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Аутентичная Ингушетия с мастер-классом и местным колоритом

Погрузитесь в красоту Ингушетии вместе с мастер-классом по выпечке чапильг
Ингушетия — одно из интереснейших мест для путешествий.

Она поражает количеством исторических и архитектурных достопримечательностей, уникальными природными ландшафтами.

Башенные комплексы, горные ущелья, старинные деревушки и прекрасные заповедники — красота Ингушетии никого не оставит равнодушным. Приглашаем вас в увлекательный однодневный тур с мастер-классом и неповторимым местным колоритом!
5
4 отзыва
Аутентичная Ингушетия с мастер-классом и местным колоритом
Аутентичная Ингушетия с мастер-классом и местным колоритом
Аутентичная Ингушетия с мастер-классом и местным колоритом

Описание мастер-класса

Что вас ждет Наше путешествие начнется по военно-грузинской дороге, идущей вдоль реки Терек. Она была известна с древних времен как Дарьяльский проход или же Галгаевская дорога — в переводе «дорога небесного ущелья». Вы будете ошеломлены величием Дарьяльского ущелья, где пляшущий Терек стремительно несется навстречу путнику. Вы увидите места, где проходили съемки таких легендарных фильмов, как «Убойная сила», «Решение о ликвидации», «Десантура», «12 стульев». Затем мы посетим Джейрахское ущелье — жемчужину Ингушетии, где расположено 2000 исторических памятников. Здесь протекает живописная река Армхи, нависают склоны горы Мят-Лоам и Цей-Лоамского хребта, а вдалеке видны высокие башни. Далее мы отправимся к крупнейшему в горной Ингушетии Ляжгинскому водопаду. Этот удивительный объект находится на высоте более 1300 метров над уровнем моря. Места здесь поражают: вокруг высокие горы, утопающие в тумане, бездонное ингушское небо и глубокое ущелье, словно сошедшее со страниц волшебных сказок. После прогулки к водопаду мы приедем к гостеприимной хозяйке, где вы примете участие в специальном мастер-классе по выпечке настоящих ингушских национальных лепешек с различными начинками — чапильг. Далее продегустируйте приготовленные чапильги на месте или заберите их с собой. Затем вас ожидает знакомство с башенным комплексом Эрзи — жемчужиной Ингушетии, на которую просто невозможно не обратить внимание. Мы прогуляемся среди боевых, полубоевых и жилых башен, и узнаем историю этих мест. Преодолев безумно красивый серпантин, мы окажемся на Цей-Лоамском перевале — лучшем месте для осмотра окрестностей и самой горы. Обзорная площадка покажет путешественникам укутанную вечными снегами вершину Казбека, очаровательный Джейрахский каньон, а также великаншу гору Шан. Также мы посетим Эгикал — один из крупнейших средневековых башенных комплексов на территории Ингушетии. Этот древний город расположен на просторах Джейрахского района и входит в состав известного историко-архитектурного заповедника. Давным-давно город Эгикал был довольно людным местом и считался центром административной и торговой жизни. После мы прогуляемся до башенного комплекса Таргим, расположенного среди диких скал. Глядя на него, складывается впечатление, что архитектурный ансамбль появился здесь с момента сотворения горных вершин, а не создан много позже человеческими руками — настолько гармонично изящные фигуры башен вписываются в окружающий ландшафт. Важно знать • Так как это пограничная зона, свободный въезд возможен только для граждан РФ (при наличии паспорта). Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Военно-грузинская дорога
  • Дарьяльское ущелье
  • Джейрахское ущелье
  • Башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим
  • Цей-Лоамский перевал
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Продукты для проведения мастер-класса
Что не входит в цену
  • Дополнительный выбор блюд оплачивается отдельно.
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Один клик на дату и время экскурсии и все готово! Сразу же на связь вышла организатор экскурсии Лиана. Уточнили детали по телефону относительно половозрастного состава и участников мастер-класса, договорились о
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месте, где нас заберут на экскурсию. Все вежливо и радушно. Чувствуется профессиональный подход к делу!
Накануне нам пришли данные нашего гида, связались с ним по телефону (Правда, ему нас ещё поискать пришлось, так как мы уехали в горы и никак не могли ответить ему на звонок)
В назначенный день и время прямо к дому подъехал автомобиль. Нас встретил наш гид Магомед. Большааая борода, кавказская наружность и добрые глаза! Собственно ощущения не подвели, нам было очень комфортно. Магомед был для нас всю дорогу не только водителем и экскурсоводом, но и фотографом, психологом и просто другом! По любому нашему запросу останавливался там, где мы хотели сделать фото, рассказывал легенды, шутил. Вся поездка прошла в уютной и дружеской атмосфере! Нам очень понравилось! ❤️ Особенно запомнился подъем к башенному комплексу Эрзи, да и он сам))) выпечка лепешек, потом их вкусное поедание, а также остановка на перевале. Спасибо огромное такой хорошей команде за наше прекрасное времяпрепровождение!

