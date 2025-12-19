Мои заказы

Из Владикавказа - к сердцу Алании

Увидеть и понять Южную Осетию изнутри - через историю и местную жизнь
Этот маршрут откроет вам Южную Осетию такой, какой её видят сами осетины: без политики и прикрас, через людей и их судьбы.

Вы отправитесь в поездку по легендарному Транскаму — дороге, которая стала символом стойкости и жизни в горах.

Пройдёте по улочкам Цхинвала и услышите истории тех, кто пережил непростые времена и продолжает создавать будущее своей земли.
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владикавказа. Вы проедете по Транскаму — единственной транспортной артерии, которая соединяет Южную Осетию с РФ. Пересечёте Главный Кавказский хребет по тоннелю длиной около 4 км. Остановитесь у природного источника, чтобы попробовать чистую минеральную воду.

12:00 — прибытие в Цхинвал. Погрузитесь в атмосферу города и увидите следы трагических событий августа 2008 года.

12:30 — обед в кафе с осетинской кухней

13:30 — обзорная экскурсия по Цхинвалу. Прогуляетесь по ключевым местам города и познакомитесь с его историей и современностью.

15:00 — выезд к Тирскому монастырю. Посетите древнюю святыню и услышите о её многовековом прошлом.

16:00 — озеро Ерцо. Отправитесь в горы к уникальному озеру-призраку, известному загадочными исчезновениями.

18:00 — пещеры Кударо (район Квайсы). Посетите один из важнейших археологических объектов Кавказа — стоянку древнего человека.

19:30 — выезд во Владикавказ

Организационные детали

  • Также можем начать и закончить экскурсию в Цхинвале
  • Поездка пройдёт на автомобиле Toyota или аналогичной модели. Детские кресла — по запросу
  • Обед и ужин не включены в стоимость экскурсии
  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет
  • Маршрут включает пешие прогулки продолжительностью до 1,5 часов (по желанию). Рекомендуем надеть удобную обувь и взять ветровку или дождевик
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5000 ₽
Дети 8-12 лет2000 ₽
Дети до 7 лет1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — ваша команда гидов во Владикавказе
Я живу в Республике Южная Осетия. Для меня это не просто точка на карте, а место с душой. Я помню, как здесь всё менялось, и могу показать вам не только парадный фасад, но и те самые города, районы и горы, где чувствуется подлинная жизнь Республики.

