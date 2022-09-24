Об экскурсии

Детская экскурсия-квест является лучшим способом вовлечь ребят в историю и культуру города в игровой форме. Мини-игры с заданиями на разные темы, в том числе и спортивные, встроены в саму экскурсию и дополняют её. В конце экскурсии лучший игрок получит приз!

В ходе прогулки мы познакомимся с самыми значимыми архитектурными и культурными объектами города, включая памятники Дзаугу Бугулову, Иссе Плиеву, Армянскую и Осетинскую церкви, Лютеранскую кирху, дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира, узнаем истории старинных домов и их владельцев, а также массу интересных фактов о городе.