Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает

Красоты и артефакты Куртатинского ущелья

Первый отрезок нашего маршрута пройдет по одному из красивейших уголков Осетии, Куртатинскому ущелью. В этой части экскурсии вы:

рассмотрите фантастические ландшафты Кадаргаванского каньона

подниметесь к наскальной Дзивгиской крепости — одной из крупнейших на Кавказе

— одной из крупнейших на Кавказе пройдете по тропе над бушующей рекой Фиагдон и послушаете легенду о мече и камне

и послушаете легенду о мече и камне доберетесь по ступенькам к высокогорному Аланскому монастырю и насладитесь захватывающими видами

и насладитесь захватывающими видами услышите предание о двух братьях у Башни Курта и Тага, узнаете о происхождении осетинских фамилий и строительстве фамильных башен.

Мидаграбинская долина водопадов

Здесь вас заворожат мощные каскады воды, падающие с ледников. Мы совершим 1, 5-часовой треккинг к Большому Зейгеланскому водопаду: его вершина часто затянута облаками, а водный поток изящной белой линией прочерчивает горы.

Город мертвых Даргавс

Перед нами раскинется легендарный Даргавский некрополь — историко-археологический памятник, внесенный в список ЮНЕСКО. Вы рассмотрите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и откроете секреты этих причудливых построек. А после мы проедем через Кармадонское ущелье — печально известное место схода ледника Колка.

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