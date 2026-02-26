Золотое кольцо Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон

Все самое интересное в Осетии находится за пределами Владикавказа. Мы отправимся в путешествие по горам. На один день мы покинем Владикавказ и посетим самые интересные исторические достопримечательности. Вы увидите крепость Дзивгис и узнаете историю Даргавского некрополя. Мы также доберемся до Кармадонского ущелья, где погибла съемочная бригада Сергей Бодрова.
Описание экскурсии

Северная Осетия — это невероятные горные пейзажи и древняя культура. За один день мы успеем познакомиться с местной историей и посетить главные достопримечательности. республики — от невероятных горных пейзажей до таинственных мест. По истории Северной Осетии На один день мы покинем Владикавказ и отправимся в горы. Среди гор спрятано множество интересных мест, которые могут раскрыть тайны и секреты прошлого. Мы посетим: Кармадонское ущелье — здесь вы узнаете историю гибели съемочной бригады Сергея Бодрова. Вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций и услышите историю создания памятника жертвам; Даргавский некрополь — самые большой могильник среди гор Северного Кавказа, могилы выполнены в виде маленьких домиков. Вы выясните, какие версии о его происхождении наиболее правдивы и что за мрачные легенды связаны с семейными склепами; Башни Курта и Тага — здесь вы узнаете об истоках родовых поселений; Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России. Вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии и местными святынями; Дзивгисская крепость — услышите истории о самой неприступной цитадели Осетии.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадонское ущелье
  • Даргавский некрополь
  • Мужской Аланский монастырь
  • Башни Курта и Тага
  • Дзивгисская наскальная крепость
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед
Место начала и завершения?
Центральный вход в парк отдыха «Олимпийский парк»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 290 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
277
4
13
3
2
1
Ксения
26 фев 2026
Гид Роберт красавчик.
Все чётко, громко и по делу.
Весь день мы наблюдали красоты гор.
Вкусно ели и гуляли на локациях с безумно красивыми видами.
Обязательно следует посетить данную экскурсию.
Юлия
17 фев 2026
Во-первых, хочу поблагодарить компанию Акинак Тревел за то, что, несмотря на то, что группа не набралась, мне не отменили или перенесли экскурсию, а организовали всё по высшему разряду. Это говорит
о надёжности и об ответственности организаторов. Супер, Вы лучшие. Мой гид, Роберт, потрясающий, эмпатичный, просто отличный человек, увлекательно и интересно рассказывал о местах, событиях, легендах, не уставал меня фотографировать, подсказывал, как лучше встать, чтобы получились сногсшибательные фото. День пролетел незаметно, оставив только лучшие впечатления и воспоминания. Локации потрясающие, очень рекомендую и компанию, и гида, и экскурсию!!!

Ольга
8 янв 2026
Всё понравилось 🔥 виды невероятные! Фотографии гид Роберт сделал потрясающие! Всё рассказал, спокойный, харизматичный, очень знающий традиции! Окунулись душой в атмосферу осетинского народа! Очень много зависит от Гида🙏🏻
Светлана
6 янв 2026
Отличная экскурсия, живописные места, очень познавательная, спасибо Роберту)
Ирина
5 янв 2026
Экскурсия была бесподобна. Все четко по времени, все заявленные локации по маршруту сопровождались историческими фактами и интересными историями. Нас было всего 3, тем не менее экскурсия состоялась и никаких доплат
с нас не брали, благодарю за это организатора Давида. Огромное спасибо гиду Роберту за все: за чистейший автомобиль, аккуратное вождение, внимательность и отзывчивость. Все показал, все рассказал, делал красивые фото, помогал на сложных участках пути. Я очень довольна всем, от этого путешествия остались пожалуй самые приятные воспоминания за все время поездки!

Марина
16 ноя 2025
Все понравилось!
Саша
26 окт 2025
Из всех похожих экскурсий — лучшая. Гид заезжает по адресу вашего проживания во Владикавказе, это крайне удобно. Все показали, на вопросы ответили, впечатления замечательные.
Елена
13 окт 2025
Экскурсия была очень интересная и познавательная,горы это всегда неожиданно и красиво. Была в Дагестане,в Чечне, Армении,Кавминводах и Грузии теперь и в Северной Осетии. Очень красивые пейзажи и прекрасная солнечная погода. Очень интересно обо всем рассказывал наш гид и конечно надо похвалить водителя за отличное вождение
Нина
12 окт 2025
Замечательная экскурсия, информативно, но при этом не перегружено. У нас был очень внимательный и вежливый гид, которому можно было задать любой вопрос и узнать много нового, помимо основной программы! Большое спасибо!
Людмила
11 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, гид-водитель Роберт очень интересно и много рассказал о всех местах которые мы посещали, аккуратно вёл машину, времени на локациях хватало и на фото и просто насладиться видами. Экскурсию рекомендую.
Екатерина
3 окт 2025
Отличная экскурсия! Гид Нодар -мастер своего дела! Отдельный респект водителю Сергею,вез максимально аккуратно. Ну а комментировать золотую осень в горах думаю не имеет смысла,она по истине прекрасна!
Татьяна
30 сен 2025
Экскурсия была 25 сентября, интересная, много мест посещали. Повезло с погодой, очень тепло было и солнечно, поэтому все вершины просматривались. Не понравился автобус: с мусором был, остатки бутылок от предыдущих
туристов, говорит о том, что автобусы не моют и не убирают. Сказали об этом водителю, мусорного пакета у него не оказалось, и сам он так мусор и не убрал во время поездки.
Гид Олег-замечательный, интересно рассказывает, много информации и главное, что доступно и понятно.

Наталья
28 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Мы сомневалисть ехать ли в пасмурную погоду в горы, но в итоге не пожалели, что поехали. Горы потрясающе красивые, несмотря на небольшой туман. Гид Руслан очень интересно рассказывает. Мы очень довольны экскурсией!
Маргарита
27 сен 2025
Все понравилось. Гид, поездка, достопримечательности
Дмитрий
23 сен 2025
Лучшая экскурсия по Осетии, золотое кольцо!

