Поездка в Даргавс - Фиагдон

Путешествие в удивительный горный мир Северной Осетии, два его ущелья, которые притягивают туристов...

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1 отзыв
Путешествие в удивительный горный мир Северной Осетии, два его ущелья, которые притягивают туристов со всей страны — Куртатинское и Кармадонское.

Мы увидим стену–крепость, прикрывающую вход в пещеру, христианский храм в византийском стиле, покатаемся на качелях над перевалом, узнаем что такое горское гостеприимство и какой должна быть настоящая осетинская кухня, прогуляемся по городу мёртвых, посетим места схода ледника Колка накрывшего съёмочную группу С.

Бодрова, и много что ещё.
Поездка в Даргавс - Фиагдон
Поездка в Даргавс - Фиагдон
Поездка в Даргавс - Фиагдон
Поездка в Даргавс - Фиагдон
Поездка в Даргавс - Фиагдон
Поездка в Даргавс - Фиагдон

Что вы увидите 🤩

  • Мемориальный комплекс времен ВОВ Барбашово поле
  • Памятник Братьям Газдановым
  • Кадаргаванский каньон
  • Арт-объект «Зеркальный Барс»
  • Дзивгисская скальная крепость
  • Памятник «Скорбящий конь»
  • Аланский мужской монастырь
  • Башня Курта и Тага
  • Качели над перевалом
  • Арт-объект «Буква АЕ»
  • Даргавский погребально-склеповый комплекс
  • Мемориальная доска С. Бодрову и съёмочной группе фильма «Связной» Памятник жертвам схода ледника Колка

Сокровища мировой археологии

Выехав в горы из Владикавказа, мы сразу окажемся на местах сражений времен ВОВ, узнаем как прошел финальный эпизод Битвы за Кавказ. Повернём в горы, оценив всю их монументальность и великолепие, узнаем много интересного об их происхождении и особенностях, познакомимся с удивительным народом, которого они приютили. Мало кто знает, что эти места впервые были заселены ещё с каменного века, а в бронзовом веке, люди оставили после себя уникальную археологическую культуру ставшую сокровищем мировой археологии!

Секреты и красоты Кавказа

Кто такие Скифы, Сарматы, Аланы, Осетины? Каковы их верования, традиции, обычаи? Что побудило осетин присоединиться к России? Как проходит осетинское застолье, и правда ли что на Кавказе воруют невест? Обо всём этом мы будем говорить на экскурсии. По пути нам встретятся каньоны, арт-объекты, жилые и сторожевые башни, памятники ВОВ, так же, по вашему желанию можем включить короткие (продолжительностью 10-40 минут) пешие прогулки к водопадам (красивейший водопад Кольцо и самые высокие в Европе Мидаграбинские водопады), прогулку на перевал Кора (продолжительностью 50-60 минут) где находятся знаменитые скамейка и парящий кит, заехать в старейшие средневековые города Цмити и Лац. Ждём вас в нашей удивительной горной стране!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-20 человекДля группы 1-4 человек
Групповой билет БЕЗ транспорта
6 000 ₽
Групповой билет до 5 человек с транспортом
12 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Бинокль на время экскурсии
  • Чай в термосе (с радостью угощаю своих экскурсантов).
Что не входит
  • Транспорт (Идеально, если у вас он имеется свой, если нет, воспользуемся услугами моих партнеров-водителей, от 6000 р. со всей группы., Обед, можно взять с собой (купленный в любом подходящем для вас месте), или отобедать в частном доме у гостеприимной хозяйки в горах (300-700 руб. с человека, в зависимости от выбранного вами меню).
Место начала и завершения
угол Доватора и Зои Космодемьянской, Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по желанию гостя
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

В любой день по желанию гостя

Николай К.
Николай К.
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