1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Горы зовут! Из Северной в Южную Осетию
Индивидуальная экскурсия из Северной в Южную Осетию подарит вам незабываемые впечатления и познакомит с колоритом и историей этих регионов
Начало: на улице Коцоева
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
В Цей по любви
Начало: Ваше место пребывания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Восемь чудес Южной Осетии: тур по главным достопримечательностям
Начало: Владикавказ, пр-т. Коста, 174
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей31 мая 2024Всё было супер! Алану спасибо за всё!
- ООксана30 мая 202426 мая 2024 года мы начали знакомство с республикой Алания! И первая наша экскурсия- «Горы зовут! Из Северной Осетии в
- ИИрина28 мая 2024Путешествовали с Аланом впервые. Остались очень довольны. Грамотный экскурсовод и аккуратный водитель. Интересная подача материала. Я люблю задавать вопросы. Алан ответил на все. Даже бонусом завёз в интересное местечко. Всем рекомендую
- ИИрина21 мая 2024В восторге от экскурсии! Наш гид Алан великолепный рассказчик, полон сюрпризов, с отличным чувством юмора, человек, увлеченный своим делом, в которое вкладывает душу. Однозначно рекомендуем!
- ТТатьяна11 мая 2024Ездили на экскурсию с Аланом, добрый, отзывчивый, внимательный и с чувством юмора. Нигде не спешили, остановки на любых точках, ещё и подскажет где лучше фото сделать. Горы волшебные в Осетии, вернёмся обязательно снова.
- ААйгерим8 мая 2024Очень благодарна Эдуарду за прекрасный день, экскурсию и компанию!
- аанна4 мая 2024Все сложилось - удивительно красивая природа, хорошая погода, вкусные хинкали)))) увидела, как начинаются большие реки из маленьких снежных ручейков, необычные родники, древние храмы, роскошные горы и приветливые люди))) Искренняя благодарность Эдуарду за поездку. Профессионально, надёжно, спокойно.
- ДДарья27 апреля 2024Хорошая экскурсия, гид Марат рассказал много интересного. Экскурсия проходила на комфортном минивэне. Канатная дорога не работала, но мы прогулялись пешком до ледника, открыв для себя потрясающие виды
- ААлександр10 июня 2023Путешествие по Средневековой АланииЭкскурсия была проведена профессионально, гид толково посвящал в историю народа Южной Осетии, погружение происходило очень грамотно и максимально ясно, никаких вопросов среди нас не возникало.
- ААлиса9 июня 2023Путешествие по Средневековой АланииПотрясающая экскурсия! Владислав отличный гид, очень много знает о родном крае. Столько интересных фактов и легенд мы услышали! Обязательно вернёмся к Вам в следующем году!
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Южная Осетия»
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