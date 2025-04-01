Горы, озёра, водопады, крепости. Кармадонское ущелье, Фиагдон, Даргавс. Всё это — символы Северной Осетии, и все они — места must-see. Мы отправимся туда на подготовленных внедорожниках — в них комфортно переносится любая труднопроходимая дорога. А по пути расскажем вам о маленьком народе с большой историей, которую он пронёс через века.

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Описание экскурсии

Кармадонское ущелье: памятник погибшим от ледника Колка и разрушенные тоннели

Даргавс — город мёртвых

Посёлок Фиагдон: осетинская буква «АЕ» и качели в облаках

Башня Курта и Тага

Куртатинское ущелье

Аланский мужской монастырь

Дзивгисская наскальная крепость и арт-объект «Зеркальный барс»

Кадаргаванский каньон

Расскажем вам об истории Осетии и традициях, которые сохраняются до сих пор. Например, о краже невесты — но и многом другом.

Если захотите — заглянем в проверенные места для вкусного обеда с шикарным видом на горы и отменными осетинскими пирогами.

Организационные детали