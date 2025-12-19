Владикавказ был основан в 1784 году. За это время он впитал пёструю культуру разных народов и вероисповеданий. И при этом сохранил свой колорит. На прогулке вы почувствуете его своеобразие. Проследите историю от истоков до наших дней, услышите о славных и трагических событиях. И узнаете о знаковых личностях, связанных с Владикавказом.

Описание экскурсии

На неспешной прогулке по центру мы поговорим о присоединении Осетии к России, основании крепости и становлении города, его бурном развитии в конце 19 — начале 20 веков, советской эпохе, 90-х и современной жизни.

Мы пройдёмся по проспекту Мира, одной из самых живописных и продолжительных пешеходных улиц России, где расположены памятники истории и архитектуры

Погуляем по берегу Терека

Заглянем в живописный парк в центре города

Вы увидите, где располагалась крепость, с которой началась история Владикавказа

И узнаете о выдающихся личностях, родившихся и живших здесь в разное время

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.