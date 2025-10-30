Экскурсия «Аланский вечер» предлагает уникальную возможность погрузиться в культуру Осетии.
Гости смогут насладиться традиционными блюдами, такими как уалибах и цæхæраджын, а также продегустировать осетинское пиво.
Программа включает выступления солистов на национальных инструментах, вокалистов и танцевальные коллективы. Это идеальный способ провести вечер в Владикавказе, узнав больше о его истории и традициях
Гости смогут насладиться традиционными блюдами, такими как уалибах и цæхæраджын, а также продегустировать осетинское пиво.
Программа включает выступления солистов на национальных инструментах, вокалистов и танцевальные коллективы. Это идеальный способ провести вечер в Владикавказе, узнав больше о его истории и традициях
5 причин купить эту экскурсию
- 🎵 Уникальная этно-программа
- 🍽️ Дегустация осетинских блюд
- 🎶 Живая музыка и танцы
- 🏛️ Обзорная экскурсия по Владикавказу
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Владикавказ
Описание экскурсии
Шоу-программа представит захватывающий и динамичный вечер традиционного осетинского застолья с песнями и танцами, большим выбором качественных кавказских блюд и дегустацией национальной кухни. На экскурсию допускаются дети от 7 лет! Сразу о главном: Дегустация Помимо ужина из 3х блюд вы продегустируете настоящие традиционные блюда:
- Уалибах (осетинский пирог с сыром) — 1 кусочек / 110 гр.
- Цæхæраджын (осетинский пирог с листьями свеклы) — 1 кусочек / 110 гр.
знакомство с главным ритуалом аланского культа: великим молитвенным пиром – КУВД. По сей день осетины всех поколений строго чтут традицию кувда.
- Осетинское пиво – 150 мл. Музыкальное путешествие в историю Вслед за дегустацией осетинской кухни последует волшебное музыкальное путешествие и действо, раскрывающее перед гостями историю уникальной земли и культуру народа. Путешественник становится участником разворачивающихся перед его взором событий, переживает и открывает для себя необыкновенное сердце и душу замечательной нации через рассказы, молитвенные тосты, танцы, музыку, прозу и поэмы, начиная с далёких истоков, затерянных в туманах времени и легенд. На экскурсию допускаются дети от 7 лет! Шоу-программа включает:.
- выступления солистов на национальных музыкальных инструментах * выступление вокалистов * выступление национальных танцевальных коллективов * дискотека От соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, «Аланский вечер», подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии. В стоимость входит:.
выступления солистов на национальных музыкальных инструментах * выступление вокалистов * выступление национальных танцевальных коллективов * дискотека От соблазнительных мелодий осетинской гармошки до искрометного ритма доули, от трепета кавказской лезгинки до традиционного массового аланского танца Симд, «Аланский вечер», подобно Пиру Нартов, развлекает и вдохновляет своих особых гостей на протяжении столетий со времен древней Алании до сегодняшнего дня современной Осетии. В стоимость входит:.
Сопровождающий • Входной билет на мероприятие • Ужин из трех блюд с напитками • Дегустация • Шоу-программа в традиционном этно-национальном стиле Важная информация: На экскурсию допускаются дети от 8 лет. Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
См. в расписании
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шоу в этно-национальном стиле
- На обзорной экскурсии (при выборе соответствующего билета):
- Исторический центр города
- Набережная Терека
- Проспект Мира (Александровский)
- Суннитская мечеть
- Старинная церковь
- Старейший городской парк на Северном Кавказе
Что включено
- Ужин из трех блюд с напитками
- Дегустация пирогов и пива
- Шоу-программа в традиционном этно-национальном стиле
- Сопровождающий
- Экскурсия по городу (при выборе соответствующего билета)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: См. в расписании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Важная информация
- На экскурсию допускаются дети от 8 лет
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 263 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
30 окт 2025
Очень интересная программа. Ведущий супер. Национальные танцы были бесподобны. Вечер прошел на ура. Спасибо большое!!!!
В
Варвара
30 окт 2025
Отличная пешая экскурсия, гид -умница, глубокое погружение в историю города! Программа в ресторане отличная! Ведущий зарядил отличным настроением, прекрасный ужин, вино, танцы, музыкальная программа, знакомство с традициями Алании. В общем, 100% -я рекомендация
В
Виталий
22 окт 2025
Мероприятие прошло на высоком уровне, в располагающей атмосфере. Динамичный ведущий, превосходный танцевальный коллектив, замечательные музыканты и, что немаловажно, вкусное угощение. Люля-кебаб, куриный шашлык, овощи, пироги, домашнее вино, пиво и лимонады местного производства!
Т
Татьяна
19 окт 2025
И
Ирина
16 окт 2025
Всё было отлично, ведущий не давал скучать, конечно же танцы и песни в исполнении артистов выше всяких похвал. Молодцы ребята! Застолье остались довольны, спасибо организаторам.
Л
Любовь
27 сен 2025
Шоу очень эффектное. Танцоры горят, зажигают. От них столько энергии и позитива. И шла для того, чтобы увидеть местные танцы, обычаи, наряды. Здесь люди более открыты и доброжелательны. Это стоит
Т
Татьяна
25 сен 2025
Самая классная программа! Вот куда точно надо сходить!!!! Всё продумано, все вкусно, ведущий грамотный, а какой певец👍🏻👍🏻👍🏻
А
Анна
19 сен 2025
М
Марина
13 сен 2025
Замечательный ведущий и молитвенные тосты, зажигательная лезгинка, мелодия гармошке, игра на ударных инструментах. Все просто супер! Но, есть маленькое но. Кухня. Горячие блюда холодные. Курица сухая. Осетинские пироги класс!
В
Валерия
10 сен 2025
Очень понравилось, танцы были динамичными, а костюмы красивые! Ведущий отдельный душка, хорошо всех сплотил и развеселил.
Я как художник многими движениями вдохновились и нарисовала пару скетчей горцев. Спасибо за отличный вечер!
Я как художник многими движениями вдохновились и нарисовала пару скетчей горцев. Спасибо за отличный вечер!
Л
Людмила
10 сен 2025
Замечательный вечер. Понравилось все.
Е
Елена
7 сен 2025
Потрясающий ведущий, поёт шикарно. Коллектив играет и танцует великолепно!
Вкусные осетинские пироги с сыром.
Вкусные осетинские пироги с сыром.
С
Светлана
7 сен 2025
Т
Татьяна
4 сен 2025
Спасибо. Чудесный вечер! Ведущий, просто восторг. Талантливый парень. Замечательные артисты. Вкусная еда. Время провели отлично!!!!
Е
Елена
1 сен 2025
Это СУПЕР экскурсия и застолье с песнями, танцами, игрой на национальных инструментах для любого гостя Владикавказа. Брала эту экскурсию 29.08.2025 г. Если брать эту экскурсию с обзорной по Владикавказу, то
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейское и Дигорское ущелья - за 1 день
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии, посетив наскальный памятник Уастырджи и Цейское ущелье с захватывающими видами
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Архитектурное наследие Владикавказа
Прогулка по старинным улочкам Владикавказа откроет перед вами его многонациональную культуру и богатую историю
Начало: В центре Владикавказа
Завтра в 16:00
14 ноя в 16:00
800 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Знакомьтесь, Владикавказ
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Владикавказу, где вас ждут исторические памятники, архитектурные шедевры и удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
3800 ₽
4000 ₽ за человека