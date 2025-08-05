Мои заказы

Столовая гора – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Столовая гора» во Владикавказе, цены от 15 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
На машине
7 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Путешествие по Владикавказу: водопад Кольцо, каньон Кадаргаван, Дзивгисская крепость и Аланский монастырь. Расслабьтесь в термальных источниках Бирагзанг
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 ₽ за всё до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
Пешая
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К священной вершине Ингушетии
Путешествие к Столовой горе подарит незабываемые впечатления и откроет тайны древних ингушей. Восхождение доступно каждому, даже без опыта
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 800 ₽ за всё до 4 чел.
Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды
Джиппинг
На машине
6.5 часов
-
10%
27 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тёплая Осетия - история и виды
Погрузитесь в атмосферу Осетии, узнайте её историю и насладитесь великолепными видами Кавказа в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
15 300 ₽17 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    5 августа 2025
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для восхождения, сначала это было
    читать дальше

    раннее утро, но из-за ночного ливня перенесли на попозже. Мы доверились нашему гиду Магомеду и чувствовали себя в безопасности, даже когда спускались в сплошном тумане, где не видно впереди идущего человека.
    Не смотря на туман, виды потрясающие! Мы не увидели Казбек, но туман, то поднимающийся, а то расходящийся добавил магии этим местам. Подъëм осилили все, от 11 лет до 40+.

  • А
    Анна
    23 июня 2025
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной Ингушетии. Путешествие получилось потрясающим:
    читать дальше

    великолепные виды, памятники истории, головокружительные ущелья и скалы… За подъем по канатной дороге отдельное 💓.
    Гид Рустам очень тактичный, деликатный.
    Лика, спасибо, что предложили именно эту экскурсию! В самое 💓.
    Организация мероприятия продумана очень четко, организатор всегда на связи.
    Всем рекомендую побывать в этом путешествии.

  • К
    Ксения
    11 мая 2025
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Восхождение - просто восторг! Комфортно, интересно. Если повезет попасть в солнечную погоду, вам откроется потрясающий вид на Кавказский хребет. Главное, не забывайте про спф))
  • М
    Марина
    3 января 2025
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Забронировала данную экскурсию для сына 17 лет и двух его друзей. Переживала, конечно, как они там справятся. Но, как оказалось,
    читать дальше

    переживала я зря! Организатор Лиана была всегда на связи, отвечала на все мои и парней вопросы и беспокоилась о них.
    Из-за большого количества снега в горах восхождение на Столовую гору было невозможно. Но, несмотря на это, все участники остались в полном восторге от видов, которые им показал гид. Получилась альтернативная поездка по Ингушетии.
    Мое материнское огромнейшее спасибо всем, кто принимал участие в организации экскурсии!!!!
    Теперь мы знаем, к кому обращаться за экскурсиями, если очутимся во Владикавказе - к Лиане и ее команде!

  • Т
    Тимофей
    20 октября 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Отличная экскурсия с широкими возможностями кастомизации локаций посещения.
    Если погода не располагает к восхождения (как было в нашем случае), можно просто покататься по зеаковым местам Ингушетии. Например, Цей Лоаму, Эгикхалу, Вовнушке.
    Спасибо гиду Владимиру за массу интересных деталей!
  • И
    Ирина
    9 августа 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Сегодня мы с дочкой 10 лет совершили восхождение на Столовую гору. Я очень довольна и организацией, и самим походом (нельзя
    читать дальше

    назвать это просто экскурсией, и это огромный плюс). Очень здорово, что удалось побывать в этих красивых местах и узнать историю и традиции Ингушетии., Ни один автомобиль, а уж тем более туристический автобус не доставит вас сюда, надо приложить усилия и хорошо постараться, чтобы пройти маршрут. Мы справились и гордимся собой. Большое спасибо Магомеду, очень интересный рассказчик и хороший ответственный человек, мы чувствовали себя в безопасности. Никто нас не гнал, отдыхали когда хотели и сколько хотели. По пути были живописные пейзажи, видели стада коров, лошадей и яков, над нами кружили орлы. Когда идёшь обратно, не верится, что смог столько пройти.
    Небольшой совет для будущих путешественников: нужна хорошая обувь, желательно треккинговые палки, головной убор, солнечные очки и солнцезащитные средство с большим фактором защиты. На вершине может быть ветрено и прохладно, берите флиску или ветровку.

