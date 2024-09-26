В Дигорском ущелье забываешь обо всём обыденном — его первозданная красота, потрясающие виды и древние реликвии поражают. Вы увидите водопады Три сестры и Жемчужина, Ахсинтинский каньон и замок-корабль в Ханазе. Наши гиды, истинные горцы, расскажут вам самые интересные истории о традициях, культуре и обычаях этого края.

Описание экскурсии

Ахсинтинский каньон

Вы окажетесь в ущелье высотой 300 метров и шириной всего 30. С Чёртового моста можно бросить камень, но звука падения вы не услышите — Урух, бушующий в 70 метрах под ногами, заглушит всё. Мы поделимся легендами о несчастных девушках, часто посещавших эти места, и расскажем, как Ахсинта, природная крепость, спасала местных жителей от врагов.

Дом-музей Нана Задалески

Аутентичное место с тёплой атмосферой, где чувствуешь себя, как в гостях у душевной бабушки. Здесь вы услышите трогательную легенду о спасительнице аланского рода.

Замок-фрегат

В селе Ханаз когда-то возвышались величественные замки, но остались лишь руины и один замок, похожий на фрегат. Вы сможете подняться на его вершину и осмотреть окрестности с «палубы». Легенды и истории об этом памятнике Средневековья дополнят впечатления. Такой замок — единственный на всём Кавказе.

Водопады

Три стремительных потока, берущие начало на леднике горного массива Таймази, известны как Таймазинские водопады, но в народе чаще зовут их «Три сестры». Вы насладитесь их величественной красотой как издалека, так и вблизи. Далее отправитесь к водопаду «Жемчужина» в заповедной зоне национального парка. Оба не пересыхают круглый год, но с мая по октябрь они особенно впечатляют.

Водопад Байради

Этот 20-метровый каскад подтверждает звание Дигории «край тысячи водопадов». Зимой Байради превращается в ледяные скульптуры, каждый раз принимая новые, причудливые формы.

Водопад Чёртова мельница

Скорее природное джакузи, чем классический водопад — их на нашем пути было достаточно!

Организационные детали