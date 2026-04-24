Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Лучшее время для путешествия по Северной Осетии - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для треккинга и прогулок, а горные пейзажи особенно живописны. Май и сентябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные температуры. В остальные месяцы, особенно зимой, экскурсия может быть ограничена из-за погодных условий, но даже в это время можно насладиться красотой региона, если вы готовы к более сложным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кадаргаванский каньон
Дзивгисская крепость
Башня Курта и Тага
Аланский монастырь
Даргавский некрополь
Описание экскурсии
Красоты и артефакты Куртатинского ущелья
Первый отрезок нашего маршрута пройдет по одному из красивейших уголков Осетии, Куртатинскому ущелью. В этой части экскурсии вы:
подниметесь к наскальной Дзивгиской крепости — одной из крупнейших на Кавказе
пройдете по тропе над бушующей рекой Фиагдон и послушаете легенду о мече и камне
доберетесь по ступенькам к высокогорному Аланскому монастырю и насладитесь захватывающими видами
услышите предание о двух братьях у Башни Курта и Тага, узнаете о происхождении осетинских фамилий и строительстве фамильных башен.
Мидаграбинская долина водопадов
Здесь вас заворожат мощные каскады воды, падающие с ледников. Мы совершим 1,5-часовой треккинг к Большому Зейгеланскому водопаду: его вершина часто затянута облаками, а водный поток изящной белой линией прочерчивает горы.
Город мертвых Даргавс
Перед нами раскинется легендарный Даргавский некрополь — историко-археологический памятник, внесенный в список ЮНЕСКО. Вы рассмотрите средневековые усыпальницы с крышами в виде пирамид и откроете секреты этих причудливых построек. А после мы проедем через Кармадонское ущелье — печально известное место схода ледника Колка.
Организационные детали
Для похода к водопадам обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ; возможность похода зависит от погоды и сезона
В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами
Рекомендую взять тару для горной воды
Возможно проведение экскурсии для большего количества путешественников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
— Посещение Некрополя — 150 ₽ с человека — Посещение Мидаграбинских водопадов по желанию — 3000 ₽ с группы — Стоимость экскурсии указана с учётом выезда из г. Владикавказ. Возможность выезда из других городов и размер доплаты уточняйте в переписке.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1152 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Артур, и я много лет «болею» горами. Вместе с командой мы с радостью покажем вам наш фантастически красивый регион, поделимся солнечным настроением и расскажем о местных традициях.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Съездили с мужем на экскурсию, нашим гидом был Гарик. Очень душевный, доброжелательный и приятный человек. Знает Северную Осетию от и до, сделал все, чтобы наша экскурсия прошла комфортно. Переживали, что читать дальшеуменьшить
замерзнем, потому что погода была не очень, но Гарик сказал «я не дам вам замерзнуть», так и получилось! Сама экскурсия интересная, красивые виды обеспечены. Гарик всегда помогал фотографировать, подсказывал как встать. Из-за погоды не получилось попасть на лавочку счастья, надеемся ещё приехать летом. Мы очень довольны и обязательно бы посоветовали эту экскурсию всем!
+2
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юлия
Словами описать наш восторг от путешествия просто невозможно. С нами был сопровождающий Виталий, максимально тактичный человек, добрый, отзывчивый, знающий происхождение горного владикавказа, его обычаи и традиции. Виталий помимо того, что он знаток своего дела, так еще и прекрасный фотограф, за крутые фотокарточки можете не переживать🤗 Неверотятное путешествие, максимально уникальное, местами веселое, обязательно еще вернемся 🫶🏼🫶🏼🫶🏼
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Наталья
Всё очень и очень понравилось! Рекомендуем 👍
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Анна
спасибо огромное за экскурсию, всё понравилось
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Ирина
экскурсия понравилась. я бы советовала кормить туристов другом месте (не у Лены). предупреждать туристов, что надо брать корм ослам. Мне пришлось искать. для москвичей это же главный вайб: ослы, коровы, лошади.
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Юлия
28 июля 2025 года побывали на индивидуальной экскурсии «Большое путешествие по Северной Осетии». Это была наша первая поездка в Осетию, и я немного волновалась, какой будет гид, как он подаст читать дальшеуменьшить
информацию и понравится ли нам всё. Но в итоге мы остались в полном восторге! Наш гид, Казбек, провел с нами целый день, подробно рассказав об обычаях и традициях осетинского народа. Экскурсия была не просто интересной — она захватила нас с головой! Вместо заявленных 5-6 часов мы гуляли целых 10 часов! Казбек с радостью останавливался там, где мы просили, и с увлечением рассказывал о жизни своего народа. Этот день мы будем вспоминать ещё долго! Он влюбил нас в Северную Осетию, и теперь мы точно хотим вернуться туда снова… а может быть, и не один раз. Тысячу раз благодарим Казбека за этот день!
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