  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    По погодным условиям не получилось совершить восхождение, но организатор предложил заменить эту экскурсию на экскурсию по Ингушетии на автомобиле. Вместе
    читать дальше

    и гидом Магомедом мы за день объехали все самые красивые места Ингушетии. Магомед рассказал много интересного об истории и традициях своего родного края, нигде не торопил и давал возможность насладиться невероятными видами. Нам все очень понравилось!)

  • Е
    Екатерина
    16 июля 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием.
    Очень далее, что не забронировали все экскурсии у вас.
    Организация очень ответственная
    читать дальше

    Лиана, очень - очень приятная.
    Экскурсию проводил Магомед - интересный и образованный человек, искренне любящий свой народ и свои традиции, много знает и рассказывает, не заставляет скучать ни в дороге, ни на подъёме. Все прошло просто и легко, осталась куча сил и миллион приятных впечатлений! Искренне рекомендую!!!!!!

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая,
    читать дальше

    гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями.
    Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья.

  • П
    Полина
    23 апреля 2024
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    На протяжении 10 лет мечтала подняться на Столовую гору, сегодня это воплотилось в жизнь. Позади 24 км пути, могу сказать,
    читать дальше

    оно того стоило. Трансфер до половины маршрута позволяет насладиться горными пейзажами и оставит ь для себя вечернее время. Спасибо гиду Магомеда и администратору Диане.
    От себя: берите теплую одежду и трекинговую обувь.

  • А
    Анастасия
    22 сентября 2023
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    После этого пешего путешествия (а именно так стоит называть эту экскурсию на 6+ часов) на Столовую гору, у нас осталось
    читать дальше

    море незабываемых впечатлений, приятная усталость в ногах и уйма фотографий, неспособных передать всю красоту этих мест. Магомед рассказал нам про традиции жителей Кавказа, при этом разбавляя разговор шутками и историями из жизни. Маршрут, с учётом того, что заброска была на площадку после серпантина, оказался вполне реален для прохождения. Сам подъем занял у нас, неподготовленных туристов, около 3.5 часов, но благодаря Магомеду мы этого даже не заметили. Шли в нашем темпе, с небольшими остановками, и благодаря Магомеду смогли добраться до вершины горы. По дороге встретили яков и лошадей.
    Очень повезло с погодой - было солнечно, и на самом верху открывался прекрасный вид на Казбек, Эльбрус и Владикавказ. Там же Магомед предложил нам шикарный пикник с горным чаем (честно сказать, мы объелись). Также Магомед организовал ещё один приятный сюрприз, о котором лучше узнать на месте.

    Из неприятных моментов, не связанных с гидом и самой экскурсией можно отметить следующее: 1) нигде не было указано, что за заброску нужно доплатить ещё 4000 рублей; 2) также обратите внимание на время начала экскурсии- несмотря на то, что в Трипстере указывалось время начала экскурсии 8.00, нас забрали из города в 6.20. Но второй момент оказался скорее плюсом, так как мы успели засветло подняться на гору и вернуться обратно.

    В целом, рекомендую как гида, так и экскурсию.

  • А
    Алексей
    25 февраля 2023
    К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
    Экскурсия удалась. Самый тяжелый отрезок приходится на первую половину восхождения, когда дорога постоянно идкт вверх. Но Магомед регулярно устраивал короткие
    читать дальше

    передышки, однажды организовал настоящий пикник и подъем был успешно преодолен.
    Во время подъема я получил массу впечатлений, полюбовался прекрасными видами.
    Выражаю огромную благодарность гиду Магомеду и организатору Лиане за эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Столовая гора»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
  2. К священной вершине Ингушетии: восхождение на Столовую гору
  3. Тёплая Осетия - история, колорит и необыкновенные виды
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Самое главное
  8. Цейское ущелье
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Столовая гора" можно забронировать 3 экскурсии от 15 300 до 23 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2025 год по теме «Столовая гора», 55 ⭐ отзывов, цены от 15300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль