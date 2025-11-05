Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВладикавказ «от и до»: на машине и пешком
Посетить самые интересные места города и раскрыть его богатую историю
Начало: В районе пр. Мира
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Владикавказа в Беслан
Посетить небольшой осетинский город с трагической судьбой и увидеть, как он живёт сегодня
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий5 ноября 2025Понравилось, нескучно и познавательно, Виктория молодец
- ННаталья2 ноября 2025Замечательная экскурсия, наполненная полезной информацией. С Юлией было очень комфортно и интересно. Мы прониклись историей города, его атмосферой. 100% рекомендую👍
- ННаталья15 октября 2025У нас был гид Ибрагим. Остались очень довольны экскурсией. Гид знает материал, с хорошим чувством юмора, вел себя очень доброжелательно,
- ККсения13 октября 2025Спасибо прекрасной Юлии за замечательную экскурсию!) Очень интересно рассказала про город) Видно, что человек влюблён в то, чем занимается! Всем советую!
- ППолина13 октября 2025Я очень люблю экскурсии, всегда выбираю интуитивно, и в выборе именно этой экскурсии не ошиблась. Организация отличная, сама экскурсия замечательная,
- ККонстантин28 сентября 2025Отличная экскурсия. Впечатлений масса. Однозначно рекомендую. Особо хочется отметить гида Ибрагима- очень приятный, интересный, широко образованный человек. Прекрасный рассказчик, полностью владеет темой, ответил на все наши вопросы, а их было много). Отработал на 150%. Ибрагим, спасибо!
- ССинякина17 сентября 2025Замечательная экскурсия. Советую.
- ППанар24 августа 2025Очень довольны экскурсией! Рекомендую 👍
- ВВладимир15 августа 2025В Владикавказе были первый раз. Нас было 5 человек, поэтому организатор тура Юрий предложили нам просторный минивэн. Экскурсия полностью оправдала
- ООльга14 августа 2025Благодарю экскурсовода Ибрагима от всей Души. Поездка прошла на одном дыхании - очень увлекательно, познавательно и непринуждённо! Процветания и всех благ!
- ООксана14 августа 2025Очень интересная экскурсия, познавательная, остались в полном восторге
- ВВалерий13 августа 2025Юрий - человек, который не просто знает, но и любит историю своего города. Настоящий профессионал своего дела!
Время экскурсии прошло незаметно, такое впечатление, что только сели в машину и сразу же вышли из неë. Но путешествие оказалось завораживающим, познавательным и интересным.
- ССемен8 августа 2025Шикарный гид. Если хотите увидеть Владикавказ с разных сторон, то Юрий поможет
- ААнна6 августа 2025Недавно побывали на обзорной экскурсии по Владикавказу с гидом Юлией — остались в полном восторге! Юлия — очень приятный, доброжелательный
- ИИрина4 июля 2025Хочу выразить благодарность Гиду Ибрагиму - не только четко отработал всю заявленную программу тура -но и на все наши множественные вопросы дал исчерпывающие ответы, познакомил с историей Чечни, современными реалиями. Отличный спокойный уверенный водитель, хороший автомобиль. Рекомендую!
- ООксана26 июня 2025Сегодня посетили Грозный. У нас был гид Ибрагим, очень интересный, обходительный,
с великолепным багажом знаний человек. Грамотно выстроенный маршрут. Ибрагим
- ИИрина22 июня 2025Выражаем огромную благодарность гиду Юрию за очень интересную и содержательную авто-пешеходную экскурсию по Владикавказу. Юрий очень интересно рассказал об истории Владикавказа, показал исторические объекты города. Приятно было слушать грамотную речь. Благодаря ему мы просто влюбились в город Владикавказ.
Спасибо большое!
- ССветлана19 июня 2025Первый раз были в Грозном с Ахмедом. Спасибо за знакомство с этим необычным городом!
Поездка в целом прошла хорошо, но не
- ССветлана13 июня 2025Сегодня сразу по прилету в Северную Осетию посетили обзорную авто-пешеходную экскурсию с Юрием в составе 4х человек, из них 1
- ННатальяПожарская11 июня 2025Побывали на обзорной экскурсии по городу с замечательным гидом Юрием. Сказать, что экскурсия понравилась, значит ничего не сказать. экскурсия очень
