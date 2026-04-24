Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

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Большое путешествие по Северной Осетии

Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Откройте для себя уникальную экскурсию «Большое путешествие по Северной Осетии» и погрузитесь в величественную атмосферу Куртатинского ущелья.

Осетинские легенды, средневековые башни и ледниковые водопады ждут вас! Отправляйтесь в незабываемое путешествие, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры.

Узнайте тайны Даргавского некрополя, включенного в список ЮНЕСКО, и вдохните свежесть горного воздуха, наполненного дыханием времени
4.9
43 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Потрясающие виды Куртатинского ущелья
  • 🏰 Исторические памятники и крепости
  • 💧 Водопады и природные каскады
  • 🏞️ Легендарный Даргавский некрополь
  • 🚶‍♂️ Увлекательные треккинги
  • 📜 Аланские предания и легенды

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для путешествия по Северной Осетии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для треккинга и прогулок, а горные пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные температуры. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия может быть ограничена из-за погодных условий, но даже в это время можно насладиться красотой региона, если вы готовы к более сложным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Большое путешествие по Северной Осетии
Большое путешествие по Северной Осетии
Большое путешествие по Северной Осетии

Что можно увидеть

  • Кадаргаванский каньон
  • Дзивгисская крепость
  • Башня Курта и Тага
  • Аланский монастырь
  • Даргавский некрополь

Описание экскурсии

Красоты и артефакты Куртатинского ущелья

Первый отрезок нашего маршрута пройдет по одному из красивейших уголков Осетии, Куртатинскому ущелью. В этой части экскурсии вы:

  • рассмотрите фантастические ландшафты Кадаргаванского каньона
  • подниметесь к наскальной Дзивгиской крепости — одной из крупнейших на Кавказе
  • пройдете по тропе над бушующей рекой Фиагдон и послушаете легенду о мече и камне
  • доберетесь по ступенькам к высокогорному Аланскому монастырю и насладитесь захватывающими видами
  • услышите предание о двух братьях у Башни Курта и Тага, узнаете о происхождении осетинских фамилий и строительстве фамильных башен.

Мидаграбинская долина водопадов

Здесь вас заворожат мощные каскады воды, падающие с ледников. Мы совершим 1,5-часовой треккинг к Большому Зейгеланскому водопаду: его вершина часто затянута облаками, а водный поток изящной белой линией прочерчивает горы.

Город мертвых Даргавс

Перед нами раскинется легендарный Даргавский некрополь — историко-археологический памятник, внесенный в список ЮНЕСКО. Вы рассмотрите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и откроете секреты этих причудливых построек. А после мы проедем через Кармадонское ущелье — печально известное место схода ледника Колка.

Организационные детали

  • Для похода к водопадам обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ; возможность похода зависит от погоды и сезона
  • В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами
  • Рекомендую взять тару для горной воды
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

— Посещение Некрополя — 150 ₽ с человека
— Посещение Мидаграбинских водопадов по желанию — 3000 ₽ с группы
— Стоимость экскурсии указана с учётом выезда из г. Владикавказ. Возможность выезда из других городов и размер доплаты уточняйте в переписке.

Также можем организовать экскурсию к Цейскому ущелью.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1152 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Артур, и я много лет «болею» горами. Вместе с командой мы с радостью покажем вам наш фантастически красивый регион, поделимся солнечным настроением и расскажем о местных традициях.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
4
3
3
1
2
1
А
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает Северную Осетию от и до, сделал все, чтобы наша экскурсия прошла комфортно. Переживали, что
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замерзнем, потому что погода была не очень, но Гарик сказал «я не дам вам замерзнуть», так и получилось! Сама экскурсия интересная, красивые виды обеспечены. Гарик всегда помогал фотографировать, подсказывал как встать. Из-за погоды не получилось попасть на лавочку счастья, надеемся ещё приехать летом. Мы очень довольны и обязательно бы посоветовали эту экскурсию всем!

Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает+2
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает
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юлия
Словами описать наш восторг от путешествия просто невозможно.
С нами был сопровождающий Виталий, максимально тактичный человек, добрый, отзывчивый, знающий происхождение горного владикавказа, его обычаи и традиции. Виталий помимо того, что он знаток своего дела, так еще и прекрасный фотограф, за крутые фотокарточки можете не переживать🤗 Неверотятное путешествие, максимально уникальное, местами веселое, обязательно еще вернемся 🫶🏼🫶🏼🫶🏼
Словами описать наш восторг от путешествия просто невозможно.
Словами описать наш восторг от путешествия просто невозможно.
Словами описать наш восторг от путешествия просто невозможно.
Словами описать наш восторг от путешествия просто невозможно.
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Наталья
Всё очень и очень понравилось! Рекомендуем 👍
Всё очень и очень понравилось! Рекомендуем 👍
Всё очень и очень понравилось! Рекомендуем 👍
Всё очень и очень понравилось! Рекомендуем 👍
Всё очень и очень понравилось! Рекомендуем 👍
Всё очень и очень понравилось! Рекомендуем 👍
Всё очень и очень понравилось! Рекомендуем 👍
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Анна
спасибо огромное за экскурсию, всё понравилось
спасибо огромное за экскурсию, всё понравилось
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Ирина
экскурсия понравилась. я бы советовала кормить туристов другом месте (не у Лены). предупреждать туристов, что надо брать корм ослам. Мне пришлось искать. для москвичей это же главный вайб: ослы, коровы, лошади.
экскурсия понравилась. я бы советовала кормить туристов другом месте (не у Лены). предупреждать туристов, что надо
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Юлия
28 июля 2025 года побывали на индивидуальной экскурсии «Большое путешествие по Северной Осетии». Это была наша первая поездка в Осетию, и я немного волновалась, какой будет гид, как он подаст
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информацию и понравится ли нам всё. Но в итоге мы остались в полном восторге! Наш гид, Казбек, провел с нами целый день, подробно рассказав об обычаях и традициях осетинского народа. Экскурсия была не просто интересной — она захватила нас с головой! Вместо заявленных 5-6 часов мы гуляли целых 10 часов!
Казбек с радостью останавливался там, где мы просили, и с увлечением рассказывал о жизни своего народа. Этот день мы будем вспоминать ещё долго! Он влюбил нас в Северную Осетию, и теперь мы точно хотим вернуться туда снова… а может быть, и не один раз. Тысячу раз благодарим Казбека за этот день!

28 июля 2025 года побывали на индивидуальной экскурсии «Большое путешествие по Северной Осетии». Это была наша
28 июля 2025 года побывали на индивидуальной экскурсии «Большое путешествие по Северной Осетии». Это была наша
28 июля 2025 года побывали на индивидуальной экскурсии «Большое путешествие по Северной Осетии». Это была наша
28 июля 2025 года побывали на индивидуальной экскурсии «Большое путешествие по Северной Осетии». Это была наша
28 июля 2025 года побывали на индивидуальной экскурсии «Большое путешествие по Северной Осетии». Это была наша
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Входит в следующие категории Владикавказа

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