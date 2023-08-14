Небольшое путешествие в историческое прошлое Северной Осетии-Алании.

Тур в три ущелья:

Кармадонское -Тагаурское-Куртатинское.

Осетия-Алания – край, где царит дух свободы, где ледниковые вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом а путешественником, натуралистом и исследователем!

Кармадонское ущелье– одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, печальна известная сходом ледника Колка в 2002 году. В результате схода погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

Здесь можно увидеть сам тоннель, и гору Маили откуда сошёл ледник.

Даргавская долина—дорога альпийских лугов Зеленого перевала, там на крутом каменистом склоне горы Раминыраг, находится Даргавский некрополь — «Город Мертвых» состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы а в глубине долины прячутся Мидагиабинские водопады высота которых достигает 750 метров, где единственная латинская буква в кириллице"ӕ" не только гармонично вписалась в горный ланшафт, но и стала изюминкой Осетии, будоражащие кровь качели над обрывом где добрый дедушка угощает вином и обезательно поднимет вам настроение.

Куртатинское ущелье—колыбель Осетии, открывает его башня Тага и Курта, средневековая таможня шёлкового пути, эта местность являеться краем средневековых башен, вверх по течению Фиагдона красуется Аланский Свято-Успенский православный мужской монастырь.

Это самый южный и самый высокогорный монастырь на территории России - на высоте 2000 метров. Посетим одно из уникальных для Кавказа оборонительных сооружений – Дзивгисская крепость XIII– XIV веков. По преданию, однажды крепость сдержала натиск персидского шаха Аббаса и защитила Куртатинское ущелье. Дзивгис считается сакральным местом для местного народа и символом его стойкости.

И заканчивается экскурсия Кадаргаванским каньёном, место это считается одним из самых красивых и интересных в Куртатинском ущелье. Река Фиагдон в этом месте тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, хотя кажется будто кто-то гигантским диском сделал распил в горной породе, в высоту каньон достигает 60 метров, а его ширина варьируется от 4 до 6 метров.

Хотите сбежать от суеты современного мира, получить незабываемые ощущения или насладиться тишиной самых диких мест Северной Осетии?

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