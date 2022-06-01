Национальный парк «Алания»: джип-тур

Национальный парк «Алания» республики Северная Осетия расположен на северном склоне хребта Центральный Кавказ. Природная

Национальный парк «Алания» республики Северная Осетия расположен на северном склоне хребта Центральный Кавказ. Природная территория была взята под охрану в 1998 году для сохранения местной флоры и фауны.

У вас есть прекрасная возможность побывать в этом удивительном месте, увидеть живописные и величественные природные памятники, надышаться свежим воздухом и получить дозу вдохновения!
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Национальный парк «Алания»: джип-тур
Национальный парк «Алания»: джип-тур

Что вас ожидает 🤩

  • Каньон Ахсинта
  • Дом-музей Нана Задалески
  • Уникальный замок-фрегат
  • Водопады Дигории (парк Алания)

Программа

Каньон Ахсинта

Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.

Дом-музей Нана Задалески

Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце.

Уникальный замок-фрегат

Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе.

Водопады Дигории

Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка. Оба водопада никогда не пересыхают, но самая красивая пора, когда ими можно полюбоваться — период с мая по октябрь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Вход в национальный парк (150 руб. /человека)
  • Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ
Завершение: Проспект Мира, 1, Владикавказ / по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 (время московское)
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике.
  • Посещение национального парка (150 руб. /человека), еда и напитки оплачиваются дополнительно. Но мы знаем, где вас вкусно накормить!
  • Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и c вечерним шашлыком под звездным небом.
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 10:00 (время московское)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

🎩Индивидуальные🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь день📜История и культураСеверная ОсетияДигория🛣Джиппинг🏞ПаркиНациональные парки

Еще несколько похожих предложений во Владикавказе

Maxi тур по Восточной Алании
9 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Руслан
5
4 отзыва
Maxi тур по Восточной Алании
Мы отправимся в самый центр Кавказа, где расположилась Осетия-Алания
9 000 за 1-4 чел.
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
6.5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Амида
Нет отзывов
Национальный парк Алания: джип-тур в сердце Дигории
Насыщенная поездка по заповеднику с посещением Алагирского и Дигорского ущелий
Сегодня
Завтра
3 июня
10 000 за 1-4 чел.
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
2 дня 12 часов
🚌 На автобусе
Авторский тур
Альянс
Нет отзывов
Трёхдневный тур по Осетии и Ингушетии
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии
4 июня
11 июня
18 июня
16 900 за 1 человека
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
4 часа
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Артур
5
2 отзыва
Джип-тур в таинственную Северную Осетию
Захватывающие дух ущелья, «город мертвых», наскальная крепость и древние башни за 1 день
3 июня
4 июня
5 июня
7 800 за 1-3 чел.
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
5.5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Джип-тур по загадочной Северной Осетии
Посетить главные достопримечательности республики с профессиональным гидом
Сегодня
Завтра
3 июня
9 500 за 1-4 чел.
Золотое кольцо Северной Осетии - Алании
6 часов
Индивидуальная
Руслан
4.7
6 отзывов
Золотое кольцо Северной Осетии - Алании
Приглашаю вас на одну из самых увлекательных экскурсий в Осетии с завораживающими панорамами горных вершин
8 999 за 1-4 чел.
Всё великолепие Северной Осетии за один день
5 часов
Индивидуальная
Валерий
5
4 отзыва
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Северная Осетия - небольшая республика среди Кавказских гор
7 600 за 1-4 чел.
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Наталья
5
1 отзыв
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
6 июня
11 июня
12 июня
34 900 за 1 человека
Джип-тур «В сердце Осетии»
8 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Давид
5
123 отзыва
Очень популярно сейчас
Джип-тур «В сердце Осетии»
Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
Сегодня
Завтра
3 июня
100009 000 за 1-3 чел.
Мини-тур по Северной Осетии
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Вячеслав
5
11 отзывов
Мини-тур по Северной Осетии
Оценить живописные осетинские ландшафты и посетить крупнейший некрополь Кавказа, мистический Даргавс
24 июня
25 июня
26 июня
6 500 за 1-4 чел.
На джипах с палатками от Северной Осетии до Дагестана: приключения по труднодоступным местам
8 дней
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
Ксения
Нет отзывов
На джипах с палатками от Северной Осетии до Дагестана: приключения по труднодоступным местам
Увидеть такие места Кавказа, до которых мало кто добирается, и пообщаться с местными
20 июля
80 000 за 1 человека
Незабываемая Осетия
7 часов
Индивидуальная
Besayev71
5
1 отзыв
Незабываемая Осетия
Осетия - одно из прекрасных мест на Кавказе
7 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии во Владикавказе
ХОРОШО
🧭
ТАМ