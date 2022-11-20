Кладбище великанов и «Война» Балабанова

Мы едем в село Эль-Тюбю, название которого означает «село на две долины»

Мы едем в село Эль-Тюбю, название которого означает «село на две долины».

По правой стороне от реки Джилы-Су нас встретит сторожевая родовая башня XVII века, принадлежавшая таубию (князю) Ахтугану Малкарукову, построенная приглашенными зодчими из Сванетии для обороны от разгневанных родственников невесты Кериме, которую князь украл в Дагестане.
Кладбище великанов и «Война» Балабанова
Кладбище великанов и «Война» Балабанова
Кладбище великанов и «Война» Балабанова
Кладбище великанов и «Война» Балабанова
Кладбище великанов и «Война» Балабанова
Кладбище великанов и «Война» Балабанова
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Что вас ожидает 🤩

  • Село Эль-Тюбю
  • Сторожевая башня XVII века
  • Греческая лестница
  • Склепы аланской культуры
  • Селение Булунгу
  • Гора Тихтенген
  • Чегемские водопады
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

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Здесь можно почувствовать атмосферу фильма с Бодровым, посмотреть на древний некрополь, башню любви и узнать множество колоритных горских легенд.
Также мы увидим Греческую лестницу. Выше по ущелью Джилы-Су археологами были найдены остатки греческих храмов, пещеры залов которых высечены в скалах и датированы I-II веками н. э. К этим пещерам ведет почти разрушенная лестница. Там же, не так далеко от грота и древнего греческого городища Лыгыт Х века н. э., в горном массиве Кызла-Кюйгенская, археологами обнаружена древняя стоянка первого человека 13-15-тысячелетней давности.
Одна из эзотерических загадок этого села – тайна времени. Эта земля манит к себе разных исследователей: археологов, историков, уфологов, фотографов, туристов, да и просто любителей неизведанного. Ходят легенды о том, что над селом не раз были замечены НЛО, а время чудесным образом, в этой аномальной зоне замедляет свой ход. Приедем с механическими часами и попробуем опровергнуть или подтвердить эту легенду.
Последний населенный пункт Чегемского ущелья – селение Булунгу. Дальше всё — погранзастава и территория заповедника. Если повезет, и духи, живущие на вершинах гор, будут благосклонны, то вашему взору откроется гора Тихтенген 4611 м. высотой.
На обратном пути посмотрим на Чегемские водопады, отведаем вкуснейшего Чегемского айрана и хычин – национальное балкарско-карачаевское блюдо.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Улица Коцоева, 75, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Трансфер из города Владикавказ. С собой взять ветровку и паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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