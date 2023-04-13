Ингушетия — одно из интереснейших мест для путешествий.
Она поражает количеством исторических и архитектурных достопримечательностей, уникальными природными ландшафтами.
Башенные комплексы, горные ущелья, старинные деревушки и прекрасные заповедники — красота Ингушетии никого не оставит равнодушным. Приглашаем вас в увлекательный однодневный тур с мастер-классом и неповторимым местным колоритом!
Она поражает количеством исторических и архитектурных достопримечательностей, уникальными природными ландшафтами.
Башенные комплексы, горные ущелья, старинные деревушки и прекрасные заповедники — красота Ингушетии никого не оставит равнодушным. Приглашаем вас в увлекательный однодневный тур с мастер-классом и неповторимым местным колоритом!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Военно-грузинская дорога
- Дарьяльское ущелье
- Джейрахское ущелье
- Башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим
- Цей-Лоамский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Наше путешествие начнется по военно-грузинской дороге, идущей вдоль реки Терек. Она была известна с древних времен как Дарьяльский проход или же Галгаевская дорога — в переводе «дорога небесного ущелья». Вы будете ошеломлены величием Дарьяльского ущелья, где пляшущий Терек стремительно несется навстречу путнику. Вы увидите места, где проходили съемки таких легендарных фильмов, как «Убойная сила», «Решение о ликвидации», «Десантура», «12 стульев».
Затем мы посетим Джейрахское ущелье — жемчужину Ингушетии, где расположено 2000 исторических памятников. Здесь протекает живописная река Армхи, нависают склоны горы Мят-Лоам и Цей-Лоамского хребта, а вдалеке видны высокие башни.
Далее мы отправимся к крупнейшему в горной Ингушетии Ляжгинскому водопаду. Этот удивительный объект находится на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Места здесь поражают: вокруг высокие горы, утопающие в тумане, бездонное ингушское небо и глубокое ущелье, словно сошедшее со страниц волшебных сказок.
После прогулки к водопаду мы приедем к гостеприимной хозяйке, где вы примете участие в специальном мастер-классе по выпечке настоящих ингушских национальных лепешек с различными начинками — чапильг. Далее продегустируйте приготовленные чапильги на месте или заберите их с собой.
Затем вас ожидает знакомство с башенным комплексом Эрзи — жемчужиной Ингушетии, на которую просто невозможно не обратить внимание. Мы прогуляемся среди боевых, полубоевых и жилых башен, и узнаем историю этих мест.
Преодолев безумно красивый серпантин, мы окажемся на Цей-Лоамском перевале — лучшем месте для осмотра окрестностей и самой горы.
Обзорная площадка покажет путешественникам укутанную вечными снегами вершину Казбека, очаровательный Джейрахский каньон, а также великаншу гору Шан.
Также мы посетим Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. Этот древний город расположен на просторах Джейрахского района и входит в состав известного историко-архитектурного заповедника. Давным-давно город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни.
После мы прогуляемся до башенного комплекса Таргим, расположенного среди диких скал. Глядя на него, складывается впечатление, что архитектурный ансамбль появился здесь с момента сотворения горных вершин, а не создан много позже человеческими руками — настолько гармонично изящные фигуры башен вписываются в окружающий ландшафт.
Важно знать:
Так как это пограничная зона, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Продукты для проведения мастер-класса
- Что не входит
- Дополнительный выбор блюд оплачивается отдельно
- Место начала и завершения?
- Владикавказ. По запросу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Так как это пограничная зона, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.
- По желанию мы можем провести для вас конные прогулки по авторским маршрутам (маршрут, время и стоимость оговариваются при личном общении).
- Также можем организовать восхождение на вершину Столовой горы (подробности оговариваются при личном общении).
- Продукты для проведения мастер-класса включены в стоимость.
- Дополнительный выбор блюд оплачивается отдельно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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