Дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира
Центр народных промыслов
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Описание
Об экскурсии
Детская экскурсия-квест является лучшим способом вовлечь ребят в историю и культуру города в игровой форме. Мини-игры с заданиями на разные темы, в том числе и спортивные, встроены в саму экскурсию и дополняют её. В конце экскурсии лучший игрок получит приз!
В ходе прогулки мы познакомимся с самыми значимыми архитектурными и культурными объектами города, включая памятники Дзаугу Бугулову, Иссе Плиеву, Армянскую и Осетинскую церкви, Лютеранскую кирху, дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира, узнаем истории старинных домов и их владельцев, а также массу интересных фактов о городе.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Завершение: Улица Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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