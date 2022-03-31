Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа

Увидеть природные символы Дагестана, проплыть по реке на катере и подняться на бархан Сарыкум

5
1 отзыв
Индивидуальная
Сулакский каньон — потрясающее по своему масштабу и мощи место, которое точно стоит того, чтобы отправиться сюда из Владикавказа.

Вы посмотрите на каньон с головокружительной высоты, сможете прокатиться над пропастью на качелях и проплыть по дну каньона на катере.

А на память у вас останутся качественные снимки и видео с дрона, которые я пришлю после поездки.
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Путешествие в Сулакский каньон из Владикавказа
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Это путешествие займет практически весь день, но я не дам вам заскучать: в дороге я немного посвящу вас в историю Дагестана, расскажу о его коренных народах, местной кухне и обычаях.

Сулакский каньон как на ладони

Наш путь из Северной Осетии пройдет через Ингушетию, Чечню и, наконец, приведет нас к самой впечатляющей точке Дагестана — Сулакскому каньону. Протяженность его 53 км, а глубина достигает 1920 метров, но цифры потеряют любое значение, когда вы увидите это место вживую! Мы поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на каньон, посмотрим на пролетающих орлов и сделаем видео с квадрокоптера. Желающие также смогут прокатиться над пропастью на высоких качелях.

Прогулка на катере

Спустившись на дно одного из самых глубоких в мире каньонов, мы отправимся к катерам и сможем совершить водную прогулку, петляя между лесистыми склонами по пронзительно-бирюзовой ленте реки. А еще с воды вы рассмотрите выразительные «плачущие» горы — водопады, которые впадают в сам каньон.

Песчаные просторы бархана Сарыкум

Если захотите, мы посетим и вторую по величине песчаную гору в мире. Вы прогуляетесь по песку бархана Сарыкум, увидите локации, в которых снимали фильм «Белое Солнце пустыни», и, конечно, заберете отсюда десятки космических фотографий.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включен транспорт от Владикавказа и обратно, а также чай из горных трав
  • Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные (терминалов на маршруте нет)
  • Экскурсия может не подойти путешественникам, которых сильно укачивает в дороге

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Аренда всего катера — 3000 руб. /чел.
  • Качели над каньоном (стоимость зависит от продолжительности какатания)
  • По желанию можно заказать качественные фотографии и небольшой видеоролик с использованием квадрокоптера — 3000 руб.
  • Поездка к бархану Сарыкум — 3000 руб. за группу
  • Обед, сувениры

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
31 мар 2022
Экскурсия очень понравилась, достаточно далеко, но ни грамма не пожалели! Само путешествие через столько республик Северного Кавказа чего стоит. Валерий нам поведал особенности национальностей Кавказа и в частности рассказывал о многообразии этносов Дагестана. Сам Сулакский каньон очень впечатляет! То чувство, когда вживую локация во много раз круче чем на фото. Бирюзовый цвет воды и красивейшии горы очень красивы! Особенно впечатляет поездка на катере по каньону, мимо скал с падающей в каньон водопадами, а прогулка сверху каньона на смотровой площадке очень гармонично дополняет экскурсию. Еще Валерий по нашей просьбе организовал нам пикник с вкуснейшими дагестанскими чуду и травяным чаем. Огромное спасибо еще за фото и красивейшие видео с коптера! Обязательно еще вернемся летом к Валерию, дальше исследовать Кавказ!

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