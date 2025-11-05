Ю Юрий Владикавказ «от и до»: на машине и пешком Понравилось, нескучно и познавательно, Виктория молодец

Н Наталья Владикавказ «от и до»: на машине и пешком Замечательная экскурсия, наполненная полезной информацией. С Юлией было очень комфортно и интересно. Мы прониклись историей города, его атмосферой. 100% рекомендую👍

У нас был гид Ибрагим. Остались очень довольны экскурсией. Гид знает материал, с хорошим чувством юмора, вел себя очень доброжелательно, отвечал на любые вопросы. Было развеяно не мало мифов про Кавказ. Если еще раз будем на Кавказе несомненно обратимся к нему. Очень рекомендуем.

К Ксения Владикавказ «от и до»: на машине и пешком Спасибо прекрасной Юлии за замечательную экскурсию!) Очень интересно рассказала про город) Видно, что человек влюблён в то, чем занимается! Всем советую!

Я очень люблю экскурсии, всегда выбираю интуитивно, и в выборе именно этой экскурсии не ошиблась. Организация отличная, сама экскурсия замечательная, гидом была Юлия (филолог, видно, что профессионал в своем деле, ну и просто очень приятный в общении человек): очень интересно, подача материала легкая. Однозначно это лучший формат - и пешком, и на машине (при этом все можно рассмотреть и даже сфотографировать). Мы с мужем остались в восторге, и от города, и от экскурсии. Юлия подарила нам свои магнитики с видом города-займут почетное место в нашей коллекции.

К Константин Из Владикавказа - в возрожденный Грозный Отличная экскурсия. Впечатлений масса. Однозначно рекомендую. Особо хочется отметить гида Ибрагима- очень приятный, интересный, широко образованный человек. Прекрасный рассказчик, полностью владеет темой, ответил на все наши вопросы, а их было много). Отработал на 150%. Ибрагим, спасибо!

С Синякина Владикавказ «от и до»: на машине и пешком Замечательная экскурсия. Советую.

П Панар Из Владикавказа - в возрожденный Грозный Очень довольны экскурсией! Рекомендую 👍

В Владимир Владикавказ «от и до»: на машине и пешком читать дальше наши ожидания. Отмечаем профессионализм гида Юлии - в знании города, его истории, архитектуры. Она также заинтересовала нас историей языков народов Алании, его эпосом - думаю в будущем мы обратимся к этим истокам.

Отмечаем ее погруженность в тему - очень много дополнительной нестандартной информации по каждому пункту путешествия. Много узнали о истории обороны города в Отечественную войну.

Интересной была информация о новейшей истории Алании в наше время. Юля просто влюбила нас в этот город - надеемся приехать сюда еще, чтобы посмотреть ближние и дальние ущелья. Посоветуем всем нашим друзьям использовать сайт Трипстер для выбора маршрутов.

Спасибо Юрию и Юлии за предоставленное удовольствие!! В Владикавказе были первый раз. Нас было 5 человек, поэтому организатор тура Юрий предложили нам просторный минивэн. Экскурсия полностью оправдала

О Ольга Из Владикавказа - в возрожденный Грозный Благодарю экскурсовода Ибрагима от всей Души. Поездка прошла на одном дыхании - очень увлекательно, познавательно и непринуждённо! Процветания и всех благ!

О Оксана Из Владикавказа - в возрожденный Грозный Очень интересная экскурсия, познавательная, остались в полном восторге

В Валерий Владикавказ «от и до»: на машине и пешком Юрий - человек, который не просто знает, но и любит историю своего города. Настоящий профессионал своего дела!

Время экскурсии прошло незаметно, такое впечатление, что только сели в машину и сразу же вышли из неë. Но путешествие оказалось завораживающим, познавательным и интересным.

С Семен Владикавказ «от и до»: на машине и пешком Шикарный гид. Если хотите увидеть Владикавказ с разных сторон, то Юрий поможет

А Анна Владикавказ «от и до»: на машине и пешком

Недавно побывали на обзорной экскурсии по Владикавказу с гидом Юлией — остались в полном восторге! Юлия — очень приятный, доброжелательный и в то же время глубоко эрудированный человек. На все наши вопросы мы получили подробные и интересные ответы. Экскурсия была грамотно построена, мы увидели всё, что планировали, и даже больше. Узнали много нового об истории города, культуре и местных традициях. Благодарим Юлию за отличную подачу материала и за то, что сделала нашу поездку по-настоящему запоминающейся!!!

И Ирина Из Владикавказа - в возрожденный Грозный Хочу выразить благодарность Гиду Ибрагиму - не только четко отработал всю заявленную программу тура -но и на все наши множественные вопросы дал исчерпывающие ответы, познакомил с историей Чечни, современными реалиями. Отличный спокойный уверенный водитель, хороший автомобиль. Рекомендую!

О Оксана Из Владикавказа - в возрожденный Грозный

Сегодня посетили Грозный. У нас был гид Ибрагим, очень интересный, обходительный, с великолепным багажом знаний человек. Грамотно выстроенный маршрут. Ибрагим увлекательно и доступно рассказал об истории Чечни и традициях других народов. В экскурсию вошло даже то, что не было запланировано. Спасибо за прекрасно проведённый день. Экскурсию рекомендуем.

И Ирина Владикавказ «от и до»: на машине и пешком Выражаем огромную благодарность гиду Юрию за очень интересную и содержательную авто-пешеходную экскурсию по Владикавказу. Юрий очень интересно рассказал об истории Владикавказа, показал исторические объекты города. Приятно было слушать грамотную речь. Благодаря ему мы просто влюбились в город Владикавказ.

Спасибо большое!

Поездка в целом прошла хорошо, но не читать дальше хватило информации о том, что мы смотрели на маршруте. Больше было похоже на совместную прогулку, чем на экскурсию.

Сложилось впечатление, что некоторые организационные детали стали сюрпризом для самого гида.



Хотелось бы сказать отдельное спасибо водителю, который в условиях сильной непогоды успешно довёз нас обратно!

С Светлана Владикавказ «от и до»: на машине и пешком

Сегодня сразу по прилету в Северную Осетию посетили обзорную авто-пешеходную экскурсию с Юрием в составе 4х человек, из них 1 ребенок 9 лет. Нам всем очень понравилась экскурсия: грамотная речь, структурированный и последовательный рассказ, насыщенный и интересный маршрут. Юрий смог влюбить нас в свой город!

Смело рекомендую всем данную экскурсию!