Откройте для себя тайны горной Осетии, восхититесь альпийскими лугами, горными реками, ледниками Хохского хребта, насладитесь традиционными вкусами Осетии и проникнитесь её красотой вместе с нами
Описание экскурсииНебольшое путешествие в историческое прошлое Северной Осетии-Алании. Тур в три ущелья: Кармадонское -Тагаурское-Куртатинское Осетия-Алания – край, где царит дух свободы, где ледниковые вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом а путешественником, натуралистом и исследователем! Кармадонское ущелье– одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, печальна известная сходом ледника Колка в 2002 году. В результате схода погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова. Здесь можно увидеть сам тоннель, и гору Маили откуда сошёл ледник. Даргавская долина—дорога альпийских лугов Зеленого перевала, там на крутом каменистом склоне горы Раминыраг, находится Даргавский некрополь — «Город Мертвых» состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы а в глубине долины прячутся Мидаграбинские водопады и всеми любимое озеро Miyagi, там где единственная латинская буква в кириллице"ӕ" не только гармонично вписалась в горный ландшафт, но и стала изюминкой Осетии, будоражащие кровь качели над обрывом которые проверят вас на храбрость. Куртатинское ущелье—колыбель Осетии, открывает его башня Тага и Курта, средневековая таможня шёлкового пути, эта местность является краем средневековых башен, вверх по течению Фиагдона красуется Аланский Свято-Успенский православный мужской монастырь. Это самый южный и самый высокогорный монастырь на территории России - на высоте 2000 метров. Посетим одно из уникальных для Кавказа оборонительных сооружений – Дзивгисская крепость XIII– XIV веков. По преданию, однажды крепость сдержала натиск персидского шаха Аббаса и защитила Куртатинское ущелье. Дзивгис считается сакральным местом для местного народа и символом его стойкости. И заканчивается экскурсия Кадаргаванским каньоном, место это считается одним из самых красивых и интересных в Куртатинском ущелье. Река Фиагдон в этом месте тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, хотя кажется будто кто-то гигантским диском сделал распил в горной породе, в высоту каньон достигает 60 метров, а его ширина варьируется от 4 до 6 метров. Хотите сбежать от суеты современного мира, получить незабываемые ощущения или насладиться тишиной самых диких мест Северной Осетии? Стряхивайте пыль с рюкзаков и в путь! Встретим Вас в аэропорту, на вокзале или в другом, удобном для Вас месте Северной Осетии Важная информация: Мидаграбинские водопады можно посмотреть с начала июня до конца сентября, в другие месяцы они спят
Ежедневно с 08.00
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кадаргаванский коньон
- Тропа чудес Фиагдон
- Дзивгисская наскальная крепость
- Аланский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Качели
- Арт-объект осетинской буквы «æ»
- Мидаграбинские водопады и озеро Мияги
- «Город мертвых» Даргавс
- Ледник «Колка»
- Тоннель место поисков съёмочной группы Бодрова
Что включено
- Услуги гида
- Транспортные услуги
Что не входит в цену
- Вход в Даргавский некрополь - 200 руб. /чел.
- Обед в среднем 500 руб. /чел.
- Так же дополнительно можно посетить лавочку счастья (Счастье не за горами, оно в горах) 4000
Место начала и завершения?
Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Мидаграбинские водопады можно посмотреть с начала июня до конца сентября
- В другие месяцы они спят
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Ездили с Сосланом на две экскурсии: По Золотому кольцу Осетии и Цейская сказка. Он показал нам много красивейших мест, сопровождая рассказами об истории, местных традициях и обычаях. Сослан очень аккуратный и умелый водитель. Мы получили огромное удовольствие, море положительных эмоций. Благодарим Сослана за интересные рассказы и комфортную поездку!
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А
Благодарю гида Сослана за проделанную работу. Очень интересно рассказывал и всегда был рядом. Виды конечно в Осетии очень завораживают 😍
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А
Это было невероятно, много красивых видов и увлекательных историй. Наш гид оказался настоящим профессионалом: он был очень вежливым, воспитанным и умело преподносил информацию.
Он не только рассказывал интересные факты о городе,
Он не только рассказывал интересные факты о городе,
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Т
Огромное спасибо Сослану за экскурсию, превзошла все наши ожидания! Было интересно и взрослым, и детям, причём мы не просто перемещались от точки к точке, а действительно погружались в историю, культуру,
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М
Экскурсия - супер! Огромная благодарность Сослану за интересные рассказы о местах, истории, быте. Везде побывали, все посмотрели, сделали невероятной красоты фотографии, и что главное, в неспешном своем темпе. Поездка была очень насыщенная, при этом легкая и веселая. Однозначно рекомендую!!!
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К
Замечательная экскурсия! Увидели все топовые места. Экскурсия проходила в нужном для нас ритме, с учётом всех пожеланий. Обязательно вернёмся ещё! Спасибо большое!
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