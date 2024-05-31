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Южную Осетию!»Нам очень повезло, что первый человек, открывший нам, необыкновенную красоту Алании, интереснейшую историю осетинского народа, их самобытность, гостеприимство, был наш гид- Алан. Человек широкой души, образованный, искрометный, необыкновенно приятный в общении, харизматичный и очень любящий и знающий свой край, свой народ и обычаи. Мы посетили все локации программы и те, необозначенные, в виде приятных сюрпризов, а также места, по нашей просьбе(казармы миротворцеврасстрелянных в Цхинвале). Экскурсия прошла на одном дыхании, легко, интересно, увлекательно и познавательно! Нам так понравилась интеллигентность, тактичность и эрудированность Алана, что предложили показать другие красоты Осетии, в его свободный день! И это тоже было потрясающе-Горная Дигория! Спасибо Алан, Вы открыли нам Осетию! Очень рекомендую всем, интересующимся путешественникам, умеющим ценить прекрасное! А Вам, Алан, открывать новые маршруты, увлекать людей историей Вашего края и просто встречать единомышленников на Вашем жизненном пути. Оксана и Виктор. Москва.