Феликс отличный водитель, хорошо знающий дороги, и очень интересный рассказчик. Непринужденно и доступно рассказал нам об истории, обычаях и быте местных жителей, поведал интересные факты. Так как мы отправились на экскурсию с детьми, нам было важно, чтобы поездка была комфортной и неутомительной, и Феликс учел все наши пожелания. Нам так понравилась экскурсия с ним, что на следующий день мы поехали с ним же к леднику Сказка на канатную дорогу. Наше знакомство с Северной Осетией прошло на ура во многом благодаря именно Феликсу! Спасибо огромное, рекомендуем!