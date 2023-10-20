Горнолыжный курорт Цей, наскальная крепость Дзивгис, самый высокогорный монастырь в стране, Мидаграбинские водопады, древние башни Тага и Курта, Даргавский некрополь — лишь неполный список того, что вы увидите в Северной Осетии.
А мы расскажем о культуре, традициях, богатой истории этого невероятного региона и сделаем все, чтобы путешествие вам понравилось!
А мы расскажем о культуре, традициях, богатой истории этого невероятного региона и сделаем все, чтобы путешествие вам понравилось!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Даргавский некрополь (Город мертвых)
- Мидаграбинские водопады (с мая по сентябрь)
- Аланский мужской монастырь
- Дзивгисская наскальная крепость
- Кадаргаванский каньон
- Бирагзанг (горячий источник)
- Цейское ущелье
- Мамисонское ущелье (Долина нарзанов)
- Список мест зависит от выбранного маршрута
Описание
Приглашаю познакомиться с природой, историей и древней архитектурой Северной Осетии! Вы увидите горы, водопады, ущелья и таинственный древний некрополь. Мы предлагаем вам два маршрута — можно подобрать любой понравившийся. Также можно посетить отдельно понравившуюся локацию (мини-тур). Маршрут 1Вы посетите красивейшие достопримечательности Осетии:
- Кармадонское ущелье. В печально известном месте, где произошел сход ледника Колка, вы лучше представите масштаб катастрофы, узнаете о ходе поисковых операций.
- Даргавский некрополь. На территории крупнейшего могильника в Северном Кавказе речь пойдет не только о ценности археологического памятника, но и о загадках Города мертвых.
- Арт-объекты. В пути будет также несколько остановок возле ярких инсталляций — это «Колесо Балсага», буква «æ» и «Зеркальный барс».
- Качели с видом на Фиагдонское ущелье подарят незабываемые впечатления и новую порцию атмосферных снимков.
- Аланский мужской монастырь. На территории самой высокогорной обители России, построенной в 2000 году, вы познакомитесь с важным центром паломничества Северной Осетии.
- Башни Курта и Тага. Вы осмотрите древние сторожевые башни, где узнаете об истоках родовых поселений осетин и братьях-основателях аристократических династий.
- Дзивгисскую наскальную крепость XIII-XVI вв. Культовый фортификационный памятник Средних веков с историями и преданиями о самой неприступной цитадели Осетии.
- Кадаргаванский каньон. В завершение вы посетите место, где буйный Фиагдон прорезал щель в толще известняковых пород и подарил нашему краю еще одно природное чудо. Маршрут 2Вы по достоинству оцените картинные пейзажи осетинских ущелий, горных рек и водопадов. При желании подниметесь по канатной дороге к незабываемым панорамам. Также на обратном пути мы заедем к термальным источникам в село Верхний Бирагзанг, где вы сможете окунуться в горячих источниках с видом на красивейшие горы! Вы узнаете о традициях глубокого почтения покровителя мужчин и спутников Уастырджи — наскальному монументу и оцените масштабное творение. Услышите легенду о роще Хетага и человеке непоколебимой веры. А далее доберетесь до курорта Тамиск, где обнаружили минеральные сероводородные источники, узнаете об истории местных бальнеологических санаториев и целебных свойствах вод. Осмотрев статую покровителя животного мира Афсати, фактурные горные реки и каньоны, вы приблизитесь к сказочному месту, которым гордится Осетия. Посетите Цейский водопад, узнаете о происхождении древнего святилища Реком и услышите легенду о трех слезах бога. Также можно будет устроить конные прогулки и прокатиться по канатной дороге к фантастическим пейзажам горы Монах. Оттуда вы увидите вершину Пик туриста и выясните, как поощрялись советские туристы, покорявшие ее. Завершит приключение в Алагирском ущелье Зарамагская ГЭС — впечатляющее место, где среди гор расположилось огромное водохранилище. А финальным аккордом станет посещение горячих источников Бирагзанг, где вы приобщитесь к проверенным временем процедурам укрепления здоровья. По пути мы будем рады в неформальной обстановке ответить на ваши вопросы по самым разным темам, связанным с культурой и традициями Осетии. Расскажем истории наших старожилов. Отвезем в проверенные заведения, где вы отведаете настоящие осетинские пироги, что растопят сердце самого изысканного гурмана. И обещаем, что на остановках у вас будет достаточно времени, чтобы насладиться моментом и зарядиться энергией нетронутой природы Осетии!
Ежедневно с 9 до 18.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт (Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado)
- Что не входит
- Вход в Даргавский некрополь — 100 руб.
- Подъем/спуск на канатной дороге (Цейское ущелье) — 500 руб.
- Питание
- Место начала и завершения?
- Место вашего размещения в городе Владикавказ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 9 до 18.Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
20 окт 2023
Экскурсия в одно из красивейших мест Алагирского района - цейское ущелье, или просто Цей! Наш Гид-водитель Феликс - классный парень, прекрасный человек, вежливый и спокойный! Во время пути рассказывал традиции здешних мест, истории появления памятников и святилищ, делал остановки возле достопримечательностей. За разговорами много чего узнали про регион и местность, время, вообщем, пролетело не заметно!
В самом ущелье поднялись по канатке наверх и потом ещё прогулялись пешочком до самого ледника
В самом ущелье поднялись по канатке наверх и потом ещё прогулялись пешочком до самого ледника
И
Ислам
16 сен 2023
Благодарим Феликса за удачную поездку в Цейское ущелье! Мы с комфортом посмотрели все достопримечательности по пути, побывали в горах и получили кучу положительных эмоций! Всем рекомендую.
А
Анастасия
15 сен 2023
Феликс отличный водитель, хорошо знающий дороги, и очень интересный рассказчик. Непринужденно и доступно рассказал нам об истории, обычаях и быте местных жителей, поведал интересные факты. Так как мы отправились на экскурсию с детьми, нам было важно, чтобы поездка была комфортной и неутомительной, и Феликс учел все наши пожелания. Нам так понравилась экскурсия с ним, что на следующий день мы поехали с ним же к леднику Сказка на канатную дорогу. Наше знакомство с Северной Осетией прошло на ура во многом благодаря именно Феликсу! Спасибо огромное, рекомендуем!
Е
Екатерина
1 сен 2023
Потрясающая экскурсия! Нисколько не пожалели, что поехали с Феликсом. Феликс – аккуратный водитель, внимательный и заботливый сопровождающий, который прислушивается к пожеланиям туристов, а также интересный рассказчик. Мы узнали от него много интересного об истории Осетии, местных обычаях и достопримечательностях. Важно, что гид не курит и не сквернословит:) Мы прекрасно провели день в его компании, увидели массу красот и сделали кучу фотографий. Очень рекомендую!
Ф
Фатима
3 авг 2023
Феликс, благодарю за приятную поездку! Очень ценно, когда гид так увлеченно рассказывает об истории своего региона. Мы посетили массу интересных мест, услышали не менее интересные рассказы и получили много полезных рекомендаций от гида. Рекомендуем!
Э
Эльвира
1 авг 2023
Сегодня мы были в захватывающем путешествии по Осетии. Поднялись в горы в комфорте и безопасности, полюбовались на местные природные красоты. Было очень интересно и насыщенно. Однозначно рекомендуем Феликса в качестве гида.
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