Путешествие на Сулакский каньон

5
1 отзыв
Валерий Д.
Валерий Д. – Гид из Владикавказа
Мы поедем к одному из самых красивых каньонов Европы — Сулакскому.

Увидим необычайно красивые 🤩 природные памятники и полюбуемся на завораживающие панорамные виды.

Ощутим всю мощь каньона, наблюдая с высоты птичьего полета.

Поедим вкусный шашлык и покаемся на катере.
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Экскурсия

13 000 ₽ за экскурсию

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Путешествие на Сулакский каньон
Путешествие на Сулакский каньон

Что вы увидите 🤩

  • Сулакский каньон
Глубочайший каньон Европы
Заберем вас на авто из любого места во Владикавказе. Вы увидите красивейший Сулак в Дагестане — глубочайший каньон Европы, один из самых глубоких в мире. Протяженность каньона — 53 километра, глубина достигает 1920 метров. По дороге к нему вы сможете покачаться на качелях с видом на каньон.
Прогулка 👣 на катере
Далее мы спустимся вниз к катерам, где вы сможете увидеть «плачущие» горы ⛰️, водопады, бирюзовый цвет воды воочию, прокатившись вдоль каньона. Затем мы поднимемся на смотровую площадку, вы насладитесь видом сверху, увидите пролетающих орлов, ощутите всю мощь каньона!

Важно знать:

  • Транспортные расходы, пикник с сочным шашлыком и горным чаем входят в стоимость. А прогулку на катере (500 руб./чел.) или аренду всего катера (3000 руб./чел.) нужно будет оплатить отдельно. Качели над каньоном тоже платные. Цена зависит от продолжительности качания.
  • Оденьте удобную обувь. И не забудьте паспорт.
🚩 Начало: Забираем вас от места проживания во Владикавказе
🏁 Место завершения: Привозим вас к вашему месту проживания во Владикавказе
Что входит
  • Транспортные расходы
  • Пикник с сочным шашлыком и горным чаем
  • Умопомрачительные фото или видео с квадрокоптера (при соответствующей погоде).
Что не входит
  • Прогулка на катере (500 руб./чел.) или аренда всего катера (3000 руб./чел.)
  • Качели над каньоном платные (цена зависит от продолжительности качания).
Важная информация
Не забудьте одеть удобную обувь, взять паспорт и деньги.
Путешествие на Сулакский каньон
Путешествие на Сулакский каньон
Путешествие на Сулакский каньон
Путешествие на Сулакский каньон
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Валерий Д.
Валерий Д.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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