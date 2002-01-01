Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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Мини-тур по Северной Осетии

Оценить живописные осетинские ландшафты и посетить крупнейший некрополь Кавказа, мистический Даргавс

Вячеслав
Вячеслав – Гид из Владикавказа
Строгие силуэты гор ⛰️, опасные перевалы и таинственные древние традиции — все это Северная Осетия, пожалуй, один из самых неизведанных регионов России.

В путешествии вы увидите два зрелищных ущелья, которые дадут вам представление о ландшафтных богатствах края.

А также познакомитесь с легендами и фактами о старинных усыпальницах и боевых башнях Даргавса.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии

Что вас ожидает

Осетинские ущелья: мощь стихии и красота природы
Путешествие начнётся с Кармадонского ущелья, одного из самых ярких ландшафтных мест региона, печально известного сходом ледника Колка в 2002 году. Я расскажу, каким был масштаб катастрофы, когда ущелье за 20 минут покрылось 200-метровым слоем горных пород и льда. Покажу издалека сам ледник и место, где, по предположениям спасателей, пряталась съемочная группа Сергей Бодрова. А чуть позже вы проедете по Кахтисарскому перевалу в Кобанское ущелье, где увидите крутые спуски, потрясающие природные пейзажи и пройдете к дивному Кобанскому водопаду.

Даргавс — город 🏙️ мертвых
«Защитник ущелья» — так называется долина, где находится знаменитый историко-археологический памятник под открытым небом. Вы узнаете, как много у нее имен и почему одно из них — Солнечная. Услышите не одну легенду, связанную с таинственными домами-склепами. Я расскажу о похоронных ритуалах осетин и других народов Кавказа с 14 по 19 век. А также объясню, как строились старинные боевые башни, и поделюсь преданиями о Башне кровника.

☕ По пути я угощу вас свежесваренным кофе или чаем с горными ⛰️ травами, разбавлю порой мрачные истории 📖 рассказами об осетинской культуре гостеприимства и традициях застолья. В результате у вас сложится объемное представление о нашем самобытном крае.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: посещение города мертвых 100 руб. /человека
  • Возьмите с собой перекус — на маршруте не будет заведений, где можно было бы остановиться на обед
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии
Мини-тур по Северной Осетии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вячеслав
Вячеслав
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Вячеслав. С радостью раскрою для вас всю красоту Кавказа и расскажу о нем интересные факты. Надеюсь на скорую встречу.
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Вячеслав проводит ещё 1 экскурсию

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