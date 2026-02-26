Все самое интересное в Осетии находится за пределами Владикавказа. Мы отправимся в путешествие по горам. На один день мы покинем Владикавказ и посетим самые интересные исторические достопримечательности. Вы увидите крепость Дзивгис и узнаете историю Даргавского некрополя. Мы также доберемся до Кармадонского ущелья, где погибла съемочная бригада Сергей Бодрова.

Описание экскурсии Северная Осетия — это невероятные горные пейзажи и древняя культура. За один день мы успеем познакомиться с местной историей и посетить главные достопримечательности. республики — от невероятных горных пейзажей до таинственных мест. По истории Северной Осетии На один день мы покинем Владикавказ и отправимся в горы. Среди гор спрятано множество интересных мест, которые могут раскрыть тайны и секреты прошлого. Мы посетим: Кармадонское ущелье — здесь вы узнаете историю гибели съемочной бригады Сергея Бодрова. Вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам; Даргавский некрополь — самые большой могильник среди гор Северного Кавказа, могилы выполнены в виде маленьких домиков. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами; Башни Курта и Тага — здесь вы узнаете об истоках родовых поселений; Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. Вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями; Дзивгисская крепость — услышите истории о самой неприступной цитадели Осетии.

Транспорт Что не входит в цену Обед Место начала и завершения? Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.