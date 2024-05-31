Экскурсии в Южную Осетию из Владикавказа

Найдено 4 экскурсии в категории «Южная Осетия» во Владикавказе, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
В Цей по любви
Мини-группа
9 часов
8 отзывов
В Цей по любви
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 000 за человека
Восемь чудес Южной Осетии: тур по главным достопримечательностям
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Восемь чудес Южной Осетии: тур по главным достопримечательностям
Начало: Владикавказ, пр-т. Коста, 174
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Всё было супер! Алану спасибо за всё!
  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
    26 мая 2024 года мы начали знакомство с республикой Алания! И первая наша экскурсия- «Горы зовут! Из Северной Осетии в
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    Южную Осетию!»Нам очень повезло, что первый человек, открывший нам, необыкновенную красоту Алании, интереснейшую историю осетинского народа, их самобытность, гостеприимство, был наш гид- Алан. Человек широкой души, образованный, искрометный, необыкновенно приятный в общении, харизматичный и очень любящий и знающий свой край, свой народ и обычаи. Мы посетили все локации программы и те, необозначенные, в виде приятных сюрпризов, а также места, по нашей просьбе(казармы миротворцеврасстрелянных в Цхинвале). Экскурсия прошла на одном дыхании, легко, интересно, увлекательно и познавательно! Нам так понравилась интеллигентность, тактичность и эрудированность Алана, что предложили показать другие красоты Осетии, в его свободный день! И это тоже было потрясающе-Горная Дигория! Спасибо Алан, Вы открыли нам Осетию! Очень рекомендую всем, интересующимся путешественникам, умеющим ценить прекрасное! А Вам, Алан, открывать новые маршруты, увлекать людей историей Вашего края и просто встречать единомышленников на Вашем жизненном пути. Оксана и Виктор. Москва.

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
    Путешествовали с Аланом впервые. Остались очень довольны. Грамотный экскурсовод и аккуратный водитель. Интересная подача материала. Я люблю задавать вопросы. Алан ответил на все. Даже бонусом завёз в интересное местечко. Всем рекомендую
  • И
    Ирина
    21 мая 2024
    Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
    В восторге от экскурсии! Наш гид Алан великолепный рассказчик, полон сюрпризов, с отличным чувством юмора, человек, увлеченный своим делом, в которое вкладывает душу. Однозначно рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    11 мая 2024
    В Цей по любви
    Ездили на экскурсию с Аланом, добрый, отзывчивый, внимательный и с чувством юмора. Нигде не спешили, остановки на любых точках, ещё и подскажет где лучше фото сделать. Горы волшебные в Осетии, вернёмся обязательно снова.
  • А
    Айгерим
    8 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!
    Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!
  • а
    анна
    4 мая 2024
    Из Владикавказа - в Южную Осетию
    Все сложилось - удивительно красивая природа, хорошая погода, вкусные хинкали)))) увидела, как начинаются большие реки из маленьких снежных ручейков, необычные родники, древние храмы, роскошные горы и приветливые люди))) Искренняя благодарность Эдуарду за поездку. Профессионально, надёжно, спокойно.
  • Д
    Дарья
    27 апреля 2024
    В Цей по любви
    Хорошая экскурсия, гид Марат рассказал много интересного. Экскурсия проходила на комфортном минивэне. Канатная дорога не работала, но мы прогулялись пешком до ледника, открыв для себя потрясающие виды
  • А
    Александр
    10 июня 2023
    Путешествие по Средневековой Алании
    Экскурсия была проведена профессионально, гид толково посвящал в историю народа Южной Осетии, погружение происходило очень грамотно и максимально ясно, никаких вопросов среди нас не возникало.
  • А
    Алиса
    9 июня 2023
    Путешествие по Средневековой Алании
    Потрясающая экскурсия! Владислав отличный гид, очень много знает о родном крае. Столько интересных фактов и легенд мы услышали! Обязательно вернёмся к Вам в следующем году!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Южная Осетия»

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  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Южная Осетия" можно забронировать 4 экскурсии от 4 000 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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