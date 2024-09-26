Нацпарк «Алания»: Дигорское ущелье, водопады и другие красоты Осетии
Отправимся за нетронутой природой, захватывающими дух пейзажами и древними памятниками
В Дигорском ущелье забываешь обо всём обыденном — его первозданная красота, потрясающие виды и древние реликвии поражают. Вы увидите водопады Три сестры и Жемчужина, Ахсинтинский каньон и замок-корабль в Ханазе.
Наши гиды, истинные горцы, расскажут вам самые интересные истории о традициях, культуре и обычаях этого края.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Ахсинтинский каньон
Вы окажетесь в ущелье высотой 300 метров и шириной всего 30. С Чёртового моста можно бросить камень, но звука падения вы не услышите — Урух, бушующий в 70 метрах под ногами, заглушит всё. Мы поделимся легендами о несчастных девушках, часто посещавших эти места, и расскажем, как Ахсинта, природная крепость, спасала местных жителей от врагов.
Дом-музей Нана Задалески
Аутентичное место с тёплой атмосферой, где чувствуешь себя, как в гостях у душевной бабушки. Здесь вы услышите трогательную легенду о спасительнице аланского рода.
Замок-фрегат
В селе Ханаз когда-то возвышались величественные замки, но остались лишь руины и один замок, похожий на фрегат. Вы сможете подняться на его вершину и осмотреть окрестности с «палубы». Легенды и истории об этом памятнике Средневековья дополнят впечатления. Такой замок — единственный на всём Кавказе.
Водопады
Три стремительных потока, берущие начало на леднике горного массива Таймази, известны как Таймазинские водопады, но в народе чаще зовут их «Три сестры». Вы насладитесь их величественной красотой как издалека, так и вблизи. Далее отправитесь к водопаду «Жемчужина» в заповедной зоне национального парка. Оба не пересыхают круглый год, но с мая по октябрь они особенно впечатляют.
Водопад Байради
Этот 20-метровый каскад подтверждает звание Дигории «край тысячи водопадов». Зимой Байради превращается в ледяные скульптуры, каждый раз принимая новые, причудливые формы.
Водопад Чёртова мельница
Скорее природное джакузи, чем классический водопад — их на нашем пути было достаточно!
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном автомобиле Lexus или другом подготовленном для бездорожья транспорте
Экскурсию для вас проведу я или другой дипломированный опытный гид нашей команды
Дополнительно оплачивается питание — в среднем 500 ₽ с человека
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Никитина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зелимхан — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 216 туристов
Я приветствую вас, прекрасные путники! Я амбассадор команды гидов. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить ваши сердца. В нашей команде — только дипломированные, местные, читать дальше
сильные, опытные гиды-горцы. Добрые, заботливые и воспитанные ребята. Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елизавета
26 сен 2024
Отличная экскурсия, большое спасибо гиду Георгию! Если вам хочется насладиться потрясающей природой Северной Осетии – экскурсия точно для вас: пейзажи и прогулка до водопадов оставляют массу впечатлений😍 Георгий – отличный гид читать дальше
и интересный собеседник! Экскурсия проходила на очень комфортном автомобиле, у гида на случай непогоды были для нас дождевики – всё продумано до мелочей для комфорта туристов😊 День пролетел незаметно, ещё раз большое спасибо!