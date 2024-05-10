Экскурсии с элементами квеста во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» во Владикавказе, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
до 15 чел.
Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
Интерактивное путешествие по Старому городу - с играми, заданиями и интересными историями
«Время от времени я буду давать детям задания отыскать предметы — как и положено в квестах, — а ключами будут подсказки, которые я буду давать на экскурсии»
Завтра в 11:00
30 окт в 11:00
8 000 за всё до 15 чел.
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Пешая
1 отзыв
2 часа
Квест
до 15 чел.
Детская экскурсия-квест по Владикавказу
Начало: Площадь Штыба, Владикавказ
«Об экскурсии Детская экскурсия-квест является лучшим способом вовлечь ребят в историю и культуру города в игровой форме»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
29 окт в 09:00
7 000 за всё до 15 чел.
Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 20 чел.
Квест во Владикавказе «Загадка тайного общества»
Размеренное и глубокое знакомство с историческим центром города и его прошлым
Начало: На ул. Миллера
«На квест лучше приходить компанией от 4 человек, чтобы можно было поделиться как минимум на 2 команды»
2 ноя в 10:00
3 ноя в 10:00
6 500 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    10 мая 2024
    Экскурсия-квест по Владикавказу для детей
    Благодарим Замена за прекрасную экскурсию по Владикавказу, были семьей и взрослым и детям было интересно и познавательно! Квест исторический и современные
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    особенности города, удачная прогулка! Переживали, это уже наша третья экскурсия по городу, думали нового не узнаем, но каждый автор маршрута рассказывает особенно, Завен тоже, поэтому все сложилось очень удачно! Сходите обязательно и дети наизусть запомнят герб Владикавказа, особенности древней кладки стен, про капсулу времени, узнаете про Чебуреки Зиверт, кофе Осетиано и как жители встали горой за правонарушителя, создавшего несогласованный арт-объект! И это только незначительная часть интересностей от нашего гида! Спасибо вам и удачи!!!

  • О
    Оксана
    20 апреля 2024
    Детская экскурсия-квест по Владикавказу
    Огромное спасибо Завену! Мы поставили перед ним сложную задачу - провести квест для двух семей."Детки" были очень разновозрастные. Но в
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    итоге все остались довольны. Взрослые - ёмкой, интересной экскурсией. Дети - заданиями с поисками и бегом, тренировкой памяти и смекалки. Несмотря на жару, нам было очень комфортно, т. к. Завен любит свой город и заражает окружающих симпатией к нему. Он в курсе не только исторических событий, но и современной культурной жизни Владикавказа. Ответил на все наши вопросы. И даже прислал ссылки на новые арт пространства, которыми мы интересовались.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Квесты»

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  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в октябре 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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