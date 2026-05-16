Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

Оценить живописные осетинские ландшафты и посетить крупнейший некрополь Кавказа, мистический Даргавс
Строгие силуэты гор, опасные перевалы и таинственные древние традиции — всё это Северная Осетия, пожалуй, один из самых неизведанных регионов России.
В путешествии вы увидите два зрелищных ущелья, которые дадут вам представление о ландшафтных богатствах края. А также познакомитесь с легендами и фактами о старинных усыпальницах и боевых башнях Даргавса.
Путешествие начнётся с Кармадонского ущелья, одного из самых ярких ландшафтных мест региона, печально известного сходом ледника Колка в 2002 году. Я расскажу, каким был масштаб катастрофы, когда ущелье за 20 минут покрылось 200-метровым слоем горных пород и льда. Покажу издалека сам ледник и место, где, по предположениям спасателей, пряталась съёмочная группа Сергей Бодрова. А чуть позже вы проедете по Кахтисарскому перевалу в Кобанское ущелье, где увидите крутые спуски, потрясающие природные пейзажи и пройдёте к дивному Кобанскому водопаду.
Даргавс — город мёртвых
«Защитник ущелья» — так называется долина, где находится знаменитый историко-археологический памятник под открытым небом. Вы узнаете, как много у неё имён и почему одно из них — Солнечная. Услышите не одну легенду, связанную с таинственными домами-склепами. Я расскажу о похоронных ритуалах осетин и других народов Кавказа с 14 по 19 век. А также объясню, как строились старинные боевые башни, и поделюсь преданиями о Башне кровника.
☕ По пути я угощу вас свежесваренным кофе или чаем с горными травами, разбавлю порой мрачные истории рассказами об осетинской культуре гостеприимства и традициях застолья. В результате у вас сложится объёмное представление о нашем самобытном крае.
Организационные детали
Дополнительные расходы: посещение города мёртвых 200 руб. /человека
По пути можно перекусить или пообедать в кафе национальной кухни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 557 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав. С радостью раскрою для вас всю красоту Кавказа и расскажу о нем интересные факты. Надеюсь на скорую встречу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 45 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Дата посещения: 13 мая 2026
Огромное спасибо Людмиле и Ольге и, конечно, Вячеславу, организовавшему две экскурсии. Людмила с безграничной эрудицией и легкой манерой подачи информации открыла нам город, в который невозможно не влюбиться. Ольга же, твердой рукой мастерски ведя машину по сложным дорогам открыла суровую прелесть осетинской природы
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А
Алевтина
Выбрать Вячеслава в качестве гида по Северной Осетии - лучшее решение, которое мы могли принять. Увидели всё, что заявлено в описании прогулки, и даже чуть больше. По дороге Вячеслав (кстати, очень хороший водитель, что в горах особенно важно) завёз нас в одно кафе, где при нас же приготовили знаменитые осетинские пироги - голодными вы точно не останетесь 🙂
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Виктория
Низкий поклон Вячеславу за нереальную экскурсию. Волшебный голос, глубокие познания, комфортный автомобиль, крутые локации, а фотографии в его исполнении просто 🔥🔥🔥 Надеюсь, что в скором времени ещё вернёмся
+2
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Л
Лаврентьев
Дата посещения: 5 янв 2026
Хорошая экскурсия Вячеслав внимательный и хорошо знающий свое дело гид 👍
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О
Олег
Дата посещения: 6 янв 2026
Отличная экскурсия!
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Ю
Юлия
Дата посещения: 3 ноя 2025
Вячеслав все интересно рассказал, показал. Даже смог заинтересовать детей-подростков. Машина чистая, комфортабельная. .
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