (10:30-13:00); Победа (13:10-15:40);
  • из Санкт-Петербурга — Владикавказ а/к Победа (10:45-14:05).

Групповой трансфер.

14:00 Обед.

15:30 Экскурсия по равнинной части Ингушетии:

Посещение комплекса «Мемориал памяти и славы», посвященный основным памятным датам и событиям Ингушетии.

Посещение этнографического музея в «Башне Согласия», самой высокой в Ингушетии башне со смотровой площадкой.

Возвращение во Владикавказ.

Заселение в гостиницу «Планета-Люкс» (альтернатива: гостиница «Владикавказ», гостиница «Люкс»).

Свободное время.

18:00 Ужин (за дополнительную плату).

2 день

Экскурсия по горной Ингушетии

8:00 Завтрак в отеле.

9:30 Экскурсия по горной Ингушетии.

Джейрахо-Ассинский заповедник, башни и крепости средневековой Горной Ингушетии. Башенный комплекс "Эрзи" – один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии.

Именно здесь в XIX веке был обнаружен знаменитый бронзовый орел, датируемый VIII веком. 

Цейломский перевал, откуда открывается незабываемый вид на главный скалистый Кавказский хребет, гору Казбек и Таргимскую котловину.

13:00 Обед в этническом кафе "Легенды Гор".   

Вы попробуете национальные ингушские блюда.

Продолжение экскурсии:

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском.

Эгикал — крупнейшее башенное селение в горной Ингушетии, Таргим относится к башенным поселкам замкового типа, были возведены в XV-XVII Веках.

Башенный комплекс "Хамхи" — башенные постройки которого имеют суровый монументальный облик, водружены на крутом скалистом откосе.

Древний христианский храм Тхаба-Ерды. Этот старинный храм был возведен примерно в VIII ст. Существуют сведения, что приказ о строительстве храма отдала царица Тамара.

Заезд к знаменитым башням Вовнушки — победитель конкурса «7 чудес России» Башенный комплекс "Эгикал", который является колыбелью нации, где находятся самые древние постройки и захоронения XII-XVII века. 

Люди здесь жили много веков, здесь же хоронили мертвых – не только под землей, но и в наземных склепах. Некоторых из склепов достигают 3 этажей в высоту и содержат останки более 200 человек.

19:00 Ужин (за дополнительную плату).

3 день

Обзорная экскурсия по Осетии

8:00 Завтрак в отеле.

9:00 Выезд в Осетию.

Обзорная экскурсия по самым значимым и памятным местам Осетии:

Даргавс или как по-другому его называют – «Город мёртвых», многие годы является одной из главных достопримечательностей республики, привлекающих внимание туристов.

Столь мрачное название Даргавс получил из-за древнего некрополя 14-18 вв., находящегося в километре от заброшенного селения.

Одно из удивительных, до сих пор не разгаданных открытий – найденные в некоторых старых гробницах мумии в гробах-лодках, сделанных из цельных кусков ствола. 

Учёные до сих пор ломают голову над столь необычной находкой.

Место гибели Сергея Бодрова – Кармадонское ущелье. Где в результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон.

Фиагдонское ущелье. Здесь прорываясь сквозь дикие скалы поросшие соснами ревет Фиагдон. Этот участок ущелья носит название «Кадаргаван» (перевал леса). 

Здесь туристы любят делать красивые фотографии на качелях над пропастью, а так же созерцать окрестности со снежными шапками, сидя на лавочке, прямо на краю ущелья. 

А немного отдохнув, отправитесь к месту, окутанному мифами и легендами — старинной башне Курта и Тага.

13:00 Обед в ресторане Тагардон, который находится в Алагирском районе, расположенном на левом берегу реки Фиагдон.

15:00 Пешеходная экскурсия по г. Владикавказ.

19:00 Ужин (за дополнительную плату).

4 день

Экскурсия по Верхней Балкарии

7:30 Завтрак в отеле. 

8:30 Выезд в Верхнюю Балкарию, где Вы посетите:

Шато-Эркен.

Это удивительный замок, построенный в стиле Средневековья, который красуется посреди искусственного водоема. 

Шато-Эркен прекрасно выписывается в местные пейзажи с видом на величественный Эльбрус и окружен живописным садово-парковым комплексом.

13:30 Обед.

Голубые озера – одно из самых таинственных мест на земле.

Черекское ущелье. Это гордость и жемчужина Кабардино-Балкарской республики. 

Из семи вершин с высотой более пяти тысяч метров, находящихся на Кавказе, пять расположены в Черекском районе.

Аушигерский термальный источник с уникальным составом воды и температурой около 50С.

18:00 Возвращение в отель. 

19:00 Ужин (за дополнительную плату).

5 день

Экскурсия по г. Грозный

8:00 Завтрак в отеле.

Выселение из отеля.

9:00 Выезд в г. Грозный. 

Заселение в отель "Нохчо Стар".

13:00 Обед.

14:00 Экскурсия по городу:

Мечеть "Сердце Чечни" — одна из самых больших мечетей мира. Это не только место преклонения всех исповедующих ислам, но и одна из главных достопримечательностей чеченской столицы.

Грозный-Сити — комплекс высотных зданий в Грозном, расположенный в центре города. Общая площадь комплекса — 4,5 га. Здесь построено семь высотных зданий.

Цветочный парк, известный в народе как «Парк чудес» и «Парк влюблённых», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. 

Парк расположен прямо в центре Грозного, и занимает площадь 45 000 кв. метров. В парке есть фонтан с башнями высотой 18 метров в национальном стиле, украшающих около 150 тысяч разных цветов, посаженных пальм, более пятисот деревьев и 18 тысяч кустов. 

В парке также есть зеленые скульптуры животных: слоны, медведи, олени и другие. Парк был открыт 17 сентября в 2017 году, в День чеченской женщины. 

Здесь очень много мест для классных фотографий, очень приятно провести время и всегда чисто. 

Посещение уникальной мечети построенной в стиле хай-тека "Сердце Матери". Является первой мечетью на территории России, выполненной в ультрасовременном виде. Днём, в зависимости от погоды, своды мечети меняют оттенки цветов — от светло-серого до бирюзово-синего. 

Ночью мечеть и прилегающие территории освещаются разноцветными светодиодными лампами и прожекторами.

19:00 Ужин (за дополнительную плату).

6 день

Трансфер до аэропорта г. Грозный

8:00 Завтрак в отеле. 

Прощание с группой (фото на память, обмен контактами).

10:00 Трансфер до аэропорта г. Грозный.

Рекомендуемые рейсы:

  • Грозный Москва UT (14:30 -17:00),  Аэрофлот (12:40-15:20); 
  • Грозный Санкт-Петербург, Россия (12:50-16:05).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах «Планета-Люкс» и «Нохчо Стар».

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (полупансион)экскурсионный трансфергрупповой трансфер от аэропорта до отеля и обратно в аэропорт экскурсии с гидом проживание в гостиницах «Планета-Люкс» и «Нохчо Стар»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно из г. Грозныймедицинская страховкапитание
  • Не указанное в программе тураконная прогулка 500 руб. час (на человека)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
19 июня 2022
Спасибо. Все было хорошо.
С
19 ноя 2021
Яркий, насыщенный тур. Красивейшие места, которые не оставят никого равнодушным. Истинное кавказское гостеприимство! Однозначно рекомендую к посещению!
Н
18 апр 2022
Открыла для себя невероятной красоты горную Ингушетию! Вид из окна отеля Армхи потрясающе прекрасен! Йога с видом на горы на открытом воздухе - это лучшая йога! В тур включена отличная экскурсионная программа. Мечтаю вернуться!

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