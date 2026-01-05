Мои заказы

Владикавказ: от крепости к городу

Главное об истории, традициях и особенностях столицы на автобусно-пешеходной экскурсии
Это обзорная экскурсия по знаковым достопримечательностям города. Мы проедем по основным локациям на автобусе. А затем неспешно прогуляемся в красивых местах Владикавказа. Заглянем и в Центр промыслов, где я расскажу о культуре и традициях Осетии. Эта экскурсия — отличный способ начать знакомство с краем или поставить многоточие перед отъездом.
Описание экскурсии

  • Место, откуда начинается история крепости Владикавказ. Вы поймёте, почему не сохранились крепостные стены и сооружения.
  • Армянская, Лютеранская, Осетинская церкви и Суннитская мечеть. Услышите о судьбе зданий.
  • Площадки Мариинского театра. Пройдёте по следам Евгения Вахтангова.
  • Атмосферные кофейни города. Заглянете сюда на перерыв и чашечку кофе или чая.
  • Часть проспекта Мира и Центральный парк. Прогуляетесь по живописным районам города.
  • Центр промыслов. По желанию купите на память уникальные сувениры ручной работы.

На экскурсии я расскажу:

  • как город прошёл долгий путь от небольшой крепости до административного центра Северного Кавказа.
  • благодаря чему Владикавказ до сих пор остаётся культурной столицей края.
  • как разные этносы и конфессии создают неповторимый портрет города.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на взрослых. Если берёте с собой маленьких детей, предупреждайте, пожалуйста, заранее.
  • Напитки в кафе оплачиваются дополнительно по желанию.

в пятницу и субботу в 16:30, в воскресенье в 10:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 12 лет1200 ₽
Пенсионеры1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Штыба
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 16:30, в воскресенье в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваш гид во Владикавказе
Провела экскурсии для 1096 туристов
Привет, мои дорогие Гости! Меня зовут Алина, и я приглашаю вас погрузиться в удивительную атмосферу моего родного края. Северная Осетия — место, где прошлое и настоящее, переплетаясь, устремляются в будущее. На моих экскурсиях вы убедитесь, что в Осетии очень красиво, вкусно, легко и ароматно! Потрясающие пейзажи, пьяняще-чистый воздух, вкуснейшая еда и вода, а главное — ощущение «Я ДОМА»! Добро пожаловать!

