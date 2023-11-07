Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы — Северная Осетия — Кабардино-Балкария с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Программа по дням Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

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Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Отправимся в путешествие к Медовым водопадам

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.

19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.

Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.

Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.

Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.

13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.

Проживание

Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе.

Стоимость тура за номер, руб:

Размещение Категория номера Период действия цены Dbl Двухм-ое Twin Двухм-ое Single Одн-ое Triple* Трех-ое DBL+СH 2вз+1реб Машук 2* - Россия 4* - Кадгарон Отель 3* стандарт 09.04.2024-03.12.2024 68600 68600 45100 99000 95400 Машук 2* - Россия 4* - Гостиница Владикавказ 3* стандарт 09.04.2024-03.12.2024 70740 70740 48100 102000 98500 Интурист 3* - Синдика 4*/ Azimut 4* - Гостиница Владикавказ 3* комфорт 09.04.2024-03.12.2024 78140 78140 55700 111800 107800 Машук 2* - Россия 4* - Отель Планета Люкс 3* стандарт 09.04.2024-03.12.2024 70740 70740 46000 101200 97600 Интурист 3* - Синдика 4*/ Azimut 4* - Отель Планета Люкс 3* полулюкс 09.04.2024-03.12.2024 77840 77840 55500 111000 107000 Интурист 3* - Синдика 4*/ Azimut 4* - DoubleTree by Hilton 4* стандарт 09.04.2024-03.12.2024 95300 101200 70200 134500 126500

*В гостинице Владикавказ трёхместное размещение организовано на 6-м этаже в номерах без кондиционера.

Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).

Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).

Single — одноместный номер.

Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.

*В гостинице Владикавказ спа и бассейн в данный момент закрыты, так как идет ремонт. Информации по открытию бассейна пока нет.