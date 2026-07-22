Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя тайны горной Осетии, восхититесь альпийскими лугами, горными реками, ледниками Хохского хребта, насладитесь традиционными вкусами Осетии и проникнитесь её красотой вместе с нами 5 7 отзывов

Cocлaн Ваш гид во Владикавказе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 8 часов 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Небольшое путешествие в историческое прошлое Северной Осетии-Алании. Тур в три ущелья: Кармадонское -Тагаурское-Куртатинское Осетия-Алания – край, где царит дух свободы, где ледниковые вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом а путешественником, натуралистом и исследователем! Кармадонское ущелье– одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии, печальна известная сходом ледника Колка в 2002 году. В результате схода погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова. Здесь можно увидеть сам тоннель, и гору Маили откуда сошёл ледник. Даргавская долина—дорога альпийских лугов Зеленого перевала, там на крутом каменистом склоне горы Раминыраг, находится Даргавский некрополь — «Город Мертвых» состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы а в глубине долины прячутся Мидаграбинские водопады и всеми любимое озеро Miyagi, там где единственная латинская буква в кириллице"ӕ" не только гармонично вписалась в горный ландшафт, но и стала изюминкой Осетии, будоражащие кровь качели над обрывом которые проверят вас на храбрость. Куртатинское ущелье—колыбель Осетии, открывает его башня Тага и Курта, средневековая таможня шёлкового пути, эта местность является краем средневековых башен, вверх по течению Фиагдона красуется Аланский Свято-Успенский православный мужской монастырь. Это самый южный и самый высокогорный монастырь на территории России - на высоте 2000 метров. Посетим одно из уникальных для Кавказа оборонительных сооружений – Дзивгисская крепость XIII– XIV веков. По преданию, однажды крепость сдержала натиск персидского шаха Аббаса и защитила Куртатинское ущелье. Дзивгис считается сакральным местом для местного народа и символом его стойкости. И заканчивается экскурсия Кадаргаванским каньоном, место это считается одним из самых красивых и интересных в Куртатинском ущелье. Река Фиагдон в этом месте тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, хотя кажется будто кто-то гигантским диском сделал распил в горной породе, в высоту каньон достигает 60 метров, а его ширина варьируется от 4 до 6 метров. Хотите сбежать от суеты современного мира, получить незабываемые ощущения или насладиться тишиной самых диких мест Северной Осетии? Стряхивайте пыль с рюкзаков и в путь! Встретим Вас в аэропорту, на вокзале или в другом, удобном для Вас месте Северной Осетии Важная информация: Мидаграбинские водопады можно посмотреть с начала июня до конца сентября, в другие месяцы они спят

Ежедневно с 08.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кадаргаванский коньон

Тропа чудес Фиагдон

Дзивгисская наскальная крепость

Аланский мужской монастырь

Башня Курта и Тага

Качели

Арт-объект осетинской буквы «æ»

Мидаграбинские водопады и озеро Мияги

«Город мертвых» Даргавс

Ледник «Колка»

Тоннель место поисков съёмочной группы Бодрова Что включено Услуги гида

Транспортные услуги Что не входит в цену Вход в Даргавский некрополь - 200 руб. /чел.

Обед в среднем 500 руб. /чел.

Так же дополнительно можно посетить лавочку счастья (Счастье не за горами, оно в горах) 4000 Место начала и завершения? Владикавказ Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 08.00 Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация Мидаграбинские водопады можно посмотреть с начала июня до конца сентября

В другие месяцы они спят Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.