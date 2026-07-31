2 отзыва оставили туристы

Северная Осетия покорит вас интересной историей, горными перевалами, величественными ущельями и фантастическими видами.
Вы проедете по Военно-Грузинской дороге, исследуете необычный некрополь и узнаете о таинстве древних погребальных обрядов. А также услышите о современной жизни региона: его традициях, обычаях и людях.
Вы проедете по Военно-Грузинской дороге, исследуете необычный некрополь и узнаете о таинстве древних погребальных обрядов. А также услышите о современной жизни региона: его традициях, обычаях и людях.
Описание экскурсии
Самое-самое в Северной Осетии
За 4 часа мы покажем главные достопримечательности региона. В программе экскурсии:
- Военно-Грузинская дорога — мы проедем почти до самой границы с Грузией. В своё время этот путь проделали Лермонтов, Пушкин и караваны Шёлкового пути. Вы узнаете, как менялось значение дороги со времён Средневековья до наших дней.
- Суаргомский перевал — вы подниметесь к облакам и сделаете потрясающие снимки со смотровой площадки.
- Город мёртвых Даргавс — мы расскажем, какие тайны скрывает древний некрополь, как проходили погребальные обряды и какие легенды связаны с загадочными склепами.
- Кармадонское ущелье — вы узнаете о трагических событиях 2002 года и оцените масштаб разрушений, нанесённых внезапно сошедшим ледником Колка.
Организационные детали
Входные билеты в Даргавс не включены в стоимость — 100 рублей с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3313 туристов
Меня зовут Александра, и я представляю команду гидов в Северной Осетии. Отправляясь с нами на экскурсию, вы можете быть уверены в том, что этот день вам запомнится надолго. Неповторимая природа, древние легенды, захватывающие виды — и всё это с привкусом кавказского гостеприимства!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 99 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Мини-путешествие прошло отлично! С погодой не повезло, но при бронировании поездки мы это понимали, горную панораму не увидели, но созерцали другие красоты природы Осетии! А гид увлекательно рассказывал историю Владикавказа, Кармадонское ущелье и в целом про то как жила и живёт Осетия! Выражаю благодарность за экскурсию!
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И
Совершили мини путешествие по Осетии. Посетили мемориал памяти Бодрова, Даргавс, ущелья, видовые локации и увидели даже пару водопадов. Было очень интересно послушать об истории, традициях и просто интересных фактах и
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С
Экскурсия выше всяких похвал! Что за мощь и красоту мы увидели!!! Не передать словами чувства и эмоции, полученные в ходе экскурсии!
Нашим гидом был Аслан! Огромная ему благодарность за удовольствие, которое
Нашим гидом был Аслан! Огромная ему благодарность за удовольствие, которое
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М
Дата посещения: 5 янв 2026
Благодарим Сергея за отличную экскурсию. Очень увлекательно, виды просто завораживающие. Сергей подстраивал экскурсию под наши пожелания и предлагал наиболее интересные маршруты. Все было легко, непринуждённо, без скучных лекций, но при этом очень познавательно. Рекомендуем данного гида.
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М
шикарная экскурсия! все очень понравилось
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Э
Руслану - спасибо! Всё очень понравилось,обязательно вернемся ещё!
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