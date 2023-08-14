Индивидуальная экскурсия из Владикавказа: Путешествие в историческую Осетию
Откройте для себя тайны горной Осетии, восхититесь мангровыми зарослями и горными крепостями, а вечером насладитесь традиционными вкусами Осетии и проникнитесь её красотой под звёздами.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кадаргаванский коньон
- Тропа чудес Фиагдон
- Дзивгисская наскальная крепость
- Аланский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Качели
- Арт-объект осетинской буквы «æ»
- Мидаграбинские водопады
- «Город мертвых» Даргавс
- Ледник «Колка»
- Тоннель место поисков съёмочной группы Бодрова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Небольшое путешествие в историческое прошлое Северной Осетии-Алании.
Тур в три ущелья:
Кармадонское -Тагаурское-Куртатинское.
Осетия-Алания – край, где царит дух свободы, где ледниковые вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом а путешественником, натуралистом и исследователем!
Кармадонское ущелье– одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, печальна известная сходом ледника Колка в 2002 году. В результате схода погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.
Здесь можно увидеть сам тоннель, и гору Маили откуда сошёл ледник.
Даргавская долина—дорога альпийских лугов Зеленого перевала, там на крутом каменистом склоне горы Раминыраг, находится Даргавский некрополь — «Город Мертвых» состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы а в глубине долины прячутся Мидагиабинские водопады высота которых достигает 750 метров, где единственная латинская буква в кириллице"ӕ" не только гармонично вписалась в горный ланшафт, но и стала изюминкой Осетии, будоражащие кровь качели над обрывом где добрый дедушка угощает вином и обезательно поднимет вам настроение.
Куртатинское ущелье—колыбель Осетии, открывает его башня Тага и Курта, средневековая таможня шёлкового пути, эта местность являеться краем средневековых башен, вверх по течению Фиагдона красуется Аланский Свято-Успенский православный мужской монастырь.
Это самый южный и самый высокогорный монастырь на территории России - на высоте 2000 метров. Посетим одно из уникальных для Кавказа оборонительных сооружений – Дзивгисская крепость XIII– XIV веков. По преданию, однажды крепость сдержала натиск персидского шаха Аббаса и защитила Куртатинское ущелье. Дзивгис считается сакральным местом для местного народа и символом его стойкости.
И заканчивается экскурсия Кадаргаванским каньёном, место это считается одним из самых красивых и интересных в Куртатинском ущелье. Река Фиагдон в этом месте тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, хотя кажется будто кто-то гигантским диском сделал распил в горной породе, в высоту каньон достигает 60 метров, а его ширина варьируется от 4 до 6 метров.
Хотите сбежать от суеты современного мира, получить незабываемые ощущения или насладиться тишиной самых диких мест Северной Осетии?
Стряхивайте пыль с рюкзаков и в путь!
Встретим Вас в аэропорту, на вокзале или в другом, удобном для Вас месте Северной Осетии
Ежедневно с 08.00 с 09.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Вход в Даргавский некрополь — 100 руб. /чел.
- Вход на тропу 100 руб. /чел.
- Обед в среднем 300 руб. /чел.
- Так же можно полетать на пароплане с профессиональными парапланистами 5000р
- Так же дополнительно можно посетить лавочку счастья (Счастье не за горами, оно в горах) 1500р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Место вашего проживания в ОсетииЗавершение: Место вашего проживания или в любом месте где вы захотите
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 08.00 с 09.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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