Поездка в горную Дигорию перенесет вас в мир средневековья. Вы осмотрите старинные высокогорные села Задалеск, Дунта, Камунта и Галиат. Прикоснетесь к особенной атмосфере «вне времени» в заброшенных деревнях. Подниметесь на высоту 2000 метров и взглянете на ущелье сверху.
Описание экскурсии
Что вас ждет: Чертов мост и село Фаснал Первая наша остановка каньен Ахсинти(Чертов мост). Это очень красивое место, но с дурной славой — много веков, вплоть до 1918 года, он служил местом казни преступников. Далее вы проедете мимо Фаснала, где в 19 веке работала бельгийская горно-обогатительная фабрика. Я расскажу, как предприятие повлияло на развитие поселка, сделав его особенным среди окрестных поселений. Сегодня вы сможете увидеть лишь стены, которые местные жители используют как укрытия для своих хозяйственных построек и загонов для скота. Колоритные Камунта и Галиат В высокогорном селе Камунта гулять по средневековым улочкам — одно удовольствие. А виды, которые вы откроете со смотровой площадки на Собачей скале, подарят непередаваемые впечатления. После я отвезу вас в еще одно живописное, некогда самое крупное высокогорное селение Осетии — Галиат. Вы подниметесь вдоль села наверх, прогуляетесь по хребту и увидите все ущелье сверху, что станет финальным и, что скрывать, совершенно потрясающим аккордом вашего приключения в Восточной Дигории. В дороге вы узнаете об исконных традициях, быте и кухне горцев. Поймете, как природные условия повлияли на образ их жизни и особый менталитет. И попробуете на время представить — как это, встречать каждый день среди живых декораций фэнтези-фильмов. А завершим нашу поездку переездом через очень высокий и красочный перевал, проедем на высоте 2500 метров, гле вы насладитесь незабываемыми видами (кроме зимнего времени) Организационные моменты:
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-trail либо на другом подготовленном для бездорожья автомобиле. Экскурсии для вас проведу я или другой гид из нашей команды • По вашему желанию экскурсия может быть изменена • В конце экскурсии можем посетить Термальные источники + 2000 руб с группы.
каждый день в удобное для вас время. Экскурсия индивидуальная
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чертов мост
- Качели
- Арт объект «стрелы Сослана»
- Арт объект - «Осетинская скрипка»
- Средневековое селение Камунта - смотровая
- Средневековое селение Галиат
- Згидский перевал (2500 метров над уровнем моря)
- Арт объект «Танец с кинжалами»
- Шахтерские поселения Садон (место съемки клипа Мияги), врерхний Згид
- Наскальный монумент Уастырджи
- Алагирское ущелье
- В конце поездки есть возможность посетить горячие источники +2 тыс с группы+ входные билеты 500 руб с человека
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Можно добавить Цейское ущелье (канатная дорога) + 4000 тыс
- Питание
- МОЖЕМ ПРЕДОСТАВИТЬ КОТТЕДЖИ В ГОРАХ (ПОСЕЛОК ВЕРХНИЙ ФИАГДОН) - 10 тыс сутки, до 4х человек +доп места по запросу. Так же и для большой группы до 14 чел. (@Vista. Haus. Ossetia-инст)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с туристом
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в удобное для вас время. Экскурсия индивидуальная
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
23.06.26г. провели замечательный день на экскурсии вместе с Артуром, который знает историю своего народа как никто другой. Природа прекрасная, впечатления незабываемые, экскурсиия очень понравилась.
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О
Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями от поездки в горную Дигорию. Выбирали экскурсию спонтанно. Главным критерием было увидеть дикую величественную природу Кавказа, не тронутую человеком и отсутствие большого кол-ва туристов. Сама
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В
Отличная экскурсия в горную Дигорию! Удивительной красоты природа, грамотно подобранный маршрут с интересными локация и арт объектами, умелый водитель Артур (по горному бездорожью особая сноровка нужна) с которым было совсем не страшно на узких серпантинах, он же интересный гид-рассказчик, знающий и любящий свою республику👌Спасибо команде🤝
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И
Очень хорошая экскурсия. Всë было организовано просто отлично. Грамотный гид Артур, который знает историю своего родного края и очень интересный рассказчик. Красивые и интересные локации. Эти 9 часов пролетели как один миг.
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Ю
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