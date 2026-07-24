А наши гиды, настоящие горцы с большим сердцем и отважные духом, расскажут самое интересное о традициях, культуре, обычаях и истории края.
Описание экскурсии
Каньон Ахсинта
Вы побываете в ущелье высотой 300 метров и шириной (в самом узком месте) — всего 30! С Чертового моста можно будет бросить камушек — звука вы не услышите, а взглянув вниз, увидите, как под ногами, на глубине 70 метров ревет и беснуется Урух. Мы расскажем страшилки о несчастных девушках, так часто посещавших эти места, и о том, как Ахсинта, представляющая собой природную крепость, не раз спасала от врагов местных горцев.
Дом-музей Нана Задалески
Также вы посетите особое место с необычайно теплой и светлой атмосферой. Тут чувствуешь себя, как в гостях у своей прабабушки. Уходить не хочется. А почему — вы поймете сами, когда услышите легенду о спасительнице аланского рода, которая тронет ваше сердце.
Уникальный замок-фрегат
Давным-давно Ханаз был сказочно богат, и здесь возвышалось несколько замков. Сейчас остались только руины и один-единственный замок, похожий на корабль, севший на мель. Вы сможете зайти на него и осмотреть окрестности селения с самой верхней «палубы». А дополнят впечатления легенды об основании и истории о памятнике глубокого Средневековья. Второго такого нет на всем Кавказе.
Водопады Дигории
Три стремительных водных потока берут начало в леднике на вершине горного массива Таймази, и их официальное название — Таймазинские водопады, но сейчас чаще их зовут просто Три сестры. Вы оцените, как зрелищно выглядит каскад и издалека, и вблизи. А после отправитесь к Жемчужине, расположенной в заповедной зоне национального парка. Оба водопада никогда не пересыхают, но самая красивая пора, когда ими можно полюбоваться — период с мая по октябрь.
Организационные детали
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остальную сумму — за день до проведения экскурсии по QR-коду
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике
- Посещение национального парка (150 ₽ за чел.), еда и напитки оплачиваются дополнительно. Но мы знаем, где вас вкусно накормить!
- Если пожелаете, поможем с местом ночевки в родовом горном имении Даргавса, в окружении гор, пастбищ с лошадьми и c вечерним шашлыком под звездным небом
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
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