Горы, озёра, водопады, крепости. Кармадонское ущелье, Фиагдон, Даргавс. Всё это — символы Северной Осетии, и все они — места must-see.
Мы отправимся туда на подготовленных внедорожниках — в них комфортно переносится любая труднопроходимая дорога. А по пути расскажем вам о маленьком народе с большой историей, которую он пронёс через века.
Мы отправимся туда на подготовленных внедорожниках — в них комфортно переносится любая труднопроходимая дорога. А по пути расскажем вам о маленьком народе с большой историей, которую он пронёс через века.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
- Кармадонское ущелье: памятник погибшим от ледника Колка и разрушенные тоннели
- Даргавс — город мёртвых
- Посёлок Фиагдон: осетинская буква «АЕ» и качели в облаках
- Башня Курта и Тага
- Куртатинское ущелье
- Аланский мужской монастырь
- Дзивгисская наскальная крепость и арт-объект «Зеркальный барс»
- Кадаргаванский каньон
Расскажем вам об истории Осетии и традициях, которые сохраняются до сих пор. Например, о краже невесты — но и многом другом.
Если захотите — заглянем в проверенные места для вкусного обеда с шикарным видом на горы и отменными осетинскими пирогами.
Организационные детали
- Поездки проходят на комфортабельных внедорожниках Toyota, Lexus, Mitsubishi, Land Rover, Chevrolet.
- Обед оплачивается вами самостоятельно.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центрального входа в Олимпийский Парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 23 туристов
Меня зовут Тимур, я представляю команду гидов во Владикавказе. Мы с радостью организуем и проведём для вас экскурсии по горам великолепной Северной Осетии. Вы посмотрите на неё нашими глазами и полюбите так же сильно, как любим её мы. Ждём встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
1 апр 2025
Впервые прилетели в Северную Осетию. Замечательная поездка вышла, смело рекомендуем. Спасибо нашему гиду.
Пока туристический сезон только начинается, поэтому нам повезло — у нас вышла индивидуальная экскурсия и были только мы
Пока туристический сезон только начинается, поэтому нам повезло — у нас вышла индивидуальная экскурсия и были только мы
Н
Нина
19 мар 2025
Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.
Много интересных фактов о самой Осетии и её культуре, нам рассказал гид Тимур.
С удовольствием поехала бы туда ещё раз летом, но на другой маршрут.
Много интересных фактов о самой Осетии и её культуре, нам рассказал гид Тимур.
С удовольствием поехала бы туда ещё раз летом, но на другой маршрут.
Ф
Фатима
11 мар 2025
Все прошло замечательно! Экскурсия полный восторг! Забрал меня на джипе очень приятный молодой человек Тимур,который рассказал столько интересного про историю Осетии горы нартов и показал такие красивые места,что я до
З
Зубков
6 фев 2025
Благодарим Тимура за прекрасную поездку ✨
Гид приветливый, все расскажет и покажет, полный релакс 😀
Места красивые и интересные, времени на просмотр всех достопримечательностей достаточно, никуда не спешили, всё понравилось 👍
Гид приветливый, все расскажет и покажет, полный релакс 😀
Места красивые и интересные, времени на просмотр всех достопримечательностей достаточно, никуда не спешили, всё понравилось 👍
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