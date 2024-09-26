Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии

Отправимся за нетронутой природой, захватывающими дух пейзажами и древними памятниками
В Дигорском ущелье забываешь обо всём обыденном — его первозданная красота, потрясающие виды и древние реликвии поражают. Вы увидите водопады Три сестры и Жемчужина, Ахсинтинский каньон и замок-корабль в Ханазе.

Наши гиды, истинные горцы, расскажут вам самые интересные истории о традициях, культуре и обычаях этого края.
5
1 отзыв
Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Ахсинтинский каньон

Вы окажетесь в ущелье высотой 300 метров и шириной всего 30. С Чёртового моста можно бросить камень, но звука падения вы не услышите — Урух, бушующий в 70 метрах под ногами, заглушит всё. Мы поделимся легендами о несчастных девушках, часто посещавших эти места, и расскажем, как Ахсинта, природная крепость, спасала местных жителей от врагов.

Дом-музей Нана Задалески

Аутентичное место с тёплой атмосферой, где чувствуешь себя, как в гостях у душевной бабушки. Здесь вы услышите трогательную легенду о спасительнице аланского рода.

Замок-фрегат

В селе Ханаз когда-то возвышались величественные замки, но остались лишь руины и один замок, похожий на фрегат. Вы сможете подняться на его вершину и осмотреть окрестности с «палубы». Легенды и истории об этом памятнике Средневековья дополнят впечатления. Такой замок — единственный на всём Кавказе.

Водопады

Три стремительных потока, берущие начало на леднике горного массива Таймази, известны как Таймазинские водопады, но в народе чаще зовут их «Три сестры». Вы насладитесь их величественной красотой как издалека, так и вблизи. Далее отправитесь к водопаду «Жемчужина» в заповедной зоне национального парка. Оба не пересыхают круглый год, но с мая по октябрь они особенно впечатляют.

Водопад Байради

Этот 20-метровый каскад подтверждает звание Дигории «край тысячи водопадов». Зимой Байради превращается в ледяные скульптуры, каждый раз принимая новые, причудливые формы.

Водопад Чёртова мельница

Скорее природное джакузи, чем классический водопад — их на нашем пути было достаточно!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Lexus или другом подготовленном для бездорожья транспорте
  • Экскурсию для вас проведу я или другой дипломированный опытный гид нашей команды
  • Дополнительно оплачивается питание — в среднем 500 ₽ с человека

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Никитина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елизавета
26 сен 2024
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Георгию! Если вам хочется насладиться потрясающей природой Северной Осетии – экскурсия точно для вас: пейзажи и прогулка до водопадов оставляют массу впечатлений😍
Георгий – отличный гид
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и интересный собеседник! Экскурсия проходила на очень комфортном автомобиле, у гида на случай непогоды были для нас дождевики – всё продумано до мелочей для комфорта туристов😊
День пролетел незаметно, ещё раз большое спасибо!

Входит в следующие категории Владикавказа

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