Я покажу здание бывшей средней школы № 1 и мемориальный комплекс, созданный рядом с ней. Вы увидите место, где разворачивалась одна из самых страшных террористических трагедий современной России. Далее посетите кладбище «Город Ангелов», где похоронены его жертвы.
Вы осмотрите старинное здание ж/д вокзала и услышите о местном маисовом комбинате — некогда крупнейшем предприятии подобного типа в Евразии. А также увидите мечеть и православные храмы, памятники выдающимся уроженцам и уютные аллеи с фонтанами. Заглянете на ипподром, в парки и в современные кварталы.