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В
Объездил 60 регионов России и полтора десятка стран. Так что есть с чем сравнивать. В Ингушетии до того бывал трижды, впервые в 2008 году.
С первого визита был поражён Джейрахским районом.
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Такого впечатления на меня ни до, ни после ни один из посещённых уголков планеты не производил.
Целью нынешнего визита было показать супруге, что и на Кавказ можно без опаски ехать отдыхать.
Программу визита выстраивал с помощью различных "поисковиков". Именно эту экскурсию выбрал случайно. После бронирования со мною связалась Лиана, обговорили детали.
Организовано всё очень чётко. К назначенному времени у гостиницы (останавливались во Владикавказе) нас ждал персональный гид Магомед (в команде Лианы минимум три гида-тёзки) на чуде отечественного автопрома, почитаемом на Северном Кавказе. Отмечу, что день по горам на "Приоре" выдержали очень спокойно. Магомед не историк или краевед по образованию, но его богатый жизненный опыт, любовь к малой родине (он сам из Джейраха), знание с раннего детства всех горных тропок и талант рассказчика погрузили нас с супругой в сказочный мир Джейраха.
Горы-исполины и величественные башенные комплексы, заставляющие задуматься о вечном языческие захоронения и один из древнейших в стране православных храмов, изумрудная зелень травы и жемчужная россыпь капель водопада, пьянящий горный воздух, насыщенный ароматами цветущих деревьев, и хороводы парящих в небесах орлов… Магомед готов был продемонстрировать ещё больше, но гладкие подошвы наших кроссовок скользили на тропах при подъёмах, а особенно - при спусках. Так что тщательно подбирайте обувь перед поездкой. В целом же маршруты не сложные, справляются и маленькие дети и старики. Кстати, туристов очень много. Постоянно кого-то из встречных пропускаешь, кто-то уступает дорогу тебе. Пятнадцать лет назад не было никого… Программа экскурсии включала в себя мастер-класс по приготовлению национальных лепёшек. К оговорённому с нами времени (плюс индивидуальных экскурсий в том, что всё ориентировано на тебя; не надо ни под кого подстраиваться) нас в своём кафе, расположенном в Джейрахе, ожидали гостеприимная хозяйка Ася и её прекрасная маленькая помощница-дочка.
В умелых руках раскрывшей несколько кулинарных тонкостей хозяйки, а потом под её чутким руководством в не менее умелых руках моей супруги самые обычные продукты (ну, может, за исключением домашнего творога, - такой в Москве не отыщешь) превратились в чудесные чапильги. Вкусные и невероятно сытные. Даже с поданным маленькой помощницей ароматным свежезаваренным чаем, наслаждаясь горным пейзажем за окном, мы вдвоём с супругой не одолели и одной лепёшки из трёх приготовленных (с творогом и с картошкой). Оставшиеся были аккуратно упакованы и привезены нами в гостиницу.
Кстати, фуд-блогерам на заметку: во время мастер-класса можно производить видеозапись, чтобы потом поразить своих подписчиков.
Погода к нам была благосклонна. Дождик несколько раз накрапывал, но предусмотрительно приготовленные заранее дождевики остались не у дел. Более-менее сильный дождь решил разнообразить начальную стадию нашей обратной дороги.
Но это ни коим образом не повлияло на наши впечатления от экскурсии.
Благодарим Лиану, Магомеда, а также Асю с дочуркой, которые погрузили нас в ингушскую сказку.
Жаль, что в этот приезд не удалось побывать в других частях Ингушетии. Республика хоть и небольшая, но чтобы её посмотреть, одного дня мало. Чтобы её понять не хватит всей жизни. Чтобы её полюбить достаточно одного взгляда.
Лиане и её команде - успехов!
У них есть и другие интересные маршруты (мы в это приезд, например, побывали в красивейших местах Осетии -"Лучшее в Северной Осетии за один день"; но это уже совсем друга история).
Спасибо за организацию нашего отдыха!
До свидания, Ингушетия!

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Н
С погодой не повезло, густой туман и дождь на всем пути, лишь в одном месте открылся кусочек ущелья. Весна в горах не предсказуема. Но гид Владимир отличный, много рассказывал, отвечал абсолютно на любой вопрос. Тётя Лида проводившая мастер-класс душевная улыбающаяся женщина. Поэтому негативного осадка из-за погоды не осталось, и наоборот будет повод вернуться, чтоб все же посмотреть Ингушетию.
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Е
Очень впечатляющая экскурсия - величественные горы, ущелья, речки, получили массу положительных эмоций. Побродили между средневековыми башенными комплексами, насладились великолепными видами.
Научились печь лепешки - чапильги в очень интересном месте у местных жителей.
Экскурсия в сопровождении гида Владимира очень запоминающаяся, пролетела как один миг, спасибо ему огромное, нам было интересно.
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