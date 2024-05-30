Голубые озёра – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Голубые озёра» во Владикавказе, цены от 36 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
9 отзывов
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000 за человека
5 счастливых дней на Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
5 счастливых дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 36 000 за человека
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    30 мая 2024
    5 счастливых дней на Кавказе
    Все организовано хорошо.
  • О
    Оксана
    6 мая 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
  • О
    Ольга
    3 апреля 2024
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
    Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилосьОгромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось
  • Н
    Наталья
    11 марта 2024
    5 счастливых дней на Кавказе
    Присоединяюсь ко всем! Спасибо за отличный отдых, хорошее проживание в отелях, за отличные экскурсии очень много хороших впечатлений от Кавказа, особенно лепшки😄 и вкусная еда!
  • А
    Алла
    11 марта 2024
    5 счастливых дней на Кавказе
    Добрый вечер, принимающая сторона и наши дорогие сопутешествинники! Спасибо большое за отличный культурно-туристическо-духовный маршрут! Впечатлений и эмоций, приятной усталости и мясного послевкусия через край!
  • М
    Марина
    6 декабря 2023
    3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
    1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все дни солнце +16, и
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    с замечательным гидом Рамзаном! Приятно впечатлены радушным приемом, доброжелательностью, чутким отношением ко всем нашим пожеланиям, потрясающим количеством информации и интересеным ее изложением, безупречно уважительным отношением к каждому участнику группы. Искренне рекомендую Бэлла-тур, т. к очень гибки ко всем пожеланиям, подобраны интересные локации и гостиницы, удобные встречи и проводы. Ингушетия надолго останется в нашем сердце в первую очередь благодаря добродушию людей, с которыми нам довелось встретиться во время поездки! А горы, ущелья, теснины, каньоны, перевалы, башни и вообще природа бесконечно прекрасны! Спасибо большое за чудесный отдых!

    1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все1-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Голубые озёра»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
  2. 5 счастливых дней на Кавказе
  3. Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Голубые озёра" можно забронировать 3 тура от 36 000 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Голубые озёра», 12 ⭐ отзывов, цены от 36000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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