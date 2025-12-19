Владикавказ был основан в 1784 году. За это время он впитал пёструю культуру разных народов и вероисповеданий. И при этом сохранил свой колорит. На прогулке вы почувствуете его своеобразие. Проследите историю от истоков до наших дней, услышите о славных и трагических событиях. И узнаете о знаковых личностях, связанных с Владикавказом.
Описание экскурсии
На неспешной прогулке по центру мы поговорим о присоединении Осетии к России, основании крепости и становлении города, его бурном развитии в конце 19 — начале 20 веков, советской эпохе, 90-х и современной жизни.
- Мы пройдёмся по проспекту Мира, одной из самых живописных и продолжительных пешеходных улиц России, где расположены памятники истории и архитектуры
- Погуляем по берегу Терека
- Заглянем в живописный парк в центре города
- Вы увидите, где располагалась крепость, с которой началась история Владикавказа
- И узнаете о выдающихся личностях, родившихся и живших здесь в разное время
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 961 туриста
Представляю команду увлечённых гидов, которые любят свой город и будут рады вам рассказать о его истории и самобытности. Вы поймёте значимость Владикавказа как важного культурного центра в регионе. Узнаете о ключевых событиях, которые влияли на его судьбу. И ощутите колорит столицы Северной Осетии.
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Групповая
По проспекту Мира и дальше: история и культура Владикавказа
Откройте для себя культурное наследие Владикавказа, гуляя по его центральным улицам и узнавая удивительные истории
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вкусная прогулка по Владикавказу
Путешествие по гастрономическим точкам Владикавказа с дегустацией осетинских блюд и рассказами о городе. Узнайте, что делает эту кухню особенной
Начало: На площади Штыба
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Владикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.