Глубочайший каньон Европы

Заберем вас на авто из любого места во Владикавказе. Вы увидите красивейший Сулак в Дагестане — глубочайший каньон Европы, один из самых глубоких в мире. Протяженность каньона — 53 километра, глубина достигает 1920 метров. По дороге к нему вы сможете покачаться на качелях с видом на каньон.

Прогулка 👣 на катере

Далее мы спустимся вниз к катерам, где вы сможете увидеть «плачущие» горы ⛰️, водопады, бирюзовый цвет воды воочию, прокатившись вдоль каньона. Затем мы поднимемся на смотровую площадку, вы насладитесь видом сверху, увидите пролетающих орлов, ощутите всю мощь каньона!

Важно знать: