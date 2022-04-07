Вы увидите горнолыжный курорт Осетии на высоте 3000 метров над уровнем моря. Экскурсия в Цейское ущелье

Первая остановка Памятник в скале: Уастырджи — Святой Георгий

Дорога в Цейское ущелье проходит через транскавказскую магистраль — транскам, и у самого начала Алагирского ущелья мы останавливаемся. Здесь расположен массивный памятник Уастырджи. В осетинской мифологии Уастырджи — это главное божество, покровитель воинов и мужчин, под влиянием христианства, он трансформировался в образ святого Георгия, а дигорский диалект преобразовал имя персонажа из Уастырджи в Уасгерги — Святой (Уас) Георгий (Герги). 28 тонн металла, вмонтировано в скальную породу над транскамом, вдоль которого бежит горная река Ардон и сильно пахнет сероводородом, от находящихся неподалеку минеральных озер. Для любителей ЗОЖа, на этих озерах специально оборудованы турбазы, лечись себе на здоровье.

Далее остановка Сказский ледник в Цейском ущелье

Кресельный подъемник канатной дороги отвозит нас с высоты 2000 м, к самому языку Сказского ледника на высоту 2500 м. Вы увидите всю красоту Цейского ущелья,где зеленая трава сменяет снег.

В конце подъема мы окажемся на живописном зеленом холме, с которого откроется чудесный вид на Сказский ледник.

Следующая остановка Эко-тропа

Красивая тропа средней сложности привет нас к водопаду. По дороге мы увидим гору Монах. Я расскажу вам грустную легенду о наказании и смелости связанную с этой горой и откуда взялось ее название.

Отдохнув и сделав красивые фото водопада мы поедем на обед в местное кафе.

По желанию гид может приготовить обед на костре в него войдут осетинские пироги и шашлык.