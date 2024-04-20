Детская экскурсия-квест является лучшим способом вовлечь ребят в историю и культуру города в игровой форме.
Мини-игры с заданиями на разные темы, в том числе и спортивные, встроены в саму экскурсию и дополняют её. В конце экскурсии лучший игрок получит приз!
Мини-игры с заданиями на разные темы, в том числе и спортивные, встроены в саму экскурсию и дополняют её. В конце экскурсии лучший игрок получит приз!
Описание квеста
Детская экскурсия-квест
Детская экскурсия-квест — это отличный способ заинтересовать детей историей и культурой города через увлекательную игру. Мини-игры с разнообразными заданиями, включая спортивные, добавляют динамики в экскурсию, делая процесс познания еще более захватывающим.
Что нас ждет
- Знакомство с важнейшими архитектурными и культурными достопримечательностями города.
- Посещение памятников Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву.
- Открытие для себя Армянской и Осетинской церквей.
- Изучение Лютеранской кирхи и исторических зданий XVIII века на проспекте Мира.
- Узнаем увлекательные истории о старинных домах и их владельцах.
Награды и признание
В конце экскурсии лучший игрок получит приз, что сделает участие в квесте еще более мотивирующим и запоминающимся! Это отличная возможность для детей проявить свои навыки, а также узнать много нового о родном городе.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятники Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву
- Армянская церковь
- Осетинская церковь
- Лютеранская кирха
- Дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира
- Центр народных промыслов
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Завершение: Улица Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 49 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Огромное спасибо Завену! Мы поставили перед ним сложную задачу - провести квест для двух семей."Детки" были очень разновозрастные. Но в итоге все остались довольны. Взрослые - ёмкой, интересной экскурсией. Дети
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