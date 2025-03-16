Национальный парк «Алания» республики Северная Осетия расположен на северном склоне хребта Центральный Кавказ. Природная территория была взята под охрану в 1998 году для сохранения местной флоры и фауны.
У вас есть прекрасная возможность побывать в этом удивительном месте, увидеть живописные и величественные природные памятники, надышаться свежим воздухом и получить дозу вдохновения!
У вас есть прекрасная возможность побывать в этом удивительном месте, увидеть живописные и величественные природные памятники, надышаться свежим воздухом и получить дозу вдохновения!
Описание экскурсииПрограмма Каньон Ахсинта Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев. Дом-музей Нана Задалески Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце. Уникальный замок-фрегат Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе. Водопады Дигории Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка. Оба водопада никогда не пересыхают, но самая красивая пора, когда ими можно полюбоваться — период с мая по октябрь.
Ежедневно с 10:00 (время московское)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Ахсинта
- Дом-музей Нана Задалески
- Уникальный замок-фрегат
- Водопады Дигории (парк Алания)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Вход в национальный парк (150 руб. /человека)
- Еда и напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Завершение: Проспект Мира, 1, Владикавказ/ по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ездили на несколько экскурсий с Зелимханом.
Очень классный харизматичный гид.
За три дня посмотрели практически всю Осетию.
Переживали насчет погоды, было снежно, но все сложилось даже круче, чем предполагали.
Очень комфортный автомобиль.
Мы даже лично посмотрели как делают осетинские пироги, нас угостили чаем и аракой на свадьбу 💐 Даже наша подруга, которая как оказалось - очень привередливая- ей все понравилось 🥰
Очень классный харизматичный гид.
За три дня посмотрели практически всю Осетию.
Переживали насчет погоды, было снежно, но все сложилось даже круче, чем предполагали.
Очень комфортный автомобиль.
Мы даже лично посмотрели как делают осетинские пироги, нас угостили чаем и аракой на свадьбу 💐 Даже наша подруга, которая как оказалось - очень привередливая- ей все понравилось 🥰
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И
Смело берите эту экскурсию. Мы увидели красивейшие места, арт-объекты, ущелья, получили порцию адреналина, проезжая по серпантинам в горах. Сама экскурсия не утомительная, смело можно с детьми. Особо хотим отметить нашего гида Зелимхана, очень приятный и весёлый молодой человек, много рассказал, везде помогал фотографировать, снял шикарные видео. Если вам повезёт ехать с ним, то вы точно не пожалеете.
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В
У нас был гид Таймураз, нам очень понравилось. Кроме того, что увидели красивые места, старые города, узнали осетинские обычаи. По нашей просьбе Таймураз немного изменил маршрут и мы увидели еще больше красивых мест. Еще хотелось бы отметить аккуратное вождение, что немаловажно на горных дорогах. Ездили на комфортном джипе.
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М
У нас был гид Таймураз, нам очень понравилось. Кроме того, что увидели красивые места, старые города, узнали осетинские обычаи. По нашей просьбе Таймураз немного изменил маршрут и мы увидели еще больше красивых мест. Еще хотелось бы отметить аккуратное вождение, что немаловажно на горных дорогах. Ездили на комфортном джипе.
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Я
Были на экскурсии с семьей. В Осетии не первый раз, но остались в восторге от поездки. Потрясающие виды. Огромная благодарность гиду Георгию за экскурсию. Рассказал много интересных фактов о культуре, о традициях. Очень доброжелательный, с чувством юмора. Получили море эмоций и прекрасных впечатлений.
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В
Зелимхан, огромное спасибо за поездку, получили бурю эмоций всей семьёй, ваши знания дополнили историю о Моей Осетии, для меня осталось первобытным чувством рукопожатия с облаками, я не думал что так можно высоко подняться к небу
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