Цхинвал – экскурсии во Владикавказе

Найдено 9 экскурсий в категории «Цхинвал» во Владикавказе, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лавочка над пропастью и наскальная крепость в Урсдоне
На машине
Конные прогулки
7 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над пропастью и крепость Урсдон
Погрузитесь в атмосферу древней Осетии: крепости, каньоны и монастыри ждут вас. Незабываемые виды и история в одном туре
Начало: В удобном вам месте Владикавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
В гости к аланам
На машине
9 часов
59 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к аланам
Отправиться из Владикавказа в Кармадонское ущелье, Даргавский могильник и Дзивгисскую крепость
Начало: На проспекте Коста
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3800 ₽ за человека
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
На машине
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Погрузитесь в красоту Северной Осетии: горные перевалы, каньоны и водопады ждут вас в этой индивидуальной экскурсии
Завтра в 08:00
11 дек в 09:00
от 15 600 ₽ за всё до 18 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
На машине
8 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
12 900 ₽ за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию
На машине
10 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Северной и Южной Осетии с посещением знаковых мест и легендарных достопримечательностей
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
На машине
7 часов
58 отзывов
Фотопрогулка
до 8 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
Все те божественно красивые места, которые вы скорее всего видели на фотографиях тревел-блогеров
Начало: На проспекте Мира
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
3500 ₽ за человека
Северная Осетия по максимуму
На машине
8 часов
496 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северная Осетия по максимуму
Погрузитесь в историю и природу Северной Осетии: Кармадонское ущелье, монастырь и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе. Мы заед...
Сегодня в 05:30
Завтра в 05:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Национальный парк Алания: джип-приключение в сердце Дигории
Джиппинг
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Национальный парк Алания: джип-приключение в сердце Дигории
Насыщенная поездка по заповеднику с посещением Алагирского и Дигорского ущелий
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Осетии: ущелья, башни, Город мёртвых
На машине
7 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотое кольцо Осетии
Путешествие по живописным ущельям и древним башням Осетии. Узнайте больше о культуре и истории осетинского народа в уникальной экскурсии по Кавказу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    28 сентября 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Хочу выразить огромную благодарность удивительному гиду и водителю Эдуарду! С большой любовью и искренним уважением он рассказывал нам о своём
    читать дальше

    родном крае — Южной Осетии. Эдуард показал самые укромные и живописные места, включая город Цхинвал, которые иначе мы бы просто не увидели.

    Особенно запомнились моменты, когда мы вместе пили чистую родниковую воду и наслаждались великолепным сыром со свежеиспечённым в печи хлебом. Ароматные фрукты, приправленные свежим горным воздухом и заботой Эдуарда, добавляли особое очарование этому путешествию. Мы любовались горящими родниками, звонили в колок монастыря и прогуливались по старым еврейским кварталам — всё это было волшебно.

    В завершение Эдуард угостил нас традиционными пирогами, которые стали приятным штрихом к нашему насыщенному дню. Этот маршрут подарил нам незабываемые впечатления и глубокое понимание культуры и природы Южной Осетии. Спасибо, Эдуард, за ваш профессионализм и тепло!

  • М
    Марина
    25 сентября 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Огромное спасибо Эдуарду за поездку в Южную Осетию! Было интересно, познавательно, душевно, вкусно и безопасно.
    Огромное спасибо Эдуарду за поездку в Южную Осетию! Было интересно, познавательно, душевно, вкусно и безопасно.
  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Экскурсия прошла интересно. Посетили много достопримечательностей. Оправдала все наши ожидания.
  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Все понравилось. Увидели красивые места. Эдуард рассказывал все интересно и обстоятельно. Приятный человек, машина чистая, вождение комфортное. Дочка (14 лет) была в восторге от путешествия. Границу прошли достаточно быстро. Рекомендую
  • С
    Сергей
    14 июля 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Давно хотел попасть в Южную Осетию, получилось слетать буквально на 2 дня. Т. к. прилетал в 4:00 утра, созвонился с
    читать дальше

    гидом-водителем Эдуардом, попросил встретить в аэропорту для дальнейшей поездки в сторону Цхинвала. Очень интересный человек, кроме рассказов и исторических подробностей про Осетию в целом, накормил, напоил вкусным турецким кофе (варит сам, в турке!). Обязательно буду рекомендовать знакомым!

