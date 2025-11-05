Мои заказы

Мемориал Славы – экскурсии во Владикавказе

Найдено 3 экскурсии в категории «Мемориал Славы» во Владикавказе, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
На машине
8 часов
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
На машине
3 часа
105 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7990 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Беслан
На машине
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Беслан
Посетить небольшой осетинский город с трагической судьбой и увидеть, как он живёт сегодня
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    5 ноября 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Понравилось, нескучно и познавательно, Виктория молодец
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Замечательная экскурсия, наполненная полезной информацией. С Юлией было очень комфортно и интересно. Мы прониклись историей города, его атмосферой. 100% рекомендую👍
    Замечательная экскурсия, наполненная полезной информацией. С Юлией было очень комфортно и интересно. Мы прониклись историей города, его атмосферой. 100% рекомендую👍
  • Н
    Наталья
    15 октября 2025
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    У нас был гид Ибрагим. Остались очень довольны экскурсией. Гид знает материал, с хорошим чувством юмора, вел себя очень доброжелательно,
    читать дальше

    отвечал на любые вопросы. Было развеяно не мало мифов про Кавказ. Если еще раз будем на Кавказе несомненно обратимся к нему. Очень рекомендуем.

  • К
    Ксения
    13 октября 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Спасибо прекрасной Юлии за замечательную экскурсию!) Очень интересно рассказала про город) Видно, что человек влюблён в то, чем занимается! Всем советую!
    Спасибо прекрасной Юлии за замечательную экскурсию!) Очень интересно рассказала про город) Видно, что человек влюблён в то, чем занимается! Всем советую!
  • П
    Полина
    13 октября 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Я очень люблю экскурсии, всегда выбираю интуитивно, и в выборе именно этой экскурсии не ошиблась. Организация отличная, сама экскурсия замечательная,
    читать дальше

    гидом была Юлия (филолог, видно, что профессионал в своем деле, ну и просто очень приятный в общении человек): очень интересно, подача материала легкая. Однозначно это лучший формат - и пешком, и на машине (при этом все можно рассмотреть и даже сфотографировать). Мы с мужем остались в восторге, и от города, и от экскурсии. Юлия подарила нам свои магнитики с видом города-займут почетное место в нашей коллекции.

    Я очень люблю экскурсии, всегда выбираю интуитивно, и в выборе именно этой экскурсии не ошиблась. Организация отличная, сама экскурсия замечательная,
  • К
    Константин
    28 сентября 2025
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Отличная экскурсия. Впечатлений масса. Однозначно рекомендую. Особо хочется отметить гида Ибрагима- очень приятный, интересный, широко образованный человек. Прекрасный рассказчик, полностью владеет темой, ответил на все наши вопросы, а их было много). Отработал на 150%. Ибрагим, спасибо!
  • С
    Синякина
    17 сентября 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Замечательная экскурсия. Советую.
  • П
    Панар
    24 августа 2025
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Очень довольны экскурсией! Рекомендую 👍
    Очень довольны экскурсией! Рекомендую 👍
  • В
    Владимир
    15 августа 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    В Владикавказе были первый раз. Нас было 5 человек, поэтому организатор тура Юрий предложили нам просторный минивэн. Экскурсия полностью оправдала
    читать дальше

    наши ожидания. Отмечаем профессионализм гида Юлии - в знании города, его истории, архитектуры. Она также заинтересовала нас историей языков народов Алании, его эпосом - думаю в будущем мы обратимся к этим истокам.
    Отмечаем ее погруженность в тему - очень много дополнительной нестандартной информации по каждому пункту путешествия. Много узнали о истории обороны города в Отечественную войну.
    Интересной была информация о новейшей истории Алании в наше время. Юля просто влюбила нас в этот город - надеемся приехать сюда еще, чтобы посмотреть ближние и дальние ущелья. Посоветуем всем нашим друзьям использовать сайт Трипстер для выбора маршрутов.
    Спасибо Юрию и Юлии за предоставленное удовольствие!!

  • О
    Ольга
    14 августа 2025
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Благодарю экскурсовода Ибрагима от всей Души. Поездка прошла на одном дыхании - очень увлекательно, познавательно и непринуждённо! Процветания и всех благ!
    Благодарю экскурсовода Ибрагима от всей Души. Поездка прошла на одном дыхании - очень увлекательно, познавательно и непринуждённо! Процветания и всех благ!
  • О
    Оксана
    14 августа 2025
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Очень интересная экскурсия, познавательная, остались в полном восторге
    Очень интересная экскурсия, познавательная, остались в полном восторге
  • В
    Валерий
    13 августа 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Юрий - человек, который не просто знает, но и любит историю своего города. Настоящий профессионал своего дела!
    Время экскурсии прошло незаметно, такое впечатление, что только сели в машину и сразу же вышли из неë. Но путешествие оказалось завораживающим, познавательным и интересным.
  • С
    Семен
    8 августа 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Шикарный гид. Если хотите увидеть Владикавказ с разных сторон, то Юрий поможет
  • А
    Анна
    6 августа 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Недавно побывали на обзорной экскурсии по Владикавказу с гидом Юлией — остались в полном восторге! Юлия — очень приятный, доброжелательный
    читать дальше

