2 отзыва оставили туристы

Встретил гид на машине у гостиницы. Отправились в путь, по дороге гид рассказывал про все местные достопримечательности. Поднялись в горы, сделал классные фото, погода не подвела. Доехали до города мертвых, затем в кармадонское ущелье, гид все подробно рассказывал с ссылками на различные источники. На обратном пути гид угостил дагестанским коньяком, было вполне полезно ввиду того, что я немного замерз) Все прошло супер, куча эмоций и впечатлений. Огромное спасибо сервису и конкретно гиду Владимиру. Буду во Владикавказе обязательно еще закажу экскурсию.