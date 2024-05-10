2 часа
Квест
до 15 чел.
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Интерактивное путешествие по Старому городу - с играми, заданиями и интересными историями
«Время от времени я буду давать детям задания отыскать предметы — как и положено в квестах, — а ключами будут подсказки, которые я буду давать на экскурсии»
Завтра в 11:00
30 окт в 11:00
8 000₽ за всё до 15 чел.
2 часа
Квест
до 15 чел.
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
«Об экскурсии Детская экскурсия-квест является лучшим способом вовлечь ребят в историю и культуру города в игровой форме»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
29 окт в 09:00
7 000₽ за всё до 15 чел.
1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества»
Размеренное и глубокое знакомство с историческим центром города и его прошлым
Начало: На ул. Миллера
«На квест лучше приходить компанией от 4 человек, чтобы можно было поделиться как минимум на 2 команды»
2 ноя в 10:00
3 ноя в 10:00
6 500₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина10 мая 2024Благодарим Замена за прекрасную экскурсию по Владикавказу, были семьей и взрослым и детям было интересно и познавательно! Квест исторический и современные
- ООксана20 апреля 2024Огромное спасибо Завену! Мы поставили перед ним сложную задачу - провести квест для двух семей."Детки" были очень разновозрастные. Но в
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Квесты»
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Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в октябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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