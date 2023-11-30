Вы думаете как провести отпуск, выходные?! Тогда вам к нам! Самые красивые места Осетии и шикарные виды осенних горных панорам ждут вас! Северная Осетия — одна из самых радушных республик Кавказа. Мы познакомим Вас с культурой и обычаями нашей Осетии.



Согласно традициям, каждый гость у нас — почетный, именно поэтому вы прочувствуете гостеприимство нашей республики.



Познакомим вас с красивым городом Владикавказом, практически с каждой улицы которого видны горы, а стены зданий полны историей.