Экскурсия в Цейское ущелье

Экскурсия в Цейское ущелье
Экскурсия в Цейское ущелье
Экскурсия в Цейское ущелье
Экскурсия в Цейское ущелье
Экскурсия в Цейское ущелье
Экскурсия в Цейское ущелье
Экскурсия в Цейское ущелье

Что вас ожидает 🤩

  • Цейский ледник Сказка
  • Экотропа
  • Канатная дорога
  • Памятник Уастырджи
Вы увидите горнолыжный курорт Осетии на высоте 3000 метров над уровнем моря. Экскурсия в Цейское ущелье
Первая остановка Памятник в скале: Уастырджи — Святой Георгий
Дорога в Цейское ущелье проходит через транскавказскую магистраль — транскам, и у самого начала Алагирского ущелья мы останавливаемся. Здесь расположен массивный памятник Уастырджи. В осетинской мифологии Уастырджи — это главное божество, покровитель воинов и мужчин, под влиянием христианства, он трансформировался в образ святого Георгия, а дигорский диалект преобразовал имя персонажа из Уастырджи в Уасгерги — Святой (Уас) Георгий (Герги). 28 тонн металла, вмонтировано в скальную породу над транскамом, вдоль которого бежит горная река Ардон и сильно пахнет сероводородом, от находящихся неподалеку минеральных озер. Для любителей ЗОЖа, на этих озерах специально оборудованы турбазы, лечись себе на здоровье.
Далее остановка Сказский ледник в Цейском ущелье
Кресельный подъемник канатной дороги отвозит нас с высоты 2000 м, к самому языку Сказского ледника на высоту 2500 м. Вы увидите всю красоту Цейского ущелья,где зеленая трава сменяет снег.
В конце подъема мы окажемся на живописном зеленом холме, с которого откроется чудесный вид на Сказский ледник.

Следующая остановка Эко-тропа

Красивая тропа средней сложности привет нас к водопаду. По дороге мы увидим гору Монах. Я расскажу вам грустную легенду о наказании и смелости связанную с этой горой и откуда взялось ее название.
Отдохнув и сделав красивые фото водопада мы поедем на обед в местное кафе.
По желанию гид может приготовить обед на костре в него войдут осетинские пироги и шашлык.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и трансфер
Что не входит
  • Обед
  • Билеты на Экотропу и канатную дорогу
Место начала и завершения?
Владикавказ Барбашова 46
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9,00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Необходимо одеть удобную обувь и теплую одежду даже летом. Детям до 6 лет на экскурсию ехать нежелательно так как Экотропа-сложный маршрут
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9,00

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