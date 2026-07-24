В Дигорском ущелье трудно сдерживать эмоции — первозданная природа, умопомрачительные пейзажи и памятники седой старины захватывают внимание без остатка. Вы посетите водопады Три сестры и Жемчужина, каньон Ахсинта и «корабль» в Ханазе. А наши гиды, настоящие горцы с большим сердцем и отважные духом, расскажут самое интересное о традициях, культуре, обычаях и истории края.

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта

Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.

Дом-музей Нана Задалески

Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце.

Уникальный замок-фрегат

Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе.

Водопады Дигории

Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к Жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка. Оба водопада никогда не пересыхают, но самая красивая пора, когда ими можно полюбоваться — период с мая по октябрь.

Организационные детали