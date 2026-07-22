Слово «Беслан» известно каждому жителю страны.
Именно здесь 20 лет назад произошла страшная трагедия — захват более тысячи заложников в средней школе. Мы посетим мемориальный комплекс, посвящённый жертвам теракта. Погуляем по городу, понаблюдаем за его повседневной жизнью и увидим все знаковые места.
Именно здесь 20 лет назад произошла страшная трагедия — захват более тысячи заложников в средней школе. Мы посетим мемориальный комплекс, посвящённый жертвам теракта. Погуляем по городу, понаблюдаем за его повседневной жизнью и увидим все знаковые места.
Описание экскурсии
Память о страшных днях
Я покажу здание бывшей средней школы № 1 и мемориальный комплекс, созданный рядом с ней. Вы увидите место, где разворачивалась одна из самых страшных террористических трагедий современной России. Далее посетите кладбище «Город Ангелов», где похоронены его жертвы.
Светлые страницы истории города
Вы осмотрите старинное здание ж/д вокзала и услышите о местном маисовом комбинате — некогда крупнейшем предприятии подобного типа в Евразии. А также увидите мечеть и православные храмы, памятники выдающимся уроженцам и уютные аллеи с фонтанами. Заглянете на ипподром, в парки и в современные кварталы.
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость
- По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
- Экскурсию можно начать в аэропорту Беслана с последующим трансфером во Владикавказ или иную локацию
- В субботу и воскресенье международный центр профилактики терроризма не работает
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1820 туристов
Меня зовут Юрий, я родился и вырос в Осетии. Знаю и люблю свой город и наши горы, с радостью покажу самые любопытные места Владикавказа и гор Осетии, расскажу факты, которых
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Об этой экскурсии мало, что можно сказать и вообще назвать это экскурсией тоже сложно. Для нашей компании это был маршрут памяти этого города, жизнь в котором оборвалась у многих людей
+2
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Экскурсия морально тяжелая, но без нее нельзя понять, прочувствовать случившееся
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Поездка была очень информативной, экскурсия печальная, но для детей очень необходимая. Это обязательное место при поездке в Осетию. Рекомендую!
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Е
Спасибо Казбеку за экскурсию. Все очень подробно рассказал о событиях того времени. Познакомил с городом и рассказал интересные факты. Большая благодарность Казбеку, прожившему этот ужас изнутри, который находит в себе силы возвращаться назад и рассказывать другим о жутких днях.
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Добрый день!
Особая экскурсия… ее нужно посетить, а точнее прочувствовать.. а тем, кто застал то время, вспомнить какой в нашей стране творился ад… Будет полезно подросткам, мне кажется, они должны быть
Особая экскурсия… ее нужно посетить, а точнее прочувствовать.. а тем, кто застал то время, вспомнить какой в нашей стране творился ад… Будет полезно подросткам, мне кажется, они должны быть
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Е
Благодарим за экскурсию, события очень тяжелые, но их важно помнить. Гид Казбек преподнес информацию профессионально, детально, искренне и с уважением. Спасибо!
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