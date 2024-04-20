Детская экскурсия-квест является лучшим способом вовлечь ребят в историю и культуру города в игровой форме. Мини-игры с заданиями на разные темы, в том числе и спортивные, встроены в саму экскурсию и дополняют её. В конце экскурсии лучший игрок получит приз!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Детская экскурсия-квест

Детская экскурсия-квест — это отличный способ заинтересовать детей историей и культурой города через увлекательную игру. Мини-игры с разнообразными заданиями, включая спортивные, добавляют динамики в экскурсию, делая процесс познания еще более захватывающим.

Что нас ждет

Знакомство с важнейшими архитектурными и культурными достопримечательностями города.

Посещение памятников Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву.

Открытие для себя Армянской и Осетинской церквей.

Изучение Лютеранской кирхи и исторических зданий XVIII века на проспекте Мира.

Узнаем увлекательные истории о старинных домах и их владельцах.

Награды и признание

В конце экскурсии лучший игрок получит приз, что сделает участие в квесте еще более мотивирующим и запоминающимся! Это отличная возможность для детей проявить свои навыки, а также узнать много нового о родном городе.