Что вас ждет: Чертов мост и село Фаснал Первая наша остановка каньен Ахсинти(Чертов мост). Это очень красивое место, но с дурной славой — много веков, вплоть до 1918 года, он служил местом казни преступников. Далее вы проедете мимо Фаснала, где в 19 веке работала бельгийская горно-обогатительная фабрика. Я расскажу, как предприятие повлияло на развитие поселка, сделав его особенным среди окрестных поселений. Сегодня вы сможете увидеть лишь стены, которые местные жители используют как укрытия для своих хозяйственных построек и загонов для скота. Колоритные Камунта и Галиат В высокогорном селе Камунта гулять по средневековым улочкам — одно удовольствие. А виды, которые вы откроете со смотровой площадки на Собачей скале, подарят непередаваемые впечатления. После я отвезу вас в еще одно живописное, некогда самое крупное высокогорное селение Осетии — Галиат. Вы подниметесь вдоль села наверх, прогуляетесь по хребту и увидите все ущелье сверху, что станет финальным и, что скрывать, совершенно потрясающим аккордом вашего приключения в Восточной Дигории. В дороге вы узнаете об исконных традициях, быте и кухне горцев. Поймете, как природные условия повлияли на образ их жизни и особый менталитет. И попробуете на время представить — как это, встречать каждый день среди живых декораций фэнтези-фильмов. А завершим нашу поездку переездом через очень высокий и красочный перевал, проедем на высоте 2500 метров, гле вы насладитесь незабываемыми видами (кроме зимнего времени) Организационные моменты:

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-trail либо на другом подготовленном для бездорожья автомобиле. Экскурсии для вас проведу я или другой гид из нашей команды • По вашему желанию экскурсия может быть изменена • В конце экскурсии можем посетить Термальные источники + 2000 руб с группы.