  • Ф
    Филоматицкий
    2 июля 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Выражаем огромную Благодарность гиду-водителю Эдуарду за экскурсию к Южной Осетии. Грамотно, толково, информативно Алексей, Наталья
  • А
    Алексей
    18 июня 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Нам очень интересно было попасть в Южную Осетию, посмотреть природу, древний монастырь, храм, горы, Цхинвал. И в этом нам помог
    читать дальше

    наш гид-водитель Эдуард, общительный, отзывчивый, интересный человек, очень аккуратный водитель. По дороге в Южную Осетию мы посетили монастырь в Северной Осетии и несколько красиаых локаций. Рекомендую.

  • И
    Игорь
    29 мая 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Эдуард отличный гид и собеседник в целом. Все очень понравилось.
  • Г
    Галина
    17 апреля 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Экскурсией довольны. Хоть погода и внесла свои коррективы и увидеть Южную Осетию не получилось, но Гид Георгий предложил на выбор
    читать дальше

    экскурсию по Северной Осетии и старался сделать наше путешествие увлекательным. Также понравилось спокойствие и воспитанность Гида. Благодарим за приятно проведенное время!

    Экскурсией довольны. Хоть погода и внесла свои коррективы и увидеть Южную Осетию не получилось, но Гид Георгий предложил на выбор экскурсию по Северной Осетии и старался сделать наше путешествие увлекательным. Также понравилось спокойствие и воспитанность Гида. Благодарим за приятно проведенное время!
  • А
    Антон
    15 января 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Съездили с сыном в Южную Осетию.
    Организацией экскурсии крайне довольны.
    Спасибо большое.
  • Е
    Екатерина
    12 января 2025
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Добрый день, ездили в Южную Осетию с гидом Эдуардом 4.01.25, очень понравилась экскурсия, нам повезло с погодой и прохождением границы,
    читать дальше

    очереди не было! Так же очень понравился гид Эдуард, очень внимательный, доброжелательный и знает историю, много интересного рассказывает, спасибо ему огромное за впечатления. Ездили семьёй все остались очень довольны. Так же очень понравился экскурсовод Артур, с ним мы ездили в Даргавс, тоже очень интересная экскурсия. Спасибо Владикавказу за тёплое гостеприимство, мы обязательно вернёмся еще.

    Добрый день, ездили в Южную Осетию с гидом Эдуардом 4.01.25, очень понравилась экскурсия, нам повезло с погодой и прохождением границы, очереди не было! Так же очень понравился гид Эдуард, очень внимательный, доброжелательный и знает историю, много интересного рассказывает, спасибо ему огромное за впечатления. Ездили семьёй все остались очень довольны. Так же очень понравился экскурсовод Артур, с ним мы ездили в Даргавс, тоже очень интересная экскурсия. Спасибо Владикавказу за тёплое гостеприимство, мы обязательно вернёмся еще.
  • М
    Марина
    11 ноября 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Мне не повезло, экскурсионный маршрут сильно зависел от погоды, так как мы большую часть времени проводили в дороге в горах.
    читать дальше

    А погода была самая что ни на есть разнообразная со знаком минус. Было все кроме града. Дождь, снег, ветер, туман. Мокрая и скользкая дорога. Но и облачность, и секундное солнце тоже было. На маршруте со мной работал Эдуард, человек с огромный опытом вождения машины в горах, что важно в первую очередь в такой поездке.
    Спасибо ему. Профессионал!
    На погранпереходе мы потратили 2 часа (в обратную сторону). Это надо иметь в виду, когда планируешь поездку. Ничего нельзя назначать на вечер, потому как можно застрять в пути. При том, что нас пропустили мгновенно, но очередь-то никто не отменял! Эдуард компенсировал задержку горячим чаем, свежими фруктами, так что, можно сказать, время для меня прошло незаметно.
    На все мои просьбы он реагировал спокойно и доброжелательно. Мы где-то дополнительно останавливались, в некоторые места возвращались. Все прошло удачно. Я поездкой довольна!

