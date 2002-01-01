Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Осетинские ущелья: мощь стихии и красота природы

Путешествие начнётся с Кармадонского ущелья, одного из самых ярких ландшафтных мест региона, печально известного сходом ледника Колка в 2002 году. Я расскажу, каким был масштаб катастрофы, когда ущелье за 20 минут покрылось 200-метровым слоем горных пород и льда. Покажу издалека сам ледник и место, где, по предположениям спасателей, пряталась съемочная группа Сергей Бодрова. А чуть позже вы проедете по Кахтисарскому перевалу в Кобанское ущелье, где увидите крутые спуски, потрясающие природные пейзажи и пройдете к дивному Кобанскому водопаду.

Даргавс — город 🏙️ мертвых

«Защитник ущелья» — так называется долина, где находится знаменитый историко-археологический памятник под открытым небом. Вы узнаете, как много у нее имен и почему одно из них — Солнечная. Услышите не одну легенду, связанную с таинственными домами-склепами. Я расскажу о похоронных ритуалах осетин и других народов Кавказа с 14 по 19 век. А также объясню, как строились старинные боевые башни, и поделюсь преданиями о Башне кровника.

☕ По пути я угощу вас свежесваренным кофе или чаем с горными ⛰️ травами, разбавлю порой мрачные истории 📖 рассказами об осетинской культуре гостеприимства и традициях застолья. В результате у вас сложится объемное представление о нашем самобытном крае.

Организационные детали