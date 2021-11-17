горная Дигория - место где остановилось время

горная Дигория - место где остановилось время
горная Дигория - место где остановилось время
горная Дигория - место где остановилось время
горная Дигория - место где остановилось время
горная Дигория - место где остановилось время
горная Дигория - место где остановилось время
горная Дигория - место где остановилось время
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поездка в горную Дигорию перенесет вас в мир средневековья. Вы осмотрите старинные высокогорные села Задалеск, Дунта, Камунта и Галиат. Прикоснетесь к особенной атмосфере «вне времени» в заброшенных деревнях. Подниметесь на высоту 2000 метров и взглянете на ущелье сверху.

Чертов мост и село Фаснал

Первая наша остановка Ахсинти хед, или Чертов мост. Это очень красивое место, но с дурной славой — много веков, вплоть до 1918 года, он служил местом казни преступников. Далее вы проедете мимо Фаснала, где в 19 веке работала бельгийская горно-обогатительная фабрика. Я расскажу, как предприятие повлияло на развитие поселка, сделав его особенным среди окрестных поселений. Сегодня вы сможете увидеть лишь стены, которые местные жители используют как укрытия для своих хозяйственных построек и загонов для скота.

Колоритные Камунта и Галиат

В высокогорном селе Камунта гулять по срденевековым улочкам — одно удовольствие. А виды, которые вы откроете со смотровой площадки на Собачей скале, подарят непередаваемые впечатления. После я отвезу вас в еще одно живописное, некогда самое крупное высокогорное селение Осетии — Галиат. Вы подниметесь вдоль села наверх, прогуляетесь по хребту и увидите все ущелье сверху, что станет финальным и, что скрывать, совершенно потрясающим аккордом вашего приключения в Восточной Дигории.
В дороге вы узнаете об исконных традициях, быте и кухне горцев. Поймете, как природные условия повлияли на образ их жизни и особый менталитет. И попробуете на время представить — как это, встречать каждый день среди живых декораций фэнтези-фильмов.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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