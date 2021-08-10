Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Большое путешествие по Северной Осетии

Горные ущелья, Мидаграбинские водопады, Аланский монастырь и Город мертвых за 1 день!

5
3 отзыва
Приготовьтесь к глубокому погружению в культуру, традиции и природную мощь Северной Осетии.

За один день мы доберемся до культовых мест Куртатинского ущелья — от потрясающих каньонов до средневековой башни Курта и Тага.

Вы пройдете к горному водопаду Большой Зейгелан, раскроете тайны Даргавского некрополя и услышите аланские предания.
Большое путешествие по Северной Осетии
Большое путешествие по Северной Осетии
Большое путешествие по Северной Осетии
Большое путешествие по Северной Осетии
Большое путешествие по Северной Осетии
Большое путешествие по Северной Осетии
Большое путешествие по Северной Осетии
Большое путешествие по Северной Осетии

Что вас ожидает

Красоты и артефакты Куртатинского ущелья

Первый отрезок нашего маршрута пройдет по одному из красивейших уголков Осетии, Куртатинскому ущелью. В этой части экскурсии вы:

  • рассмотрите фантастические ландшафты Кадаргаванского каньона
  • подниметесь к наскальной Дзивгиской крепости — одной из крупнейших на Кавказе
  • пройдете по тропе над бушующей рекой Фиагдон и послушаете легенду о мече и камне
  • доберетесь по ступенькам к высокогорному Аланскому монастырю и насладитесь захватывающими видами
  • услышите предание о двух братьях у Башни Курта и Тага, узнаете о происхождении осетинских фамилий и строительстве фамильных башен.

Мидаграбинская долина водопадов

Здесь вас заворожат мощные каскады воды, падающие с ледников. Мы совершим 1, 5-часовой треккинг к Большому Зейгеланскому водопаду: его вершина часто затянута облаками, а водный поток изящной белой линией прочерчивает горы.

Город мертвых Даргавс

Перед нами раскинется легендарный Даргавский некрополь — историко-археологический памятник, внесенный в список ЮНЕСКО. Вы рассмотрите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и откроете секреты этих причудливых построек. А после мы проедем через Кармадонское ущелье — печально известное место схода ледника Колка.

Организационные детали

  • По дороге я угощу вас горячем кофе или вкуснейшим чаем из горных трав
  • Рекомендую взять тару для горной воды
  • Для похода к водопадам обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ
  • Входные билеты в Даргавс оплачиваются на месте: 100 руб. с человека
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артур
Артур
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Артур, и я много лет «болею» горами. С радостью покажу наш фантастически красивый регион, поделюсь солнечным настроением и расскажу о местных традициях.
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3 настоящих отзыва от туристов

Е
10 авг 2021
Отличная экскурсия, прекрасно провели день! Большое спасибо:)
А
19 мая 2021
Все было просто восхитительно.
Самый лучший отдых в моей жизни. А пикник на берегу горной реки - просто шикарно.
В
16 мая 2021
Это была первая поездка во Владикавказ и она была прекрасной! В этой поездке мы наблюдали жвописные виды, невероятные ущелья, Аланский монастырь, Дзивгискую крепость, город мертвых Даргавс, башни Курта и Тага, качели над пропастью и я уверена что это еще не все, что можно увидеть! Артуру спасибо огромное, что дал насладиться видами! Лучше гор, могут быть только горы! ❤️
Вернуться сюда обязательно стоит!

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