Сокровища мировой археологии

Выехав в горы из Владикавказа, мы сразу окажемся на местах сражений времен ВОВ, узнаем как прошел финальный эпизод Битвы за Кавказ. Повернём в горы, оценив всю их монументальность и великолепие, узнаем много интересного об их происхождении и особенностях, познакомимся с удивительным народом, которого они приютили. Мало кто знает, что эти места впервые были заселены ещё с каменного века, а в бронзовом веке, люди оставили после себя уникальную археологическую культуру ставшую сокровищем мировой археологии!

Секреты и красоты Кавказа

Кто такие Скифы, Сарматы, Аланы, Осетины? Каковы их верования, традиции, обычаи? Что побудило осетин присоединиться к России? Как проходит осетинское застолье, и правда ли что на Кавказе воруют невест? Обо всём этом мы будем говорить на экскурсии. По пути нам встретятся каньоны, арт-объекты, жилые и сторожевые башни, памятники ВОВ, так же, по вашему желанию можем включить короткие (продолжительностью 10-40 минут) пешие прогулки к водопадам (красивейший водопад Кольцо и самые высокие в Европе Мидаграбинские водопады), прогулку на перевал Кора (продолжительностью 50-60 минут) где находятся знаменитые скамейка и парящий кит, заехать в старейшие средневековые города Цмити и Лац. Ждём вас в нашей удивительной горной стране!

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