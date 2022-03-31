Что вас ожидает

Это путешествие займет практически весь день, но я не дам вам заскучать: в дороге я немного посвящу вас в историю Дагестана, расскажу о его коренных народах, местной кухне и обычаях.

Сулакский каньон как на ладони

Наш путь из Северной Осетии пройдет через Ингушетию, Чечню и, наконец, приведет нас к самой впечатляющей точке Дагестана — Сулакскому каньону. Протяженность его 53 км, а глубина достигает 1920 метров, но цифры потеряют любое значение, когда вы увидите это место вживую! Мы поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается потрясающий вид на каньон, посмотрим на пролетающих орлов и сделаем видео с квадрокоптера. Желающие также смогут прокатиться над пропастью на высоких качелях.

Прогулка на катере

Спустившись на дно одного из самых глубоких в мире каньонов, мы отправимся к катерам и сможем совершить водную прогулку, петляя между лесистыми склонами по пронзительно-бирюзовой ленте реки. А еще с воды вы рассмотрите выразительные «плачущие» горы — водопады, которые впадают в сам каньон.

Песчаные просторы бархана Сарыкум

Если захотите, мы посетим и вторую по величине песчаную гору в мире. Вы прогуляетесь по песку бархана Сарыкум, увидите локации, в которых снимали фильм «Белое Солнце пустыни», и, конечно, заберете отсюда десятки космических фотографий.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включен транспорт от Владикавказа и обратно, а также чай из горных трав

Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные (терминалов на маршруте нет)

Экскурсия может не подойти путешественникам, которых сильно укачивает в дороге

Дополнительные расходы (по желанию)