  • М
    Мария
    3 октября 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    У нас был потрясающий гид - Эдуард!!!! Очень интересный рассказчик!!!! Все безумно понравилось!!!!
  • В
    Виктория
    28 августа 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Очень хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алану!
    Добрый, отзывчивый, сопереживающий человек, знающий историю своей родины и готовый поделиться ей с
    читать дальше

    вами!
    Мы попросили немного изменить маршрут, дорога к месту куда мы захотели была мягко говоря не гладкой, но Алан все же отвез нас в святилище Джеры дзуар. И оно того стоило, место, где душа находит умиротворение, наипрекраснейший вид!
    Еще раз огромное спасибо!!!!

    Очень хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Алану!
  • И
    Ильдар
    20 августа 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Эдуард, это, песня. Дружеская песня. Пусть она поется не всегда по нотам и некоторые слова пропускаются - не важно, главное
    читать дальше

    душа. Если вы на одной волне, то все пойдет, как по нотам. Мы спелись по дороге в Цхинвал.
    ЗЫ. Отдельное спасибо и уважение за то, что завёз бейсболку и позвонил с сочувствием нашей беде с пересечением грузинской границы. Да, мы там стояли 25 часов.

    Эдуард, это, песня. Дружеская песня. Пусть она поется не всегда по нотам и некоторые слова пропускаются
  • Е
    Елена
    24 июля 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Экскурсия интересная, природа красивая. Некоторые места просто уникальные. Гид Алан с юмором интересно рассказывал об Осетии и местах, которые проезжали.
    читать дальше

    На границе повезло - ждали недолго. Немного попугал дождь перед границей, но быстро закончился, с погодой повезло. Тоннель через горы очень впечатлил. Вкуснейшие пирожки в магазине, в который нас завёз Алан, особенно с фасолью. Вкусная минеральная вода.

  • И
    Инесса
    17 июля 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Красивые места, уютная атмосфера, приятные беседы с гидом Эдуардом, который даст Вам много не только интересной,но и важной полезной информации.
    Красивые места, уютная атмосфера, приятные беседы с гидом Эдуардом, который даст Вам много не только интересной,но и важной полезной информации.
  • Д
    Дарья
    9 июля 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Однозначно рекомендую эту экскурсию. Мы ездили с гидом Аланом и это было настоящее приключение! Маршрут разнообразный и погружает в атмосферу
    читать дальше

    Северной и Южной Осетии: было и святилище, и дегустация минеральных вод у источников, и древние жемчужины региона - крепости и монастырь, и, конечно, очень интересно было посмотреть город Цхинвал, насладиться пейзажами и видами. Отдельный опыт - переход границы.

    Алан прекрасный рассказчик и собеседник. Ни секунды не было скучно.

  • А
    Алексей
    14 июня 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    По горячим следам пишу отзыв, пока ещё не остыло в памяти…)
    Алан - наш гид! День с ним в Южной Осетии
    читать дальше

    пролетел незаметно. Всё знает, всё показал, всё рассказал. Везде провёз. Поможет с фотосессией, если надо. Дождь оказался не помехой) Не получилось залезть на башню, но супруга не в обиде, Алан;) Природа очень красивая. Посещение Цхинвала оставило двоякое ощущение…
    1. Город восстановили. Это хорошо. Он развивается.
    2. Видны везде следы войны. Память. Грустно…
    В целом экскурсия понравилась.
    Спасибо!

  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Всё было супер! Алану спасибо за всё!

