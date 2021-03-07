2 отзыва оставили туристы

Самое-самое в Северной Осетии За 4 часа мы покажем главные достопримечательности 🏛️ региона. В программе экскурсии:
Военно-Грузинская дорога — мы проедем почти до самой границы с Грузией. В свое время этот путь проделали Лермонтов, Пушкин и караваны Шелкового пути. Вы узнаете, как менялось значение дороги со времен Средневековья до наших дней.
Суаргомский перевал — вы подниметесь к облакам и сделаете потрясающие снимки со смотровой площадки.
Город 🏙️ мертвых Даргавс — мы расскажем, какие тайны скрывает древний некрополь, как проходили погребальные обряды и какие легенды связаны с загадочными склепами.
Кармадонское ущелье — вы узнаете о трагических событиях 2002 года и оцените масштаб разрушений, нанесенных внезапно сошедшим ледником Колка.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в Даргавс не включены в стоимость — 100 рублей с человека.
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
Гид молодец, очень опытный, интересный и грамотный человек. Приедем летом, постараемся с Робертом Казбековичем еще по путешествовать!
Киселев
4 мар 2021
Встретил гид на машине у гостиницы. Отправились в путь, по дороге гид рассказывал про все местные достопримечательности. Поднялись в горы, сделал классные фото, погода не подвела. Доехали до города мертвых, затем в кармадонское ущелье, гид все подробно рассказывал с ссылками на различные источники. На обратном пути гид угостил дагестанским коньяком, было вполне полезно ввиду того, что я немного замерз) Все прошло супер, куча эмоций и впечатлений. Огромное спасибо сервису и конкретно гиду Владимиру. Буду во Владикавказе обязательно еще закажу экскурсию.