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Авторский тур
5 дней
3 республики за 5 дней: Ингушетия, Осетия и Кабардино-Балкария
Прикоснуться к тайнам прошлого, полюбоваться Эльбрусом и проверить, омолаживает ли горячий источник
Начало: Владикавказ, аэропорт, 13:00-14:00
11 июня в 12:00
14 июня в 12:00
36 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
5 счастливых дней на Кавказе
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Чарующий Кавказ: 5 горных республик юга России
Побродить среди ингушских башен, познакомиться с мечетями Чечни и насладиться бирюзой реки Сулак
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа с 13:00 д...
11 июня в 13:00
1 ноя в 13:00
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения30 мая 2024Все организовано хорошо.
- ООксана6 мая 2024Отличныц тур!!!!! Рекомендую!!!!
- ООльга3 апреля 2024Огромное спасибо организатором за тур. Всё очень понравилось. Особенно Рамзану. Это просто ходячая энциклопедия 👍. Немного подпортило впечатление еда около Голубых озёр (шашлык не для человеческих зубов 🙂). А в остальном всё на 5+!!!
- ННаталья11 марта 2024Присоединяюсь ко всем! Спасибо за отличный отдых, хорошее проживание в отелях, за отличные экскурсии очень много хороших впечатлений от Кавказа, особенно лепшки😄 и вкусная еда!
- ААлла11 марта 2024Добрый вечер, принимающая сторона и наши дорогие сопутешествинники! Спасибо большое за отличный культурно-туристическо-духовный маршрут! Впечатлений и эмоций, приятной усталости и мясного послевкусия через край!
- ММарина6 декабря 20231-4 декабря были с сыном в туре по Кавказу. Нам невероятно повезло с погодой - все дни солнце +16, и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Голубые озера»
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Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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