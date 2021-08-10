Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Что вас ожидает
Красоты и артефакты Куртатинского ущелья
Первый отрезок нашего маршрута пройдет по одному из красивейших уголков Осетии, Куртатинскому ущелью. В этой части экскурсии вы:
- рассмотрите фантастические ландшафты Кадаргаванского каньона
- подниметесь к наскальной Дзивгиской крепости — одной из крупнейших на Кавказе
- пройдете по тропе над бушующей рекой Фиагдон и послушаете легенду о мече и камне
- доберетесь по ступенькам к высокогорному Аланскому монастырю и насладитесь захватывающими видами
- услышите предание о двух братьях у Башни Курта и Тага, узнаете о происхождении осетинских фамилий и строительстве фамильных башен.
Мидаграбинская долина водопадов
Здесь вас заворожат мощные каскады воды, падающие с ледников. Мы совершим 1, 5-часовой треккинг к Большому Зейгеланскому водопаду: его вершина часто затянута облаками, а водный поток изящной белой линией прочерчивает горы.
Город мертвых Даргавс
Перед нами раскинется легендарный Даргавский некрополь — историко-археологический памятник, внесенный в список ЮНЕСКО. Вы рассмотрите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и откроете секреты этих причудливых построек. А после мы проедем через Кармадонское ущелье — печально известное место схода ледника Колка.
Организационные детали
- По дороге я угощу вас горячем кофе или вкуснейшим чаем из горных трав
- Рекомендую взять тару для горной воды
- Для похода к водопадам обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ
- Входные билеты в Даргавс оплачиваются на месте: 100 руб. с человека