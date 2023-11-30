«Зимние горы» Осетии

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе
Вы думаете как провести отпуск, выходные?! Тогда вам к нам! Самые красивые места Осетии и шикарные виды осенних горных панорам ждут вас! Северная Осетия — одна из самых радушных республик Кавказа. Мы познакомим Вас с культурой и обычаями нашей Осетии.

Согласно традициям, каждый гость у нас — почетный, именно поэтому вы прочувствуете гостеприимство нашей республики.

Познакомим вас с красивым городом Владикавказом, практически с каждой улицы которого видны горы, а стены зданий полны историей.
«Зимние горы» Осетии
«Зимние горы» Осетии
«Зимние горы» Осетии
«Зимние горы» Осетии
«Зимние горы» Осетии
Ближайшие даты:
30
ноя

Что вас ожидает:

  • Алагирское ущелье
  • Цейское ущелье
  • Зарамагское Водохранилище
  • Мамисонское ущелье
  • Термальные ванны Бирагзанг

Описание

Северная Осетия — одна из самых радушных республик Кавказа. Вы познакомитесь с культурой и обычаями нашей Осетии. Прочувствуйте гостеприимство нашей республики. Что вы увидите:• Алагирское ущелье — это одно из самых живописных ущелий в Северной Осетии, узким Касарским проходом разделяющееся на две части — верхнюю и нижнюю. Известно, что ранее здесь активно добывались полезные ископаемые, в том числе золотые и серебряные руды. Наследием активной добычи послужили заброшенные поселки рудников, строения и здания, которых сейчас находятся в полуразрушенном состоянии.
  • Наскальный Памятник Уастырджи. Один из отголосков старинных преданий о великом богатыре Георгии Победоносце. Этот участник осетинского пантеона — наиболее почитаемый местным населением небожитель, посему именно он первым встречает гостей республики, проезжающих по Транскавказской магистрали.
  • Цейское ущелье или просто Цей. Высокогорное ущелье Цей пользуется популярностью у альпинистов, лыжников и обычных туристов, приезжающих, чтобы своими глазами увидеть сказочною красоту природы Северного Кавказа: утопающие в облаках горные вершины, величественные ледники, альпийские луга, древние леса, бурные реки и водопады.
  • Канатная дорога. В окружении первозданной природы Цейского ущелья находится горнолыжный комплекс. Курорт оборудован канатной дорогой с двумя кресельными подъемниками, работающими в течение всего сезона катания. С верхней станции подъемника открывается превосходный вид на горы и Сказский ледник.
  • Зарамагское водохранилище. Водохранилище представляет собой живописное, голубое озеро. Появилось озеро после строительства Зарамагской ГЭС в горах Осетии. Оно находится на реке Ардон, его площадь составляет 0.77 км².
  • Мамисонское ущелье. Это место интересно величественными видами и уникальными минеральными источниками. Тут находится своеобразный заповедник башен, старейшее поселение Мамисон. Хорошо сохранились жилые, боевые башни, укреплённые средневековые комплексы горцев.
  • Источник Тиб — это один из самых знаменитых минеральных источников Осетии. О его целебных свойствах широко известно в народе и туда постоянно приезжают желающие набрать воды и поправить здоровье.
  • Термальные источники Бирагзанг. Источники такого рода великолепно восстанавливают здоровье, придают энергии и вдохновения, повышают настроение. Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности для купания в термальных источниках (по желанию).
  • Для оплаты входных билетов и для дополнительных расходов необходимо взять наличные деньги.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
  • Вход на термальные источники — 300р/чел
  • Канатная дорога — 500р/чел (желательно наличные)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Северная Осетия, Владикавказ, ваше место проживания
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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