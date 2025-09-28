читать дальше

А погода была самая что ни на есть разнообразная со знаком минус. Было все кроме града. Дождь, снег, ветер, туман. Мокрая и скользкая дорога. Но и облачность, и секундное солнце тоже было. На маршруте со мной работал Эдуард, человек с огромный опытом вождения машины в горах, что важно в первую очередь в такой поездке.

Спасибо ему. Профессионал!

На погранпереходе мы потратили 2 часа (в обратную сторону). Это надо иметь в виду, когда планируешь поездку. Ничего нельзя назначать на вечер, потому как можно застрять в пути. При том, что нас пропустили мгновенно, но очередь-то никто не отменял! Эдуард компенсировал задержку горячим чаем, свежими фруктами, так что, можно сказать, время для меня прошло незаметно.

На все мои просьбы он реагировал спокойно и доброжелательно. Мы где-то дополнительно останавливались, в некоторые места возвращались. Все прошло удачно. Я поездкой довольна!