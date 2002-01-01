  1. Россия
  2. Владикавказ
  3. Экскурсии

Древняя земля Осетии: история в веках!

Алана Б.
Алана Б. – Гид из Владикавказа
Древняя земля Осетии: история в веках!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🍀На природе
  • В горы
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 850 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Древняя земля Осетии: история в веках!
Древняя земля Осетии: история в веках!

Что вы увидите

  • Куртатинское ущелье
  • Кадаргаванский каньон
  • Скальная крепость Дзивгис
  • Башня Курта и Тага
  • Древнее селение Цмити
  • Свято-Успенский Аланский мужской монастырь
  • Даргавская долина
  • Кармадонское ущелье
Большое путешествие в историческое прошлое Осетии-Алании, знакомство с культурой и традициями.
Осетия или Алания – край, где царит дух свободы, где вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом, а путешественником и исследователем!
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы ⛰️ огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Древнее селение Цмити - которое можно назвать музеем под открытым небом. Его территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
Обед. (Вкл. в стоимость)
Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков.
Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.
Что входит
  • переезд на комфортабельном автобусе(минивене)
  • все входные билеты по маршруту
  • легкий обед или организация пикник-ланча в живописном месте в горах
Что не входит
  • покупки сувениров и траты в магазинчиках в горах оплачиваются только наличными
  • в зависимости от погодных условий в день экскурсии и по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован.
Начало и место завершения
🚩 Центр Владикавказа
Древняя земля Осетии: история в веках!
Древняя земля Осетии: история в веках!
Древняя земля Осетии: история в веках!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алана Б.
Алана Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Из Владикавказа — в горы Осетии!
От 7 800
7.5 часов
Из Владикавказа — в горы Осетии!
59 отзывов
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
7 900
8 часов
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
47 отзывов
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
7 150
8 часов
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
39 отзывов
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
скидка15%
9550
8 118
9 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
33 отзыва
Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды
Мифы и тайны горной Ингушетии
7 500
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
27 отзывов
О Владикавказе — с интересом и любовью!
2 500
2 часа
О Владикавказе — с интересом и любовью!
26 отзывов
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии