Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни. На экскурсию допускаются дети от 7 лет! Сразу о главном: Дегустация Помимо ужина из 3х блюд вы продегустируете настоящие традиционные блюда:

Уалибах (осетинский пирог с сыром) — 1 кусочек / 110 гр.

Цæхæраджын (осетинский пирог с листьями свеклы) — 1 кусочек / 110 гр.

знакомство с главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром – КУВД. По сей день осетины всех поколений строго чтут традицию кувда.

Осетинское пиво – 150 мл. Музыкальное путешествие в историю Вслед за дегустацией осетинской кухни последует волшебное музыкальное путешествие и действо, раскрывающее перед гостями историю уникальной земли и культуру народа. Путешественник становится участником разворачивающихся перед его взором событий, переживает и открывает для себя необыкновенное сердце и душу замечательной нации через рассказы, молитвенные тосты, танцы, музыку, прозу и поэмы, начиная с далёких истоков, затерянных в туманах времени и легенд. На экскурсию допускаются дети от 7 лет! Шоу-программа включает:.

выступления солистов на национальных музыкальных инструментах * выступление вокалистов * выступление национальных танцевальных коллективов * дискотека От соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, «Аланский вечер», подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии. В стоимость входит:.

Сопровождающий • Входной билет на мероприятие • Ужин из трех блюд с напитками • Дегустация • Шоу-программа в традиционном этно-национальном стиле Важная информация: На экскурсию допускаются дети от 8 лет. Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.