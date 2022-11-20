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Здесь можно почувствовать атмосферу фильма с Бодровым, посмотреть на древний некрополь, башню любви и узнать множество колоритных горских легенд.

Также мы увидим Греческую лестницу. Выше по ущелью Джилы-Су археологами были найдены остатки греческих храмов, пещеры залов которых высечены в скалах и датированы I-II веками н. э. К этим пещерам ведет почти разрушенная лестница. Там же, не так далеко от грота и древнего греческого городища Лыгыт Х века н. э., в горном массиве Кызла-Кюйгенская, археологами обнаружена древняя стоянка первого человека 13-15-тысячелетней давности.

Одна из эзотерических загадок этого села – тайна времени. Эта земля манит к себе разных исследователей: археологов, историков, уфологов, фотографов, туристов, да и просто любителей неизведанного. Ходят легенды о том, что над селом не раз были замечены НЛО, а время чудесным образом, в этой аномальной зоне замедляет свой ход. Приедем с механическими часами и попробуем опровергнуть или подтвердить эту легенду.

Последний населенный пункт Чегемского ущелья – селение Булунгу. Дальше всё — погранзастава и территория заповедника. Если повезет, и духи, живущие на вершинах гор, будут благосклонны, то вашему взору откроется гора Тихтенген 4611 м. высотой.

На обратном пути посмотрим на Чегемские водопады, отведаем вкуснейшего Чегемского айрана и хычин – национальное балкарско-карачаевское блюдо.