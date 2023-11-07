Классическое путешествие на Кавказ

Групповой тур во Владикавказе
5
3 отзыва
Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы — Северная Осетия — Кабардино-Балкария с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Классическое путешествие на Кавказ
Классическое путешествие на Кавказ
Классическое путешествие на Кавказ
Ближайшие даты:
7
мая
14
мая
21
мая
4
июн
11
июн
18
июн
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даты

Что вас ожидает:

Медовые водопады
Медовые водопады
Отправимся в путешествие к Медовым водопадам
Национальный колорит
Национальный колорит
Вкуснейшая еда — традиционные кавказские блюда
Уникальная природа
Уникальная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Программа тура по дням

1 день

Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.

Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск

Начало 09:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Продолжительность 8 часов, 145 км.

Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - ПятигорскПятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
3 день

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик

Начало в 08:30.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Переезд в Нальчик.

Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Продолжительность 8-9 часов, 295 км.

Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - НальчикПятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
4 день

Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера

Начало в 08:30.

Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.

Прибытие во Владикавказ 17:00

Обед — самостоятельно (доп. плата).

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Продолжительность 230 км, 8 часов.

Черекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озераЧерекское ущелье - Верхняя Балкария - Голубые озера
5 день

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Куртатинское ущельеКадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - ДаргавсТри ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
6 день

Алагирское ущелье - Цей - аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

Пикник-ланч (вкл. в стоимость).

Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Алагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул НарАлагирское ущелье - Цей - аул Нар

Проживание

Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе.

Стоимость тура за номер, руб:

РазмещениеКатегория номераПериод действия цены

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одн-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Машук 2* - Россия 4* - Кадгарон Отель 3*стандарт09.04.2024-03.12.20246860068600451009900095400
Машук 2* - Россия 4* - Гостиница Владикавказ 3*стандарт09.04.2024-03.12.202470740707404810010200098500
Интурист 3* - Синдика 4*/ Azimut 4* - Гостиница Владикавказ 3*комфорт09.04.2024-03.12.2024781407814055700111800107800
Машук 2* - Россия 4* - Отель Планета Люкс 3*стандарт09.04.2024-03.12.202470740707404600010120097600
Интурист 3* - Синдика 4*/ Azimut 4* - Отель Планета Люкс 3*полулюкс09.04.2024-03.12.2024778407784055500111000107000
Интурист 3* - Синдика 4*/ Azimut 4* - DoubleTree by Hilton 4*стандарт09.04.2024-03.12.20249530010120070200134500126500

*В гостинице Владикавказ трёхместное размещение организовано на 6-м этаже в номерах без кондиционера.

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

*В гостинице Владикавказ спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Варианты проживания

Кадгарон Отель

2 ночи

Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.

До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.

Кадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон ОтельКадгарон Отель

Планета Люкс 3

2 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.

Предоставляется бесплатный WiFi.

Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3Планета Люкс 3

Гостиница «Владикавказ» 3

2 ночи

Находится в центре города Владикавказ, в 2 минутах ходьбы от реки Терек и парка имени Коста Хетагурова. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В ресторане при гостинице подаются блюда европейской и кавказской кухни. Прогулка до местных кафе, баров и ресторанов занимает 10 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала Владикавказа составляет 3 км, а до аэропорта Владикавказа — 25 км.

В номере: мини-бар, в собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и полотенца. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе прочих удобств — письменный стол.

Спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.

Номера стандарт находятся только на 3 этаже. Это номера без балкона.

Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3Гостиница «Владикавказ» 3

DoubleTree by Hilton 4

2 ночи

Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» находится во Владикавказе. Этот отель располагается 1 км от центра города.

В отеле

Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в лобби-баре. Также на территории отеля функционируют два ресторана. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi. Специально для автопутешественников организована парковка.

Также для гостей в отеле: массажный кабинет, сауна, солярий и хаммам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр, тренажёрный зал и йога. Среди развлечений на территории — караоке. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.

Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Доступная среда: работает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

В номере

Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор, мини-бар по запросу и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.

DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4DoubleTree by Hilton 4

Машук 2

2 ночи

Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.

Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.

В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.

Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2Машук 2

Интурист 3

2 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.

Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3Интурист 3

Россия 4

1 ночь

Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.

Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.

В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.

Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.

Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4Россия 4

Синдика 4

1 ночь

Спа-отель "Синдика" с крытым бассейном и оздоровительным спа-центром находится в Нальчике. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все элегантно оформленные номера располагают телевизором с кабельными каналами, холодильником и балконом с видом на горы. В собственной ванной комнате предоставляется фен.

К услугам гостей ресторан и бар.

Гости спа-отеля "Синдика" могут заняться спортом и отдохнуть в оздоровительном спа-центре. В распоряжении гостей помещения для совещаний.

На территории обустроена бесплатная парковка.

Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4Синдика 4

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
  • Размещение в отелях по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорск и обратно из г. Владикавказ
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 800 руб
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 500 руб
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 2 200 руб. ребенок до 16 лет - 1 800 руб. детское меню, до 8 лет - 800 руб
  • Взрослый - 2 200 руб
  • Ребенок до 16 лет - 1 800 руб
  • Детское меню, до 8 лет - 800 руб
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли в моём номере кондиционер?

Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.

Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?

Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.

Денежная единица — российский рубль.

На каком автомобиле проводятся экскурсии?

В зависимости от места и локаций проведения экскурсий транспорт может предоставляться различной вместимости:

  • Микроавтобусы вместимостью до 19 человек и туристические автобусы вместимостью до 50 человек.

В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.

Рассадка в автобусах произвольная.

Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?

Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.

Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?

Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.

Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?

Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 ноя 2023
Добрый день всем! Тур "Классическое путешествие на Кавказ" очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 дней море впечатлений! Ущелья, горы, водопады, горные реки! Гиды очень интересно рассказывали и знакомили с историей этих мест, с бытом и обычаями. Всё очень понравилось. Получилось незабываемое путешествие!!!
Добрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 днейДобрый день всем! Тур &quot;Классическое путешествие на Кавказ&quot; очень насыщенный, интересный и познавательный. За 6 дней
А
3 мая 2023
Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней. Впечатлений не то, что море, а океаны. Пятигорск, Кисловодск, водопады, Приэльбрусье и сам Эльбрус, Кармадонское ущелье, Верхняя Балкария, Мертвый город и много много еще других мест… но.. самое - самое главное… это ГОРРРЫЫЫ, много гор. Огромное спасибо всем экскурсоводам, всегда живой разговор, много интересной информации по региону. Я до сих пор под впечатлением. Спасибо организаторам. С погодой очень повезло. Только в последний день пошел дождь, а так всегда солнце. Даже чуть-чуть сгорел. Рекомендую этот тур для любителей посетить много интересных мест за небольшой промежуток времени. Поверьте, будет очень интересно.
Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней.
А
3 мая 2023
Добрый день, друзья. Хочу поделиться впечатлениями от моей поездки. Итак, классическое путешествие по Кавказу. 6 дней. Впечатлений не то, что море, а океаны. Пятигорск, Кисловодск, водопады, Приэльбрусье и сам Эльбрус, Кармадонское ущелье, Верхняя Балкария, Мертвый город и много много еще других мест… но.. самое - самое главное… это ГОРРРЫЫЫ. Огромное спасибо всем экскурсоводам, всегда живой разговор, много интересной информации по региону. Я до сих пор под впечатлением. Спасибо организаторам. С погодой очень повезло. Только в последний день пошел дождь, а так всегда солнце. Даже чуть-чуть сгорел. Рекомендую этот тур для любителей посетить много интересных мест за небольшой промежуток времени. Поверьте, будет очень интересно.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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