Глубочайший каньон Европы
Заберем вас на авто из любого места во Владикавказе. Вы увидите красивейший Сулак в Дагестане — глубочайший каньон Европы, один из самых глубоких в мире. Протяженность каньона — 53 километра, глубина достигает 1920 метров. По дороге к нему вы сможете покачаться на качелях с видом на каньон.
Прогулка 👣 на катере
Далее мы спустимся вниз к катерам, где вы сможете увидеть «плачущие» горы ⛰️, водопады, бирюзовый цвет воды воочию, прокатившись вдоль каньона. Затем мы поднимемся на смотровую площадку, вы насладитесь видом сверху, увидите пролетающих орлов, ощутите всю мощь каньона!
Важно знать:
- Транспортные расходы, пикник с сочным шашлыком и горным чаем входят в стоимость. А прогулку на катере (500 руб./чел.) или аренду всего катера (3000 руб./чел.) нужно будет оплатить отдельно. Качели над каньоном тоже платные. Цена зависит от продолжительности качания.
- Оденьте удобную обувь. И не забудьте паспорт.