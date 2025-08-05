читать дальше

море незабываемых впечатлений, приятная усталость в ногах и уйма фотографий, неспособных передать всю красоту этих мест. Магомед рассказал нам про традиции жителей Кавказа, при этом разбавляя разговор шутками и историями из жизни. Маршрут, с учётом того, что заброска была на площадку после серпантина, оказался вполне реален для прохождения. Сам подъем занял у нас, неподготовленных туристов, около 3.5 часов, но благодаря Магомеду мы этого даже не заметили. Шли в нашем темпе, с небольшими остановками, и благодаря Магомеду смогли добраться до вершины горы. По дороге встретили яков и лошадей.

Очень повезло с погодой - было солнечно, и на самом верху открывался прекрасный вид на Казбек, Эльбрус и Владикавказ. Там же Магомед предложил нам шикарный пикник с горным чаем (честно сказать, мы объелись). Также Магомед организовал ещё один приятный сюрприз, о котором лучше узнать на месте.



Из неприятных моментов, не связанных с гидом и самой экскурсией можно отметить следующее: 1) нигде не было указано, что за заброску нужно доплатить ещё 4000 рублей; 2) также обратите внимание на время начала экскурсии- несмотря на то, что в Трипстере указывалось время начала экскурсии 8.00, нас забрали из города в 6.20. Но второй момент оказался скорее плюсом, так как мы успели засветло подняться на гору и вернуться обратно.



В целом, рекомендую как гида, так и экскурсию.