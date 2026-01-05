Это обзорная экскурсия по знаковым достопримечательностям города. Мы проедем по основным локациям на автобусе. А затем неспешно прогуляемся в красивых местах Владикавказа. Заглянем и в Центр промыслов, где я расскажу о культуре и традициях Осетии. Эта экскурсия — отличный способ начать знакомство с краем или поставить многоточие перед отъездом.
Описание экскурсии
- Место, откуда начинается история крепости Владикавказ. Вы поймёте, почему не сохранились крепостные стены и сооружения.
- Армянская, Лютеранская, Осетинская церкви и Суннитская мечеть. Услышите о судьбе зданий.
- Площадки Мариинского театра. Пройдёте по следам Евгения Вахтангова.
- Атмосферные кофейни города. Заглянете сюда на перерыв и чашечку кофе или чая.
- Часть проспекта Мира и Центральный парк. Прогуляетесь по живописным районам города.
- Центр промыслов. По желанию купите на память уникальные сувениры ручной работы.
На экскурсии я расскажу:
- как город прошёл долгий путь от небольшой крепости до административного центра Северного Кавказа.
- благодаря чему Владикавказ до сих пор остаётся культурной столицей края.
- как разные этносы и конфессии создают неповторимый портрет города.
Организационные детали
- Программа рассчитана на взрослых. Если берёте с собой маленьких детей, предупреждайте, пожалуйста, заранее.
- Напитки в кафе оплачиваются дополнительно по желанию.
в пятницу и субботу в 16:30, в воскресенье в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 12 лет
|1200 ₽
|Пенсионеры
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 16:30, в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 1096 туристов
Привет, мои дорогие Гости! Меня зовут Алина, и я приглашаю вас погрузиться в удивительную атмосферу моего родного края. Северная Осетия — место, где прошлое и настоящее, переплетаясь, устремляются в будущее. На моих экскурсиях вы убедитесь, что в Осетии очень красиво, вкусно, легко и ароматно! Потрясающие пейзажи, пьяняще-чистый воздух, вкуснейшая еда и вода, а главное — ощущение «Я ДОМА»! Добро пожаловать!
