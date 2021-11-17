Поездка в горную Дигорию перенесет вас в мир средневековья. Вы осмотрите старинные высокогорные села Задалеск, Дунта, Камунта и Галиат. Прикоснетесь к особенной атмосфере «вне времени» в заброшенных деревнях. Подниметесь на высоту 2000 метров и взглянете на ущелье сверху.

Чертов мост и село Фаснал

Первая наша остановка Ахсинти хед, или Чертов мост. Это очень красивое место, но с дурной славой — много веков, вплоть до 1918 года, он служил местом казни преступников. Далее вы проедете мимо Фаснала, где в 19 веке работала бельгийская горно-обогатительная фабрика. Я расскажу, как предприятие повлияло на развитие поселка, сделав его особенным среди окрестных поселений. Сегодня вы сможете увидеть лишь стены, которые местные жители используют как укрытия для своих хозяйственных построек и загонов для скота.

Колоритные Камунта и Галиат

В высокогорном селе Камунта гулять по срденевековым улочкам — одно удовольствие. А виды, которые вы откроете со смотровой площадки на Собачей скале, подарят непередаваемые впечатления. После я отвезу вас в еще одно живописное, некогда самое крупное высокогорное селение Осетии — Галиат. Вы подниметесь вдоль села наверх, прогуляетесь по хребту и увидите все ущелье сверху, что станет финальным и, что скрывать, совершенно потрясающим аккордом вашего приключения в Восточной Дигории.

В дороге вы узнаете об исконных традициях, быте и кухне горцев. Поймете, как природные условия повлияли на образ их жизни и особый менталитет. И попробуете на время представить — как это, встречать каждый день среди живых декораций фэнтези-фильмов.