    и в то же время глубоко эрудированный человек. На все наши вопросы мы получили подробные и интересные ответы. Экскурсия была грамотно построена, мы увидели всё, что планировали, и даже больше. Узнали много нового об истории города, культуре и местных традициях. Благодарим Юлию за отличную подачу материала и за то, что сделала нашу поездку по-настоящему запоминающейся!!!

    Недавно побывали на обзорной экскурсии по Владикавказу с гидом Юлией — остались в полном восторге! Юлия — очень приятный, доброжелательный
  • И
    Ирина
    4 июля 2025
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Хочу выразить благодарность Гиду Ибрагиму - не только четко отработал всю заявленную программу тура -но и на все наши множественные вопросы дал исчерпывающие ответы, познакомил с историей Чечни, современными реалиями. Отличный спокойный уверенный водитель, хороший автомобиль. Рекомендую!
    Хочу выразить благодарность Гиду Ибрагиму - не только четко отработал всю заявленную программу тура -но и на все наши множественные вопросы дал исчерпывающие ответы, познакомил с историей Чечни, современными реалиями. Отличный спокойный уверенный водитель, хороший автомобиль. Рекомендую!
  • О
    Оксана
    26 июня 2025
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Сегодня посетили Грозный. У нас был гид Ибрагим, очень интересный, обходительный,
    с великолепным багажом знаний человек. Грамотно выстроенный маршрут. Ибрагим
    читать дальше

    увлекательно и доступно рассказал об истории Чечни и традициях других народов. В экскурсию вошло даже то, что не было запланировано. Спасибо за прекрасно проведённый день. Экскурсию рекомендуем.

    Сегодня посетили Грозный. У нас был гид Ибрагим, очень интересный, обходительный,
  • И
    Ирина
    22 июня 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Выражаем огромную благодарность гиду Юрию за очень интересную и содержательную авто-пешеходную экскурсию по Владикавказу. Юрий очень интересно рассказал об истории Владикавказа, показал исторические объекты города. Приятно было слушать грамотную речь. Благодаря ему мы просто влюбились в город Владикавказ.
    Спасибо большое!
  • С
    Светлана
    19 июня 2025
    Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
    Первый раз были в Грозном с Ахмедом. Спасибо за знакомство с этим необычным городом!

    Поездка в целом прошла хорошо, но не
    читать дальше

    хватило информации о том, что мы смотрели на маршруте. Больше было похоже на совместную прогулку, чем на экскурсию.
    Сложилось впечатление, что некоторые организационные детали стали сюрпризом для самого гида.

    Хотелось бы сказать отдельное спасибо водителю, который в условиях сильной непогоды успешно довёз нас обратно!

  • С
    Светлана
    13 июня 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Сегодня сразу по прилету в Северную Осетию посетили обзорную авто-пешеходную экскурсию с Юрием в составе 4х человек, из них 1
    читать дальше

    ребенок 9 лет. Нам всем очень понравилась экскурсия: грамотная речь, структурированный и последовательный рассказ, насыщенный и интересный маршрут. Юрий смог влюбить нас в свой город!
    Смело рекомендую всем данную экскурсию!

    Сегодня сразу по прилету в Северную Осетию посетили обзорную авто-пешеходную экскурсию с Юрием в составе 4х человек, из них 1
  • Н
    НатальяПожарская
    11 июня 2025
    Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
    Побывали на обзорной экскурсии по городу с замечательным гидом Юрием. Сказать, что экскурсия понравилась, значит ничего не сказать. экскурсия очень
    читать дальше

    увлекательная и познавательная. Юрий рассказал нам очень много исторических фактов, показал исторические объекты. Влюбил нас в город Владикавказ. Было очень приятно слушать грамотно поставленную речь Юрия. Ответил на все наши вопросы и дал полезные советы по прогулке по городу и окрестностям. Огромное спасибо👏🏻👏🏻👏🏻🙌

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
  2. Владикавказ «от и до»: на машине и пешком
  3. Путешествие из Владикавказа в Беслан
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Самое главное
  8. Цейское ущелье
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в декабре 2025
Сейчас во Владикавказе в категории "Мемориал Славы" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию во Владикавказе на 2025 год по теме «Мемориал Славы», 203 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль