Знаковые места Северной Осетии

Посетить все топовые локации: Даргавс, Кармадонское ущелье, Дзивгисскую крепость и посёлок Фиагдон
Горы, озёра, водопады, крепости. Кармадонское ущелье, Фиагдон, Даргавс. Всё это — символы Северной Осетии, и все они — места must-see.

Мы отправимся туда на подготовленных внедорожниках — в них комфортно переносится любая труднопроходимая дорога. А по пути расскажем вам о маленьком народе с большой историей, которую он пронёс через века.
5
4 отзыва
Знаковые места Северной Осетии
Знаковые места Северной Осетии
Знаковые места Северной Осетии
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Описание экскурсии

  • Кармадонское ущелье: памятник погибшим от ледника Колка и разрушенные тоннели
  • Даргавс — город мёртвых
  • Посёлок Фиагдон: осетинская буква «АЕ» и качели в облаках
  • Башня Курта и Тага
  • Куртатинское ущелье
  • Аланский мужской монастырь
  • Дзивгисская наскальная крепость и арт-объект «Зеркальный барс»
  • Кадаргаванский каньон

Расскажем вам об истории Осетии и традициях, которые сохраняются до сих пор. Например, о краже невесты — но и многом другом.

Если захотите — заглянем в проверенные места для вкусного обеда с шикарным видом на горы и отменными осетинскими пирогами.

Организационные детали

  • Поездки проходят на комфортабельных внедорожниках Toyota, Lexus, Mitsubishi, Land Rover, Chevrolet.
  • Обед оплачивается вами самостоятельно.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У центрального входа в Олимпийский Парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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1
Анна
1 апр 2025
Впервые прилетели в Северную Осетию. Замечательная поездка вышла, смело рекомендуем. Спасибо нашему гиду.
Пока туристический сезон только начинается, поэтому нам повезло — у нас вышла индивидуальная экскурсия и были только мы
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вдвоем (+гид). Потрясающие виды, интересные рассказы о местах, традициях, обычаях. Это были не шаблонные рассказы, а от души и в диалоге. И было комфортно, что немаловажно в таком вопросе.
Мы даже заехали в место, которого не было в маршруте и наш гид там тоже не был, за это отдельное спасибо, было здорово 👏🏼 🔥

Впервые прилетели в Северную Осетию. Замечательная поездка вышла, смело рекомендуем. Спасибо нашему гиду.Впервые прилетели в Северную Осетию. Замечательная поездка вышла, смело рекомендуем. Спасибо нашему гиду.Впервые прилетели в Северную Осетию. Замечательная поездка вышла, смело рекомендуем. Спасибо нашему гиду.
Н
19 мар 2025
Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.
Много интересных фактов о самой Осетии и её культуре, нам рассказал гид Тимур.
С удовольствием поехала бы туда ещё раз летом, но на другой маршрут.
Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.Очень понравилась поездка. Не смотря на то, что дорога в горах не очень.
Ф
11 мар 2025
Все прошло замечательно! Экскурсия полный восторг! Забрал меня на джипе очень приятный молодой человек Тимур,который рассказал столько интересного про историю Осетии горы нартов и показал такие красивые места,что я до
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сих пор под впечатлением! С погодой очень повезло тоже,было очень тепло и солнечно,а горные вершины в снегу! Завершили экскурсию мы в очень атмосферном горном кафе,где пекут те самые вкусные осетинские пироги на дровах и готовят очень вкусный шашлык! Осетия моя любовь!
Приеду еще обязательно с друзьями,всем советую! Тимур и Дух гор,респект вам огромный,вы лучшие♥️🙌🏻

Все прошло замечательно! Экскурсия полный восторг! Забрал меня на джипе очень приятный молодой человек Тимур,который рассказалВсе прошло замечательно! Экскурсия полный восторг! Забрал меня на джипе очень приятный молодой человек Тимур,который рассказал
З
6 фев 2025
Благодарим Тимура за прекрасную поездку ✨
Гид приветливый, все расскажет и покажет, полный релакс 😀

Места красивые и интересные, времени на просмотр всех достопримечательностей достаточно, никуда не спешили, всё понравилось 👍
Благодарим Тимура за прекрасную поездку ✨Благодарим Тимура за прекрасную поездку ✨Благодарим Тимура за прекрасную поездку ✨Благодарим Тимура за прекрасную поездку ✨Благодарим Тимура за прекрасную поездку ✨Благодарим Тимура за прекрасную поездку ✨

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