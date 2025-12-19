Этот маршрут откроет вам Южную Осетию такой, какой её видят сами осетины: без политики и прикрас, через людей и их судьбы. Вы отправитесь в поездку по легендарному Транскаму — дороге, которая стала символом стойкости и жизни в горах. Пройдёте по улочкам Цхинвала и услышите истории тех, кто пережил непростые времена и продолжает создавать будущее своей земли.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

от 12 500 ₽ за 1–2 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Владикавказа. Вы проедете по Транскаму — единственной транспортной артерии, которая соединяет Южную Осетию с РФ. Пересечёте Главный Кавказский хребет по тоннелю длиной около 4 км. Остановитесь у природного источника, чтобы попробовать чистую минеральную воду.

12:00 — прибытие в Цхинвал. Погрузитесь в атмосферу города и увидите следы трагических событий августа 2008 года.

12:30 — обед в кафе с осетинской кухней

13:30 — обзорная экскурсия по Цхинвалу. Прогуляетесь по ключевым местам города и познакомитесь с его историей и современностью.

15:00 — выезд к Тирскому монастырю. Посетите древнюю святыню и услышите о её многовековом прошлом.

16:00 — озеро Ерцо. Отправитесь в горы к уникальному озеру-призраку, известному загадочными исчезновениями.

18:00 — пещеры Кударо (район Квайсы). Посетите один из важнейших археологических объектов Кавказа — стоянку древнего человека.

19:30 — выезд во Владикавказ

Организационные детали