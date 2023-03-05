Путешествие из Владикавказа в Беслан

Посетить небольшой осетинский город с трагической судьбой и увидеть, как он живёт сегодня

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Слово «Беслан» известно каждому жителю страны.

Именно здесь 20 лет назад произошла страшная трагедия — захват более тысячи заложников в средней школе. Мы посетим мемориальный комплекс, посвящённый жертвам теракта. Погуляем по городу, понаблюдаем за его повседневной жизнью и увидим все знаковые места.
Путешествие из Владикавказа в Беслан
Путешествие из Владикавказа в Беслан
Путешествие из Владикавказа в Беслан
Путешествие из Владикавказа в Беслан
Путешествие из Владикавказа в Беслан
Путешествие из Владикавказа в Беслан
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Память о страшных днях

Я покажу здание бывшей средней школы № 1 и мемориальный комплекс, созданный рядом с ней. Вы увидите место, где разворачивалась одна из самых страшных террористических трагедий современной России. Далее посетите кладбище «Город Ангелов», где похоронены его жертвы.

Светлые страницы истории города

Вы осмотрите старинное здание ж/д вокзала и услышите о местном маисовом комбинате — некогда крупнейшем предприятии подобного типа в Евразии. А также увидите мечеть и православные храмы, памятники выдающимся уроженцам и уютные аллеи с фонтанами. Заглянете на ипподром, в парки и в современные кварталы.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
5 мар 2023
Должна была отправиться в Тбилиси, но так получилось через границу не удалось перейти. Осталась в Владикавказе, первый день гуляла одна, на втрой решила взять экскурсию. Решила съездить в Беслан, трагически события почти 20 летней давности, оставили след в душе каждого человека.
Юрий, все показал, рассказал.
Хороший день в приятной компании 👍
С
2 мар 2023
Заказывала экскурсию поздно вечером на утро следующего дня. Быстро получила ответ от Юрия, который сообщил, что сам будет занят, но порекомендовал коллегу. После оплаты на сайте коллега Юрия буквально в течение трёх минут связался со мной. Договорились о том, что немного изменим программу и сначала поедем в горы. Экскурсия очень понравилась, видно было, что гид Александр увлечённый профессионал своего дела. Было много интересной информации, любопытных фактов. Поездка длилась даже дольше, чем предполагалось, но никто дополнительной оплаты не потребовал и, напротив, я заплатила даже чуть меньше (не было мелких денег), на что Александр сказал, что даже не стоит беспокоиться о таких мелочах. В организации поездки были учтены все мои личные пожелания. Всё понравилось. Однозначно рекомендую.
Анастасия
2 мар 2023
Юрий замечательный гид, очень интересно рассказывал про все достопримечательности в течении всей поездки. Также ещё заехали в Кармадонское ущелье, невероятные виды! Обязательно обратимся к нему, когда приедем в следующий раз!
Юрий замечательный гид, очень интересно рассказывал про все достопримечательности в течении всей поездки. Также ещё заехали

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