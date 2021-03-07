2 отзыва оставили туристы

Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»

Город мертвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии

5
2 отзыва
Александра
Александра – представитель из Владикавказа
Северная Осетия покорит вас интересной историей 📖, горными ⛰️ перевалами, величественными ущельями и фантастическими видами.

Вы проедете по Военно-Грузинской дороге, исследуете необычный некрополь и узнаете о таинстве древних погребальных обрядов.

А также услышите о современной жизни региона: его традициях, обычаях и людях.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 200 ₽ за экскурсию

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Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»

Что вас ожидает

Самое-самое в Северной Осетии
За 4 часа мы покажем главные достопримечательности 🏛️ региона. В программе экскурсии:

  • Военно-Грузинская дорога — мы проедем почти до самой границы с Грузией. В свое время этот путь проделали Лермонтов, Пушкин и караваны Шелкового пути. Вы узнаете, как менялось значение дороги со времен Средневековья до наших дней.
  • Суаргомский перевал — вы подниметесь к облакам и сделаете потрясающие снимки со смотровой площадки.
  • Город 🏙️ мертвых Даргавс — мы расскажем, какие тайны скрывает древний некрополь, как проходили погребальные обряды и какие легенды связаны с загадочными склепами.
  • Кармадонское ущелье — вы узнаете о трагических событиях 2002 года и оцените масштаб разрушений, нанесенных внезапно сошедшим ледником Колка.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в Даргавс не включены в стоимость — 100 рублей с человека.

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
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2 отзыва оставили туристы

7 мар 2021
Гид молодец, очень опытный, интересный и грамотный человек. Приедем летом, постараемся с Робертом Казбековичем еще по путешествовать!
4 мар 2021
Встретил гид на машине у гостиницы. Отправились в путь, по дороге гид рассказывал про все местные достопримечательности. Поднялись в горы, сделал классные фото, погода не подвела. Доехали до города мертвых, затем в кармадонское ущелье, гид все подробно рассказывал с ссылками на различные источники. На обратном пути гид угостил дагестанским коньяком, было вполне полезно ввиду того, что я немного замерз) Все прошло супер, куча эмоций и впечатлений. Огромное спасибо сервису и конкретно гиду Владимиру. Буду во Владикавказе обязательно еще закажу экскурсию.

Александра проводит ещё 5 экскурсий

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