Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Строгие силуэты гор, опасные перевалы и таинственные древние традиции — всё это Северная Осетия, пожалуй, один из самых неизведанных регионов России. В путешествии вы увидите два зрелищных ущелья, которые дадут вам представление о ландшафтных богатствах края. А также познакомитесь с легендами и фактами о старинных усыпальницах и боевых башнях Даргавса.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Осетинские ущелья: мощь стихии и красота природы

Путешествие начнётся с Кармадонского ущелья, одного из самых ярких ландшафтных мест региона, печально известного сходом ледника Колка в 2002 году. Я расскажу, каким был масштаб катастрофы, когда ущелье за 20 минут покрылось 200-метровым слоем горных пород и льда. Покажу издалека сам ледник и место, где, по предположениям спасателей, пряталась съёмочная группа Сергей Бодрова. А чуть позже вы проедете по Кахтисарскому перевалу в Кобанское ущелье, где увидите крутые спуски, потрясающие природные пейзажи и пройдёте к дивному Кобанскому водопаду.

Даргавс — город мёртвых

«Защитник ущелья» — так называется долина, где находится знаменитый историко-археологический памятник под открытым небом. Вы узнаете, как много у неё имён и почему одно из них — Солнечная. Услышите не одну легенду, связанную с таинственными домами-склепами. Я расскажу о похоронных ритуалах осетин и других народов Кавказа с 14 по 19 век. А также объясню, как строились старинные боевые башни, и поделюсь преданиями о Башне кровника.

☕ По пути я угощу вас свежесваренным кофе или чаем с горными травами, разбавлю порой мрачные истории рассказами об осетинской культуре гостеприимства и традициях застолья. В результате у вас сложится объёмное представление о нашем самобытном крае.

Организационные детали