Каньон Ахсинта – экскурсии во Владикавказе

Найдено 19 экскурсий в категории «Каньон Ахсинта» во Владикавказе, цены от 3 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
62 отзыва
Горная Дигория: Путешествие по Задалеску, Камунте и Галиату
Приглашаем вас в путешествие по волшебной Горной Дигории, где история и природа переплетаются в едином танце
Начало: У вашего отеля/апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 4 чел.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории, Владикавказ
Откройте для себя уникальные высокогорные селения и памятники Средневековья в сердце Дигории с нашими гостеприимными гидами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 990 за всё до 6 чел.
Природа и старинные селения Горной Дигории
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Природа и старинные селения Горной Дигории
Едем на запад республики - к фантастическим пейзажам, древним легендам и памятникам Средневековья
16 900 за всё до 4 чел.
Нетронутая красота горной Дигории
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
11 отзывов
Нетронутая красота горной Дигории
Каньон Ахсинта, средневековые высокогорные села, необычные арт-объекты и «замок-фрегат» за 1 день
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 500 за всё до 4 чел.
Горная Дигория: полная перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Горная Дигория: полная перезагрузка - экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Дигории: откройте тайны осетинских гор, истории и вкуса национальных блюд
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мистическая красота старинной Дигории
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Мистическая красота старинной Дигории
Открыть тайны, легенды и живые истории заповедного края Северной Осетии
Начало: Владикавказ
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Удивительная Горная Дигория
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Удивительная Горная Дигория: экскурсия с водопадами и культурным наследием
Погрузитесь в мир величественной природы и богатой культуры Горной Дигории. Вас ждут незабываемые впечатления и знакомство с уникальными традициями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 3 чел.
Тайны Дигорского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Тайны Дигорского ущелья
Средневековые интриги, следы разных цивилизаций, уникальные сооружения и потрясающие виды
Начало: на проспекте Коста
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
18 000 за всё до 4 чел.
«Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
Групповая
10 часов
167 отзывов
«Таинственная Дигория»: незабываемое путешествие по ущельям и замкам Осетии
Вас ждет более 9 часов путешествия по Горной Дигории, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и традиции
Начало: Место вашего проживания во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
Красоты горной Дигории
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Красоты горной Дигории
Начало: Город Владикавказ (по договоренности с гидом)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 6 чел.
Горная Дигория - место где остановилось время
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Горная Дигория - место где остановилось время
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Таинственная Дигория
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Таинственная Дигория
Начало: Место вашего размещения во Владикавказе
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 10:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 3 чел.
Национальный парк «Алания»: джип-тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Расписание: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Задалеск, Камунта, Галиат: путешествие в Горную Дигорию
Начало: У вашего отеля
Расписание: Ежедневно в 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 4 чел.
Историческая Дигория
Индивидуальная
8 часов
Историческая Дигория
Начало: Владикавказ Барбашова 46
Расписание: Ежедневно в 9,00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Из Владикавказа - в Дигорское ущелье
Величественные каньоны, замки-крепости и высокогорные села на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
В горную Дигорию из Владикавказа
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
В горную Дигорию из Владикавказа
Увидеть красоты Осетии и услышать историю края
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Дорога легенд
Индивидуальная
8 часов
Дорога легенд
Начало: Памятник Исса Плиеву
Расписание: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    30 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Ездили на экскурсию с гидом Михаилом. Все прошло на высшем уровне! Погода была отличная, виды просто бомбические! Гид рассказывал много
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    всего интересного, на вершине около замка Фрегат угощал нас вкусным травяным чаем и орешками с изюмом. На локациях оставались столько, сколько нам нужно. Экскурсия на 5+, всем советую!

  • Р
    Регина
    29 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Экскурсия супер. Виды замечательные. Всё очень понравилось.
  • A
    Amaru
    28 мая 2024
    «Таинственная Дигория»: экскурсия из Владикавказа
    Шикарная поездка в Дигорию - данный тур обязателен, для получения полной картины Северной Осетии. Ехали с Романом покорять горные вершины
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    и поездка удалась на все 100 %. Прекраснейший вид с разных высот, чистый горный воздух, согревающие напитки и отличная компания сделала поездку незабываемой, не зря говорят, что многое зависит от компании в дороге. На некоторых локациях встречались местные жители, которые с удовольствием рассказывали интересные факты о данной местности. Также Роман показал много красивых локаций, где можно сделать шикарные кадры, так чтоб телефон можно заполнить фотографиями. На обратной дороге в машине устроили караоке клуб:-). По итогу время пролетело как мгновение, оставив только положительные эмоции. Огромное спасибо!!!

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Красоты горной Дигории
    Наша поездка прошла великолепно 🤩, описать красоту природы этого края невозможно, все места которые мы посещали оказались очень атмосферные
  • Я
    Яна
    20 мая 2024
    Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
    У нас был гид Георгий) Приезжали второй раз. Мы брали около 5 экскурсий из Владикавказа, но после экскурсии с Георгием пожалели,
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    что не все экскурсии взяли у него. Прекрасной души человек, потрясающий гид с замечательным чувством юмора. Без малейшего дискомфорта, легко, интересно, душевно. Нужно ли говорить о красоте природы Северной Осетии, которую не передает ни одна камера. Это просто необходимо увидеть своими глазами. Она удивительно красива😍 Нужно ли говорить об Осетинах на сколько это добрые, отзывчивые, великолепные люди. Лучшие❤️Спасибо за экскурсию🙏🏻Все было супер! Вернёмся еще ни раз❤️

    У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)У нас был гид Георгий)
  • Р
    Римма
    20 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
    Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать рассказом, прекрасное чувство юмора, опытный водитель, мы замечательно провели день! Незабываемая экскурсия, Дигория нас покорила!
    Огромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекатьОгромное спасибо гиду Георгию за великолепную экскурсию, настоящий гид, отличный рассказчик, умеет чувствовать туристов и увлекать
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Красоты горной Дигории
    Дигорское ущелье - поистине жемчужина Северной Осетии; красивое, величественное, завораживающее. Мы посетили такие достопримечательности как Чертов мост, село Галиат, дигорское ущелье,
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    кормили оленей и многое другое. Вера замечательный гид, она поведала много исторических фактов, мифов и легенд про Осетию и про места нашего посещения, была не только услада для глаз, но и очень интересно. Спасибо Вере за экскурсию, истории и еду, не могу не сказать про вкуснейший обед с осетинским пирогом, который просто таял во рту. Когда будем в Осетии с удовольствием обратимся к Вере, для продолжения знакомства с республикой.

  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Горная Дигория: полная перезагрузка
    Хочу настоятельно порекомендовать гостям Осетии эту поездку: вы, как и я, останетесь очень довольны! Интересная и насыщенная программа поездки позволит
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    увидеть не только красивые природные места и арт-объекты, но и прикоснуться к истории и традициям осетинского народа. Хочу кратко отметить отдельные плюсы выбора поездки в Дигорию именно с гидом-водителем Луизой: чёткость подачи машины к месту вашего проживания и соблюдения всех временных рамок по программе поездки; чистая удобная машина и спокойное качественное вождение (чувствуется опыт!); интересный рассказ по ходу поездки (именно рассказ, а не утомительная сухая лекция с кучей фактов от лектора общества "Знание"), желание и умение прислушиваться к пожеланиям туриста (это касается и фото-остановок, и "санитарных" остановок, и времени/выбора места для обеда и ужина): вам рекомендуют, но не навязывают. Ещё хочу отметить личные качества гида-водителя, с которым вы проводите несколько часов в дороге: деликатность, интеллигентность, эрудированность - эта та вишенка на торте, которая делает эту поездку такой приятной. И Дигория - это то место, где можно оставить кусочек своего сердца!

  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Красоты горной Дигории
    Экскурсия очень понравилась. Природа чудесная. Горы покрытые свежим снегом завораживают. Огромное спасибо нашему гиду Вере!!! Все экскурсанты ей передают слова благодарности. Спасибо, спасибо, спасибо! Рекомендуем горную Дигорию с гидом Вера. Всем удачи и хорошей погоды!
  • В
    Владимир
    10 мая 2024
    Горная Дигория: Задалеск, Камунта, Галиат
    Все очень понравилось. Экскурсия получилась замечательная с удачным сочетанием истории, видовых картин, национального колорита. Замечательное послевкусие и воспоминания. Немного не повезло с погодой, но… Вывод один - обязательно вернемся досмотреть и дослушать. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Каньон Ахсинта»

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  3. Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
  4. Природа и старинные селения Горной Дигории
  5. Нетронутая красота горной Дигории
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  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
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