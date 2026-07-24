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Джип-путешествие в Дигорию «Неспящие водопады»

Душевное путешествие по одному из живописных маршрутов национального парка Алания
В Дигорском ущелье трудно сдерживать эмоции — первозданная природа, умопомрачительные пейзажи и памятники седой старины захватывают внимание без остатка. Вы посетите водопады Три сестры и Жемчужина, каньон Ахсинта и «корабль» в Ханазе.

А наши гиды, настоящие горцы с большим сердцем и отважные духом, расскажут самое интересное о традициях, культуре, обычаях и истории края.
5
48 отзывов
Джип-путешествие в Дигорию «Неспящие водопады»
Джип-путешествие в Дигорию «Неспящие водопады»
Джип-путешествие в Дигорию «Неспящие водопады»

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта

Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.

Дом-музей Нана Задалески

Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце.

Уникальный замок-фрегат

Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе.

Водопады Дигории

Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к Жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка. Оба водопада никогда не пересыхают, но самая красивая пора, когда ими можно полюбоваться — период с мая по октябрь.

Организационные детали

  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остальную сумму — за день до проведения экскурсии по QR-коду
  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
  • Посещение национального парка (150 ₽ за чел.), еда и напитки оплачиваются дополнительно. Но мы знаем, где вас вкусно накормить!
  • Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и c вечерним шашлыком под звездным небом
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зелимхан
Зелимхан — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 830 туристов
Приветствую вас, прекрасные путники! Я амбассадор команды гидов. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить ваши сердца. В нашей команде — только дипломированные, местные, сильные,
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опытные гиды-горцы. Добрые, заботливые и воспитанные ребята. Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
1
3
2
1
Эльвира
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались горами Дигорского ущелья, поели вкусные хинкали, сделали сотни самых красивых фотографий и просто отлично
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провели время. Георгий отлично делиться знаниями об истории своего региона и не только, хорошо водит туристов в горы, отлично управляет автомобилем на горных серпантинах и у него прекрасный музыкальный вкус! Мы посетиди водопады, побывали на скалистых горах, качались на качелях над ущельем (вообщем эмоций испытали много). Так же при бронировании этой экскурсии можно у этого гида преобрести множество разнообразных экскурсий по всему Горному Кавказу (нужно просто это написать гиду и вам откроют множество предложений).
Георгия рекомендуем однозначно! Спасибо p.s команда из Москвы Эльвира, Виктория, Илья и Николай.

хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались+2
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались
хотим выразить огромную благодарность за отличную экскурсию и проведенный день в горах с Георгием. Мы налюбовались
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Ю
Ездили с гидом Русланом в горную Дигорию. Руслан рассказал очень много интересных фактов и историй об Осетии, традициях, местах. Останавливались в очень красивых местах о них также узнавали, что-то интересное. Спасибо за поездку.
Ездили с гидом Русланом в горную Дигорию. Руслан рассказал очень много интересных фактов и историй об
Ездили с гидом Русланом в горную Дигорию. Руслан рассказал очень много интересных фактов и историй об
Ездили с гидом Русланом в горную Дигорию. Руслан рассказал очень много интересных фактов и историй об
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Полина
Хочется начать с того, что мы, люди объездившие много мест, снимаем шляпу перед настоящим мастером. Если вы думаете, что знаете Северную Осетию, значит, вы просто не ездили с Олегом.

Первое, что
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поразило — это самоотверженность. Не жалея подвески личного автомобиля, Олег провёз нас по такому горному бездорожью, куда обычный турист точно не рискнул бы ехать. Но ради тех видов, что открылись потом, можно пожертвовать и не таким — огромная благодарность Олегу и его Ниссану!

Форс-мажор — не повод расстраиваться, когда твой гид — фанат своего дела. Из-за непроходимости основного маршрута Олег не растерялся, а предложил нам отличные альтернативные варианты. Те места, куда он нас привёл, оказались не менее живописными и красивыми, чем изначальная цель. Порой кажется, что он знает тут каждый камень и, если вход в одно ущелье закрыт, откроет три других, ещё более диких и прекрасных.

Но главный бриллиант этого тура — личность самого Олега. Он знает всё о своем родном крае и своем народе. Это не заученная лекция из интернета. Очень подробно, развернуто и невероятно интересно он отвечал на любые наши вопросы — от политики скифов до рецепта осетинских пирогов. Любой исторический факт сопровождался живой сводкой, датами, именами и легендами. Создавалось ощущение, что мы листаем живую книгу гор.

Особенно трогательно, с каким трепетом и ответственностью Олег относится к своему делу. Он переживал буквально за каждую минуту: чтобы нам не было холодно, жарко, голодно или скучно. Он искренне хотел, чтобы мы полюбили Осетию так, как любит её он. И у него это получилось.

Мы брали много экскурсий по Северной Осетии, и поверьте, есть с чем сравнивать. Но сегодня с уверенностью, громко и без капли сомнений заявляем: Олег — самый интересный, самый умный и самый лучший гид, кого мы встречали в путешествиях.

Олег, спасибо вам за Дигорское ущелье, за серпантины судьбы и вашу душу нараспашку! Обязательно вернёмся. С уважением, Полина, Максим, Сергей и Дарья из Московской области.

Зелимхан
Зелимхан
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой теплый отзыв 👌я же говорил,что Олег мастер своего дела)
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М
Хочу сказать спасибо за прекрасно проведенный день в Дигорском ущелье. Гид сделал всё, чтобы мы ни о чем не заботились: продумал маршрут, организовал отличный обед и, что особенно ценно в
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горах, показал высочайший класс вождения. Дорога местами была сложной (серпантин, туман), но мы чувствовали себя под надежной защитой — машина велась плавно и аккуратно. При этом мы успели посмотреть все ключевые точки и услышали массу интересных фактов об истории и природе края. Водопады потрясающие!!! Спасибо за вашу работу!»

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Юлия
Вернулись из поездки в древнюю Дигорию нашим гидом был Георгий невозможно описать словами как нам все понравилось! Потрясающие виды, отличная организация экскурсии и конечно замечательный гид Георгий! Обязательно вернемся еще в Вашу республику!
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Анастасия
Экскурсию проводил гид Марат. Мы были поражены красотой водопадов, природой Дигории. После водопада три сестры очень вкусно поели в кафе с видом на горы. Остались под большим приятным впечатлением от этой экскурсии. Виды Осетии великолепны.
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