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итоге все остались довольны. Взрослые - ёмкой, интересной экскурсией. Дети - заданиями с поисками и бегом, тренировкой памяти и смекалки. Несмотря на жару, нам было очень комфортно, т. к. Завен любит свой город и заражает окружающих симпатией к нему. Он в курсе не только исторических событий, но и современной культурной жизни Владикавказа. Ответил на все наши вопросы. И даже прислал ссылки на новые арт пространства, которыми мы интересовались.