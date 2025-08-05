Спасибо, отличная экскурсия! Дорогие друзья, учитывайте, что это горы. Наш гид пытался подобрать оптимальное время для восхождения, сначала это было читать дальше
раннее утро, но из-за ночного ливня перенесли на попозже. Мы доверились нашему гиду Магомеду и чувствовали себя в безопасности, даже когда спускались в сплошном тумане, где не видно впереди идущего человека. Не смотря на туман, виды потрясающие! Мы не увидели Казбек, но туман, то поднимающийся, а то расходящийся добавил магии этим местам. Подъëм осилили все, от 11 лет до 40+.
Из-за плохой погоды восхождение на Столовую гору не состоялось. Но организатор предложил альтернативу: путешествие по горной Ингушетии. Путешествие получилось потрясающим: читать дальше
великолепные виды, памятники истории, головокружительные ущелья и скалы… За подъем по канатной дороге отдельное 💓. Гид Рустам очень тактичный, деликатный. Лика, спасибо, что предложили именно эту экскурсию! В самое 💓. Организация мероприятия продумана очень четко, организатор всегда на связи. Всем рекомендую побывать в этом путешествии.
Забронировала данную экскурсию для сына 17 лет и двух его друзей. Переживала, конечно, как они там справятся. Но, как оказалось, читать дальше
переживала я зря! Организатор Лиана была всегда на связи, отвечала на все мои и парней вопросы и беспокоилась о них. Из-за большого количества снега в горах восхождение на Столовую гору было невозможно. Но, несмотря на это, все участники остались в полном восторге от видов, которые им показал гид. Получилась альтернативная поездка по Ингушетии. Мое материнское огромнейшее спасибо всем, кто принимал участие в организации экскурсии!!!! Теперь мы знаем, к кому обращаться за экскурсиями, если очутимся во Владикавказе - к Лиане и ее команде!
Отличная экскурсия с широкими возможностями кастомизации локаций посещения. Если погода не располагает к восхождения (как было в нашем случае), можно просто покататься по зеаковым местам Ингушетии. Например, Цей Лоаму, Эгикхалу, Вовнушке. Спасибо гиду Владимиру за массу интересных деталей!
Сегодня мы с дочкой 10 лет совершили восхождение на Столовую гору. Я очень довольна и организацией, и самим походом (нельзя читать дальше
назвать это просто экскурсией, и это огромный плюс). Очень здорово, что удалось побывать в этих красивых местах и узнать историю и традиции Ингушетии., Ни один автомобиль, а уж тем более туристический автобус не доставит вас сюда, надо приложить усилия и хорошо постараться, чтобы пройти маршрут. Мы справились и гордимся собой. Большое спасибо Магомеду, очень интересный рассказчик и хороший ответственный человек, мы чувствовали себя в безопасности. Никто нас не гнал, отдыхали когда хотели и сколько хотели. По пути были живописные пейзажи, видели стада коров, лошадей и яков, над нами кружили орлы. Когда идёшь обратно, не верится, что смог столько пройти. Небольшой совет для будущих путешественников: нужна хорошая обувь, желательно треккинговые палки, головной убор, солнечные очки и солнцезащитные средство с большим фактором защиты. На вершине может быть ветрено и прохладно, берите флиску или ветровку.
По погодным условиям не получилось совершить восхождение, но организатор предложил заменить эту экскурсию на экскурсию по Ингушетии на автомобиле. Вместе читать дальше
и гидом Магомедом мы за день объехали все самые красивые места Ингушетии. Магомед рассказал много интересного об истории и традициях своего родного края, нигде не торопил и давал возможность насладиться невероятными видами. Нам все очень понравилось!)
Просто лучшее путешествие. Все прошло на легке и с удовольствием. Очень далее, что не забронировали все экскурсии у вас. Организация очень ответственная читать дальше
Лиана, очень - очень приятная. Экскурсию проводил Магомед - интересный и образованный человек, искренне любящий свой народ и свои традиции, много знает и рассказывает, не заставляет скучать ни в дороге, ни на подъёме. Все прошло просто и легко, осталась куча сил и миллион приятных впечатлений! Искренне рекомендую!!!!!!
Совершил сегодня восхождение на гору Столовая - ещё одна экскурсия с потрясающими видами и эмоциями от происходящего. Компания подобралась хорошая, читать дальше
гидом был Магомед, который по ходу нашего путешествия рассказывал много интересных фактов об Ингушетии, традициях и обычаях местных жителей, забавных фактов с охоты на дикого зверя в горах. Темп подобрали неспешный, погода не подвела, а на вершине Магомед напоил нас вкусным чаем с домашними пирогами и вкусностями. Однозначно рекомендую данную экскурсию и от себя добавлю: захватите с собой трекинговые палки, либо уже по месту найдите какие-нибудь деревянные палки или прутья.
На протяжении 10 лет мечтала подняться на Столовую гору, сегодня это воплотилось в жизнь. Позади 24 км пути, могу сказать, читать дальше
оно того стоило. Трансфер до половины маршрута позволяет насладиться горными пейзажами и оставит ь для себя вечернее время. Спасибо гиду Магомеда и администратору Диане. От себя: берите теплую одежду и трекинговую обувь.
После этого пешего путешествия (а именно так стоит называть эту экскурсию на 6+ часов) на Столовую гору, у нас осталось читать дальше
море незабываемых впечатлений, приятная усталость в ногах и уйма фотографий, неспособных передать всю красоту этих мест. Магомед рассказал нам про традиции жителей Кавказа, при этом разбавляя разговор шутками и историями из жизни. Маршрут, с учётом того, что заброска была на площадку после серпантина, оказался вполне реален для прохождения. Сам подъем занял у нас, неподготовленных туристов, около 3.5 часов, но благодаря Магомеду мы этого даже не заметили. Шли в нашем темпе, с небольшими остановками, и благодаря Магомеду смогли добраться до вершины горы. По дороге встретили яков и лошадей. Очень повезло с погодой - было солнечно, и на самом верху открывался прекрасный вид на Казбек, Эльбрус и Владикавказ. Там же Магомед предложил нам шикарный пикник с горным чаем (честно сказать, мы объелись). Также Магомед организовал ещё один приятный сюрприз, о котором лучше узнать на месте.
Из неприятных моментов, не связанных с гидом и самой экскурсией можно отметить следующее: 1) нигде не было указано, что за заброску нужно доплатить ещё 4000 рублей; 2) также обратите внимание на время начала экскурсии- несмотря на то, что в Трипстере указывалось время начала экскурсии 8.00, нас забрали из города в 6.20. Но второй момент оказался скорее плюсом, так как мы успели засветло подняться на гору и вернуться обратно.
Экскурсия удалась. Самый тяжелый отрезок приходится на первую половину восхождения, когда дорога постоянно идкт вверх. Но Магомед регулярно устраивал короткие читать дальше
передышки, однажды организовал настоящий пикник и подъем был успешно преодолен. Во время подъема я получил массу впечатлений, полюбовался прекрасными видами. Выражаю огромную благодарность гиду Магомеду и организатору Лиане за эту экскурсию.
