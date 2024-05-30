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увидеть не только красивые природные места и арт-объекты, но и прикоснуться к истории и традициям осетинского народа. Хочу кратко отметить отдельные плюсы выбора поездки в Дигорию именно с гидом-водителем Луизой: чёткость подачи машины к месту вашего проживания и соблюдения всех временных рамок по программе поездки; чистая удобная машина и спокойное качественное вождение (чувствуется опыт!); интересный рассказ по ходу поездки (именно рассказ, а не утомительная сухая лекция с кучей фактов от лектора общества "Знание"), желание и умение прислушиваться к пожеланиям туриста (это касается и фото-остановок, и "санитарных" остановок, и времени/выбора места для обеда и ужина): вам рекомендуют, но не навязывают. Ещё хочу отметить личные качества гида-водителя, с которым вы проводите несколько часов в дороге: деликатность, интеллигентность, эрудированность - эта та вишенка на торте, которая делает эту поездку такой приятной. И Дигория - это то место, где можно оставить кусочек своего сердца!