Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для путешествия по Северной Осетии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для треккинга и прогулок, а горные пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные температуры. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия может быть ограничена из-за погодных условий, но даже в это время можно насладиться красотой региона, если вы готовы к более сложным условиям.

Откройте для себя уникальную экскурсию «Большое путешествие по Северной Осетии» и погрузитесь в величественную атмосферу Куртатинского ущелья. Осетинские легенды, средневековые башни и ледниковые водопады ждут вас! Отправляйтесь в незабываемое путешествие, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры. Узнайте тайны Даргавского некрополя, включенного в список ЮНЕСКО, и вдохните свежесть горного воздуха, наполненного дыханием времени

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красоты и артефакты Куртатинского ущелья

Первый отрезок нашего маршрута пройдет по одному из красивейших уголков Осетии, Куртатинскому ущелью. В этой части экскурсии вы:

рассмотрите фантастические ландшафты Кадаргаванского каньона

подниметесь к наскальной Дзивгиской крепости — одной из крупнейших на Кавказе

— одной из крупнейших на Кавказе пройдете по тропе над бушующей рекой Фиагдон и послушаете легенду о мече и камне

и послушаете легенду о мече и камне доберетесь по ступенькам к высокогорному Аланскому монастырю и насладитесь захватывающими видами

и насладитесь захватывающими видами услышите предание о двух братьях у Башни Курта и Тага, узнаете о происхождении осетинских фамилий и строительстве фамильных башен.

Мидаграбинская долина водопадов

Здесь вас заворожат мощные каскады воды, падающие с ледников. Мы совершим 1,5-часовой треккинг к Большому Зейгеланскому водопаду: его вершина часто затянута облаками, а водный поток изящной белой линией прочерчивает горы.

Город мертвых Даргавс

Перед нами раскинется легендарный Даргавский некрополь — историко-археологический памятник, внесенный в список ЮНЕСКО. Вы рассмотрите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и откроете секреты этих причудливых построек. А после мы проедем через Кармадонское ущелье — печально известное место схода ледника Колка.

Организационные детали

Для похода к водопадам обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ; возможность похода зависит от погоды и сезона

В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами

Рекомендую взять тару для горной воды

Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

— Посещение Некрополя — 150 ₽ с человека

— Посещение Мидаграбинских водопадов по желанию — 3000 ₽ с группы

— Стоимость экскурсии указана с учётом выезда из г. Владикавказ. Возможность выезда из других городов и размер доплаты уточняйте в переписке.

Также можем организовать экскурсию к Цейскому ущелью.