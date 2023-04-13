Что вас ждет

Наше путешествие начнется по военно-грузинской дороге, идущей вдоль реки Терек. Она была известна с древних времен как Дарьяльский проход или же Галгаевская дорога — в переводе «дорога небесного ущелья». Вы будете ошеломлены величием Дарьяльского ущелья, где пляшущий Терек стремительно несется навстречу путнику. Вы увидите места, где проходили съемки таких легендарных фильмов, как «Убойная сила», «Решение о ликвидации», «Десантура», «12 стульев».

Затем мы посетим Джейрахское ущелье — жемчужину Ингушетии, где расположено 2000 исторических памятников. Здесь протекает живописная река Армхи, нависают склоны горы Мят-Лоам и Цей-Лоамского хребта, а вдалеке видны высокие башни.

Далее мы отправимся к крупнейшему в горной Ингушетии Ляжгинскому водопаду. Этот удивительный объект находится на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Места здесь поражают: вокруг высокие горы, утопающие в тумане, бездонное ингушское небо и глубокое ущелье, словно сошедшее со страниц волшебных сказок.

После прогулки к водопаду мы приедем к гостеприимной хозяйке, где вы примете участие в специальном мастер-классе по выпечке настоящих ингушских национальных лепешек с различными начинками — чапильг. Далее продегустируйте приготовленные чапильги на месте или заберите их с собой.

Затем вас ожидает знакомство с башенным комплексом Эрзи — жемчужиной Ингушетии, на которую просто невозможно не обратить внимание. Мы прогуляемся среди боевых, полубоевых и жилых башен, и узнаем историю этих мест.

Преодолев безумно красивый серпантин, мы окажемся на Цей-Лоамском перевале — лучшем месте для осмотра окрестностей и самой горы.

Обзорная площадка покажет путешественникам укутанную вечными снегами вершину Казбека, очаровательный Джейрахский каньон, а также великаншу гору Шан.

Также мы посетим Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. Этот древний город расположен на просторах Джейрахского района и входит в состав известного историко-архитектурного заповедника. Давным-давно город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни.

После мы прогуляемся до башенного комплекса Таргим, расположенного среди диких скал. Глядя на него, складывается впечатление, что архитектурный ансамбль появился здесь с момента сотворения горных вершин, а не создан много позже человеческими руками — настолько гармонично изящные фигуры башен вписываются в окружающий ландшафт.

Важно знать:

Так как это пограничная зона, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.