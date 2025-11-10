Моя экскурсия — это не просто поездка по красивым местам, а путешествие в культуру, быт и душу Южной Осетии. Поговорим о её непростой и богатой истории, о традициях, которые живы до сих пор.
Тайные тропы, забытые святыни, старинные башни, уединённые ущелья — об этом и многом другом я расскажу вам так, как не сможет ни один путеводитель.
Описание экскурсии
Мой родной край
Я вырос в Южной Осетии и знаю её, как свои пять пальцев. Это мой дом и земля, которую я люблю. Хочу, чтобы вы увидели её с самой интересной стороны. По образованию я — гид-экскурсовод, и с радостью помогу вам открыть самые яркие места республики и их историю.
Чем удивит Южная Осетия
Этот край богат памятниками средневековой архитектуры и христианского зодчества. Здесь удивительная природа: высокогорные озёра, шумные водопады, отвесные скалы и древние пещеры. Но главное — это уникальный климат, который делает путешествие не только увлекательным, но и оздоровительным. А ещё — здесь всё рядом. Благодаря компактным расстояниям за один день можно увидеть от пяти до десяти достопримечательностей. Ни одного лишнего километра — только насыщенные впечатления.
Вы увидите:
- Кельское озеро — самое высокогорное озеро Южной Осетии (2914 м)
- Озеро Энцо — крупнейшее карстовое озеро Кавказа
- Озеро Коз — тихое и живописное
- Средневековые крепости — хорошо сохранившиеся оборонительные сооружения, у каждого из которых — свой характер и судьба
- Пещера Кударо — археологическая стоянка ашельского человека
- Старинные храмы и монастыри — здесь история в буквальном смысле оживает на каждом шагу
- Святилище Джеры Жуар — главное в Южной Осетии. Сюда привозили на исцеление ещё юного Иосифа Сталина
- Сазалетский водопад — мой личный фаворит. Я называю его «местным Анхелем» за высоту падения и тонкую, почти невесомую струю воды
- Горящий источник в Цхинвале — природный феномен, удивительный и безопасный
Организационные детали
- Путешествие проходит на внедорожнике Pajero/Monteto 3
- Если в вашей группе более 4 человек, поедем на двух машинах (вторая — Jeep Cherokee)
- В обоих автомобилях отсутствуют детские кресла
- Возьмите с собой перекус и питьевую воду
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамбулат — ваш гид во Владикавказе
Я родился и вырос в Южной Осетии. Знаю свою республику от и до. Покажу вам все её красивые места, в том числе и неизвестные большинству. С удовольствием проведу для вас экскурсию!Задать вопрос
