Моя экскурсия — это не просто поездка по красивым местам, а путешествие в культуру, быт и душу Южной Осетии. Поговорим о её непростой и богатой истории, о традициях, которые живы до сих пор. Тайные тропы, забытые святыни, старинные башни, уединённые ущелья — об этом и многом другом я расскажу вам так, как не сможет ни один путеводитель.

Описание экскурсии

Мой родной край

Я вырос в Южной Осетии и знаю её, как свои пять пальцев. Это мой дом и земля, которую я люблю. Хочу, чтобы вы увидели её с самой интересной стороны. По образованию я — гид-экскурсовод, и с радостью помогу вам открыть самые яркие места республики и их историю.

Чем удивит Южная Осетия

Этот край богат памятниками средневековой архитектуры и христианского зодчества. Здесь удивительная природа: высокогорные озёра, шумные водопады, отвесные скалы и древние пещеры. Но главное — это уникальный климат, который делает путешествие не только увлекательным, но и оздоровительным. А ещё — здесь всё рядом. Благодаря компактным расстояниям за один день можно увидеть от пяти до десяти достопримечательностей. Ни одного лишнего километра — только насыщенные впечатления.

Вы увидите:

Кельское озеро — самое высокогорное озеро Южной Осетии (2914 м)

— самое высокогорное озеро Южной Осетии (2914 м) Озеро Энцо — крупнейшее карстовое озеро Кавказа

— крупнейшее карстовое озеро Кавказа Озеро Коз — тихое и живописное

— тихое и живописное Средневековые крепости — хорошо сохранившиеся оборонительные сооружения, у каждого из которых — свой характер и судьба

— хорошо сохранившиеся оборонительные сооружения, у каждого из которых — свой характер и судьба Пещера Кударо — археологическая стоянка ашельского человека

— археологическая стоянка ашельского человека Старинные храмы и монастыри — здесь история в буквальном смысле оживает на каждом шагу

— здесь история в буквальном смысле оживает на каждом шагу Святилище Джеры Жуар — главное в Южной Осетии. Сюда привозили на исцеление ещё юного Иосифа Сталина

— главное в Южной Осетии. Сюда привозили на исцеление ещё юного Иосифа Сталина Сазалетский водопад — мой личный фаворит. Я называю его «местным Анхелем» за высоту падения и тонкую, почти невесомую струю воды

— мой личный фаворит. Я называю его «местным Анхелем» за высоту падения и тонкую, почти невесомую струю воды Горящий источник в Цхинвале — природный феномен, удивительный и безопасный

Организационные детали