Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над пропастью и крепость Урсдон
Погрузитесь в атмосферу древней Осетии: крепости, каньоны и монастыри ждут вас. Незабываемые виды и история в одном туре
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к аланам
Отправиться из Владикавказа в Кармадонское ущелье, Даргавский могильник и Дзивгисскую крепость
Начало: На проспекте Коста
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 18 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Погрузитесь в красоту Северной Осетии: горные перевалы, каньоны и водопады ждут вас в этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 09:00
от 15 600 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Северной и Южной Осетии с посещением знаковых мест и легендарных достопримечательностей
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
Все те божественно красивые места, которые вы скорее всего видели на фотографиях тревел-блогеров
Начало: На проспекте Мира
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
Погрузитесь в историю и природу Северной Осетии: Кармадонское ущелье, монастырь и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе. Мы заед...
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк Алания: джип-приключение в сердце Дигории
Насыщенная поездка по заповеднику с посещением Алагирского и Дигорского ущелий
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
Путешествие по живописным ущельям и древним башням Осетии. Узнайте больше о культуре и истории осетинского народа в уникальной экскурсии по Кавказу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна28 сентября 2025Хочу выразить огромную благодарность удивительному гиду и водителю Эдуарду! С большой любовью и искренним уважением он рассказывал нам о своём
- ММарина25 сентября 2025Огромное спасибо Эдуарду за поездку в Южную Осетию! Было интересно, познавательно, душевно, вкусно и безопасно.
- ООльга1 сентября 2025Экскурсия прошла интересно. Посетили много достопримечательностей. Оправдала все наши ожидания.
- ООльга28 июля 2025Все понравилось. Увидели красивые места. Эдуард рассказывал все интересно и обстоятельно. Приятный человек, машина чистая, вождение комфортное. Дочка (14 лет) была в восторге от путешествия. Границу прошли достаточно быстро. Рекомендую
- ССергей14 июля 2025Давно хотел попасть в Южную Осетию, получилось слетать буквально на 2 дня. Т. к. прилетал в 4:00 утра, созвонился с
- ФФиломатицкий2 июля 2025Выражаем огромную Благодарность гиду-водителю Эдуарду за экскурсию к Южной Осетии. Грамотно, толково, информативно Алексей, Наталья
- ААлексей18 июня 2025Нам очень интересно было попасть в Южную Осетию, посмотреть природу, древний монастырь, храм, горы, Цхинвал. И в этом нам помог
- ИИгорь29 мая 2025Эдуард отличный гид и собеседник в целом. Все очень понравилось.
- ГГалина17 апреля 2025Экскурсией довольны. Хоть погода и внесла свои коррективы и увидеть Южную Осетию не получилось, но Гид Георгий предложил на выбор
- ААнтон15 января 2025Съездили с сыном в Южную Осетию.
Организацией экскурсии крайне довольны.
Спасибо большое.
- ЕЕкатерина12 января 2025Добрый день, ездили в Южную Осетию с гидом Эдуардом 4.01.25, очень понравилась экскурсия, нам повезло с погодой и прохождением границы,
- ММарина11 ноября 2024Мне не повезло, экскурсионный маршрут сильно зависел от погоды, так как мы большую часть времени проводили в дороге в горах.
- ММария3 октября 2024У нас был потрясающий гид - Эдуард!!!! Очень интересный рассказчик!!!! Все безумно понравилось!!!!
- ВВиктория28 августа 2024Очень хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алану!
Добрый, отзывчивый, сопереживающий человек, знающий историю своей родины и готовый поделиться ей с
- ИИльдар20 августа 2024Эдуард, это, песня. Дружеская песня. Пусть она поется не всегда по нотам и некоторые слова пропускаются - не важно, главное
- ЕЕлена24 июля 2024Экскурсия интересная, природа красивая. Некоторые места просто уникальные. Гид Алан с юмором интересно рассказывал об Осетии и местах, которые проезжали.
- ИИнесса17 июля 2024Красивые места, уютная атмосфера, приятные беседы с гидом Эдуардом, который даст Вам много не только интересной,но и важной полезной информации.
- ДДарья9 июля 2024Однозначно рекомендую эту экскурсию. Мы ездили с гидом Аланом и это было настоящее приключение! Маршрут разнообразный и погружает в атмосферу
- ААлексей14 июня 2024По горячим следам пишу отзыв, пока ещё не остыло в памяти…)
Алан - наш гид! День с ним в Южной Осетии
- ААндрей31 мая 2024Всё было супер! Алану спасибо за всё!
