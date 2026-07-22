Слово «Беслан» известно каждому жителю страны. Именно здесь 20 лет назад произошла страшная трагедия — захват более тысячи заложников в средней школе. Мы посетим мемориальный комплекс, посвящённый жертвам теракта. Погуляем по городу, понаблюдаем за его повседневной жизнью и увидим все знаковые места.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Память о страшных днях

Я покажу здание бывшей средней школы № 1 и мемориальный комплекс, созданный рядом с ней. Вы увидите место, где разворачивалась одна из самых страшных террористических трагедий современной России. Далее посетите кладбище «Город Ангелов», где похоронены его жертвы.

Светлые страницы истории города

Вы осмотрите старинное здание ж/д вокзала и услышите о местном маисовом комбинате — некогда крупнейшем предприятии подобного типа в Евразии. А также увидите мечеть и православные храмы, памятники выдающимся уроженцам и уютные аллеи с фонтанами. Заглянете на ипподром, в парки и в современные кварталы.

Организационные детали