1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Природа и старинные селения Горной Дигории
Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья
16 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Удивительная Горная Дигория: экскурсия с водопадами и культурным наследием
Погрузитесь в мир величественной природы и богатой культуры Горной Дигории. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с уникальными традициями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Тайны Дигорского ущелья
Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды
Начало: на проспекте Коста
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Красоты горной Дигории
Начало: Город Владикавказ (по договоренности с гидом)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Горная Дигория - место где остановилось время
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Таинственная Дигория
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Историческая Дигория
Начало: Владикавказ Барбашова 46
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Дорога легенд
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана30 мая 2024Ездили на экскурсию с гидом Михаилом. Все прошло на высшем уровне! Погода была отличная, виды просто бомбические! Гид рассказывал много
- РРегина29 мая 2024Экскурсия супер. Виды замечательные. Всё очень понравилось.
- AAmaru28 мая 2024Шикарная поездка в Дигорию - данный тур обязателен, для получения полной картины Северной Осетии. Ехали с Романом покорять горные вершины
- ЕЕлена24 мая 2024Наша поездка прошла великолепно 🤩, описать красоту природы этого края невозможно, все места которые мы посещали оказались очень атмосферные
- ЯЯна20 мая 2024У нас был гид Георгий) Приезжали второй раз. Мы брали около 5 экскурсий из Владикавказа, но после экскурсии с Георгием пожалели,
- РРимма20 мая 2024Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать рассказом, прекрасное чувство юмора, опытный водитель, мы замечательно провели день! Незабываемая экскурсия, Дигория нас покорила!
- ЕЕлена20 мая 2024Дигорское ущелье - поистине жемчужина Северной Осетии; красивое, величественное, завораживающее. Мы посетили такие достопримечательности как Чертов мост, село Галиат, дигорское ущелье,
- ААнна16 мая 2024Хочу настоятельно порекомендовать гостям Осетии эту поездку: вы, как и я, останетесь очень довольны! Интересная и насыщенная программа поездки позволит
- ССергей12 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Природа чудесная. Горы покрытые свежим снегом завораживают. Огромное спасибо нашему гиду Вере!!! Все экскурсанты ей передают слова благодарности. Спасибо, спасибо, спасибо! Рекомендуем горную Дигорию с гидом Вера. Всем удачи и хорошей погоды!
- ВВладимир10 мая 2024Все очень понравилось. Экскурсия получилась замечательная с удачным сочетанием истории, видовых картин, национального колорита. Замечательное послевкусие и воспоминания. Немного не повезло с погодой, но… Вывод один - обязательно вернемся досмотреть и дослушать. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Каньон Ахсинта»
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