Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»

Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания

Индивидуальная
В Дигорском ущелье трудно сдерживать эмоции — первозданная природа, умопомрачительные пейзажи и памятники седой старины захватывают внимание без остатка.

Вы посетите водопады Три сестры и Жемчужину, каньон Ахсинта и «корабль» в Ханазе.

А наши гиды, настоящие горцы с большим сердцем и отважные духом, расскажут самое интересное о традициях, культуре, обычаях и истории края.
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Джип-тур в Дигорию «Неспящие водопады»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Каньон Ахсинта

Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.

Дом-музей Нана Задалески

Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце.

Уникальный замок-фрегат

Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе.

Водопады Дигории

Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к Жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка. Оба водопада никогда не пересыхают, но самая красивая пора, когда ими можно полюбоваться — период с мая по октябрь.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
  • Посещение национального парка (150 руб. /человека), еда и напитки оплачиваются дополнительно. Но мы знаем, где вас вкусно накормить!
  • Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и вечерним шашлыком под звездным небом

Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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