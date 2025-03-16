Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Национальный парк «Алания» республики Северная Осетия расположен на северном склоне хребта Центральный Кавказ. Природная территория была взята под охрану в 1998 году для сохранения местной флоры и фауны.



У вас есть прекрасная возможность побывать в этом удивительном месте, увидеть живописные и величественные природные памятники, надышаться свежим воздухом и получить дозу вдохновения! 5 10 отзывов

Зелимхан Ваш гид во Владикавказе Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 13 990 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 8 часов 1-4 человека Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Программа Каньон Ахсинта Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев. Дом-музей Нана Задалески Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце. Уникальный замок-фрегат Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе. Водопады Дигории Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка. Оба водопада никогда не пересыхают, но самая красивая пора, когда ими можно полюбоваться — период с мая по октябрь.

Ежедневно с 10:00 (время московское) Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Каньон Ахсинта

Дом-музей Нана Задалески

Уникальный замок-фрегат

Водопады Дигории (парк Алания) Что включено Услуги гида

Транспорт. Что не входит в цену Вход в национальный парк (150 руб. /человека)

Еда и напитки. Где начинаем и завершаем? Начало: Проспект Мира, 1, Владикавказ Завершение: Проспект Мира, 1, Владикавказ/ по договоренности Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 10:00 (время московское) Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.