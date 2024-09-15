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Такого впечатления на меня ни до, ни после ни один из посещённых уголков планеты не производил.

Целью нынешнего визита было показать супруге, что и на Кавказ можно без опаски ехать отдыхать.

Программу визита выстраивал с помощью различных "поисковиков". Именно эту экскурсию выбрал случайно. После бронирования со мною связалась Лиана, обговорили детали.

Организовано всё очень чётко. К назначенному времени у гостиницы (останавливались во Владикавказе) нас ждал персональный гид Магомед (в команде Лианы минимум три гида-тёзки) на чуде отечественного автопрома, почитаемом на Северном Кавказе. Отмечу, что день по горам на "Приоре" выдержали очень спокойно. Магомед не историк или краевед по образованию, но его богатый жизненный опыт, любовь к малой родине (он сам из Джейраха), знание с раннего детства всех горных тропок и талант рассказчика погрузили нас с супругой в сказочный мир Джейраха.

Горы-исполины и величественные башенные комплексы, заставляющие задуматься о вечном языческие захоронения и один из древнейших в стране православных храмов, изумрудная зелень травы и жемчужная россыпь капель водопада, пьянящий горный воздух, насыщенный ароматами цветущих деревьев, и хороводы парящих в небесах орлов… Магомед готов был продемонстрировать ещё больше, но гладкие подошвы наших кроссовок скользили на тропах при подъёмах, а особенно - при спусках. Так что тщательно подбирайте обувь перед поездкой. В целом же маршруты не сложные, справляются и маленькие дети и старики. Кстати, туристов очень много. Постоянно кого-то из встречных пропускаешь, кто-то уступает дорогу тебе. Пятнадцать лет назад не было никого… Программа экскурсии включала в себя мастер-класс по приготовлению национальных лепёшек. К оговорённому с нами времени (плюс индивидуальных экскурсий в том, что всё ориентировано на тебя; не надо ни под кого подстраиваться) нас в своём кафе, расположенном в Джейрахе, ожидали гостеприимная хозяйка Ася и её прекрасная маленькая помощница-дочка.

В умелых руках раскрывшей несколько кулинарных тонкостей хозяйки, а потом под её чутким руководством в не менее умелых руках моей супруги самые обычные продукты (ну, может, за исключением домашнего творога, - такой в Москве не отыщешь) превратились в чудесные чапильги. Вкусные и невероятно сытные. Даже с поданным маленькой помощницей ароматным свежезаваренным чаем, наслаждаясь горным пейзажем за окном, мы вдвоём с супругой не одолели и одной лепёшки из трёх приготовленных (с творогом и с картошкой). Оставшиеся были аккуратно упакованы и привезены нами в гостиницу.

Кстати, фуд-блогерам на заметку: во время мастер-класса можно производить видеозапись, чтобы потом поразить своих подписчиков.

Погода к нам была благосклонна. Дождик несколько раз накрапывал, но предусмотрительно приготовленные заранее дождевики остались не у дел. Более-менее сильный дождь решил разнообразить начальную стадию нашей обратной дороги.

Но это ни коим образом не повлияло на наши впечатления от экскурсии.

Благодарим Лиану, Магомеда, а также Асю с дочуркой, которые погрузили нас в ингушскую сказку.

Жаль, что в этот приезд не удалось побывать в других частях Ингушетии. Республика хоть и небольшая, но чтобы её посмотреть, одного дня мало. Чтобы её понять не хватит всей жизни. Чтобы её полюбить достаточно одного взгляда.

Лиане и её команде - успехов!

У них есть и другие интересные маршруты (мы в это приезд, например, побывали в красивейших местах Осетии -"Лучшее в Северной Осетии за один день"; но это уже совсем друга история).

Спасибо за организацию нашего отдыха!

До свидания, Ингушетия!