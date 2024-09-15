Ингушетия — одно из интереснейших мест для путешествий.
Она поражает количеством исторических и архитектурных достопримечательностей, уникальными природными ландшафтами.
Башенные комплексы, горные ущелья, старинные деревушки и прекрасные заповедники — красота Ингушетии никого не оставит равнодушным. Приглашаем вас в увлекательный однодневный тур с мастер-классом и неповторимым местным колоритом!
Она поражает количеством исторических и архитектурных достопримечательностей, уникальными природными ландшафтами.
Башенные комплексы, горные ущелья, старинные деревушки и прекрасные заповедники — красота Ингушетии никого не оставит равнодушным. Приглашаем вас в увлекательный однодневный тур с мастер-классом и неповторимым местным колоритом!
Описание мастер-классаЧто вас ждет Наше путешествие начнется по военно-грузинской дороге, идущей вдоль реки Терек. Она была известна с древних времен как Дарьяльский проход или же Галгаевская дорога — в переводе «дорога небесного ущелья». Вы будете ошеломлены величием Дарьяльского ущелья, где пляшущий Терек стремительно несется навстречу путнику. Вы увидите места, где проходили съемки таких легендарных фильмов, как «Убойная сила», «Решение о ликвидации», «Десантура», «12 стульев». Затем мы посетим Джейрахское ущелье — жемчужину Ингушетии, где расположено 2000 исторических памятников. Здесь протекает живописная река Армхи, нависают склоны горы Мят-Лоам и Цей-Лоамского хребта, а вдалеке видны высокие башни. Далее мы отправимся к крупнейшему в горной Ингушетии Ляжгинскому водопаду. Этот удивительный объект находится на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Места здесь поражают: вокруг высокие горы, утопающие в тумане, бездонное ингушское небо и глубокое ущелье, словно сошедшее со страниц волшебных сказок. После прогулки к водопаду мы приедем к гостеприимной хозяйке, где вы примете участие в специальном мастер-классе по выпечке настоящих ингушских национальных лепешек с различными начинками — чапильг. Далее продегустируйте приготовленные чапильги на месте или заберите их с собой. Затем вас ожидает знакомство с башенным комплексом Эрзи — жемчужиной Ингушетии, на которую просто невозможно не обратить внимание. Мы прогуляемся среди боевых, полубоевых и жилых башен, и узнаем историю этих мест. Преодолев безумно красивый серпантин, мы окажемся на Цей-Лоамском перевале — лучшем месте для осмотра окрестностей и самой горы. Обзорная площадка покажет путешественникам укутанную вечными снегами вершину Казбека, очаровательный Джейрахский каньон, а также великаншу гору Шан. Также мы посетим Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. Этот древний город расположен на просторах Джейрахского района и входит в состав известного историко-архитектурного заповедника. Давным-давно город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни. После мы прогуляемся до башенного комплекса Таргим, расположенного среди диких скал. Глядя на него, складывается впечатление, что архитектурный ансамбль появился здесь с момента сотворения горных вершин, а не создан много позже человеческими руками — настолько гармонично изящные фигуры башен вписываются в окружающий ландшафт. Важно знать • Так как это пограничная зона, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Военно-грузинская дорога
- Дарьяльское ущелье
- Джейрахское ущелье
- Башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим
- Цей-Лоамский перевал
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Продукты для проведения мастер-класса
Что не входит в цену
- Дополнительный выбор блюд оплачивается отдельно.
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Один клик на дату и время экскурсии и все готово! Сразу же на связь вышла организатор экскурсии Лиана. Уточнили детали по телефону относительно половозрастного состава и участников мастер-класса, договорились о
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В
Объездил 60 регионов России и полтора десятка стран. Так что есть с чем сравнивать. В Ингушетии до того бывал трижды, впервые в 2008 году.
С первого визита был поражён Джейрахским районом.
С первого визита был поражён Джейрахским районом.
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Н
С погодой не повезло, густой туман и дождь на всем пути, лишь в одном месте открылся кусочек ущелья. Весна в горах не предсказуема. Но гид Владимир отличный, много рассказывал, отвечал абсолютно на любой вопрос. Тётя Лида проводившая мастер-класс душевная улыбающаяся женщина. Поэтому негативного осадка из-за погоды не осталось, и наоборот будет повод вернуться, чтоб все же посмотреть Ингушетию.
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Е
Очень впечатляющая экскурсия - величественные горы, ущелья, речки, получили массу положительных эмоций. Побродили между средневековыми башенными комплексами, насладились великолепными видами.
Научились печь лепешки - чапильги в очень интересном месте у местных жителей.
Экскурсия в сопровождении гида Владимира очень запоминающаяся, пролетела как один миг, спасибо ему огромное, нам было интересно.
Научились печь лепешки - чапильги в очень интересном месте у местных жителей.
Экскурсия в сопровождении гида Владимира очень запоминающаяся, пролетела как один миг, спасибо ему огромное, нам было интересно.
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