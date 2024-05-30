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с замечательным гидом Рамзаном! Приятно впечатлены радушным приемом, доброжелательностью, чутким отношением ко всем нашим пожеланиям, потрясающим количеством информации и интересеным ее изложением, безупречно уважительным отношением к каждому участнику группы. Искренне рекомендую Бэлла-тур, т. к очень гибки ко всем пожеланиям, подобраны интересные локации и гостиницы, удобные встречи и проводы. Ингушетия надолго останется в нашем сердце в первую очередь благодаря добродушию людей, с которыми нам довелось встретиться во время поездки! А горы, ущелья, теснины, каньоны, перевалы, башни и вообще природа бесконечно прекрасны! Спасибо большое за чудесный отдых!