Детская экскурсия-квест по Владикавказу

Детская экскурсия-квест является лучшим способом вовлечь ребят в историю и культуру города в игровой форме

Детская экскурсия-квест является лучшим способом вовлечь ребят в историю и культуру города в игровой форме.

Мини-игры с заданиями на разные темы, в том числе и спортивные, встроены в саму экскурсию и дополняют её. В конце экскурсии лучший игрок получит приз!
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Детская экскурсия-квест по Владикавказу

Что вас ожидает 🤩

  • Памятники Дзаугу Бугулову и Иссе Плиеву
  • Армянская церковь
  • Осетинская церковь
  • Лютеранская кирха
  • Дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира
  • Центр народных промыслов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Детская экскурсия-квест является лучшим способом вовлечь ребят в историю и культуру города в игровой форме. Мини-игры с заданиями на разные темы, в том числе и спортивные, встроены в саму экскурсию и дополняют её. В конце экскурсии лучший игрок получит приз!
В ходе прогулки мы познакомимся с самыми значимыми архитектурными и культурными объектами города, включая памятники Дзаугу Бугулову, Иссе Плиеву, Армянскую и Осетинскую церкви, Лютеранскую кирху, дома купцов и состоятельных горожан XVIII века на проспекте Мира, узнаем истории старинных домов и их владельцев, а также массу интересных фактов о городе.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
Завершение: Улица Миллера, 34, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

😎Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми⚙️Необычные📜История и культураСеверная Осетия🏡Выездные🕵️Квесты👩‍👧‍👦Для детей

Похожие туры во Владикавказе

Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
2 часа
🚶 Пешая
Квест
до 15 чел.
Организатор экскурсии Завен
Завен
Нет отзывов
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Интерактивное путешествие по Старому городу - с играми, заданиями и интересными историями
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
50004 500 за всё до 15 чел.
Пешая экскурсия по Владикавказу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Пешая экскурсия по Владикавказу
Увлекательная обзорная экскурсия по Владикавказу с посещением популярных исторических памятников и знаковых мест города
Рождественская улица, 22, Владикавказ
Сегодня
Завтра
29 сен
6 окт
3 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Владикавказу
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
3.5
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Город истории и ярких красок, место пересечения древних торговых путей
Владикавказ, ул. Коцоева, 75
Сегодня
23 сен
24 сен
25 сен
600 за 1 человека
Владикавказ - первое свидание
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Алина
Алина
4.9
84 отзыва
Владикавказ - первое свидание
Увидеть главные достопримечательности города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Ул. Миллера, 34
24 сен
25 сен
26 сен
27 сен
3 250 за всё до 10 чел.
Город под сенью гор
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
5
1 отзыв
Город под сенью гор
По мнению многих гостей - город Владикавказ (историческая его часть)
Место вашего размещения во Владикавказе
от 3 500 за всё до 7 чел.
Армянский Владикавказ
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Завен
Завен
Нет отзывов
Армянский Владикавказ
Познакомиться с яркой частью богатой этнической мозаики города на примере старинной диаспоры
на площади Штыба
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
от 20001 800 за всё до 2 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
1 отзыв
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
в Пушкинском сквере
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 2 000 за всё до 2 чел.
Здравствуй, Владикавказ
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Здравствуй, Владикавказ
Познакомиться с историей города и его главными достопримечательностями на обзорной экскурсии
Осетинская церковь
Сегодня
Завтра
23 сен
24 сен
4 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Тбилиси из Владикавказа
9 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Альянс
Альянс
4.5
2 отзыва
Часто заказывают
Экскурсия в Тбилиси из Владикавказа
Давайте познакомимся с Тбилиси и почувствуем его атмосферу
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
24 сен
28 сен
1 окт
5 окт
4 500 за 1 человека
Старый Владикавказ
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии AMADEUS
AMADEUS
5
1 отзыв
Старый Владикавказ
Название "Владикавказ" означает "владей Кавказом". Оно было предложено для крепости графом П. Потемкиным
По договоренности
Сегодня
Завтра
23 сен
3 500 за всё до 5 чел.
Владикавказ - город контрастов
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
5
1 отзыв
Владикавказ - город контрастов
Владей Кавказом - именно такой смысл отражен в названии русской военной крепости
Площадь Штыба, рядом с памятником Дзаугу Бугулову
3 600 за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Владикавказу
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алана
Алана
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Владикавказу
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Завтра
25 сен
27 сен
29 сен
500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
ХОРОШО
🧭
ТАМ