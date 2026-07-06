Чтобы по-настоящему прочувствовать характер Северной Осетии, важно отправиться в путешествие уютной компанией.
Что мы и сделаем: на комфортабельном автомобиле и в группе до 6 человек проедем по ущельям, долинам, каньонам и не только.
Эти виды вы вряд ли сможете забыть, тем более что в виде бонуса у вас останутся эффектные фото от профессионального фотографа.
Что мы и сделаем: на комфортабельном автомобиле и в группе до 6 человек проедем по ущельям, долинам, каньонам и не только.
Эти виды вы вряд ли сможете забыть, тем более что в виде бонуса у вас останутся эффектные фото от профессионального фотографа.
Описание фото-прогулки
Один день в горах
Наш путь пройдёт по местам, которые стали визитной карточкой Северной Осетии. Это путешествие будет наполнено открытиями и захватывающими видами и поможет вам почувствовать единение с местной природой.
Где мы побываем
- Геналдонское ущелье (Кармадон). То самое, где сошёл ледник Колка, унёсший жизни съёмочной команды Бодрова. Вы ощутите мощь здешней природы и найдёте мемориал, посвящённый трагичному событию
- Даргавс и его некрополь «Город мёртвых». Сакральное место для всех осетин, вид которого вас непременно впечатлит
- Мидаграбинская долина. Вы окажетесь среди многочисленных водопадов, один из которых занимает второе место в Европе по непрерывному падению воды, его высота составляет аж 648 метров! Также увидим живописное горное озеро
- Куртатинское ущелье. Здесь вы прокатитесь на высокогорных качелях, увидите древние башенные комплексы, монастырь в средневековом стиле, а также арт-объект в форме буквы æ — отличительной черты осетинского алфавита
- Дзивгисская наскальная крепость. Её строили для укрытия и обороны, на крутой скальной стене горы Кариу-хох
- Кадаргаванская теснина. Вам предстоит отыскать зеркального барса — а он хорошо маскируется среди скал!
- Архонский перевал. Посидим на его знаменитой Лавочке счастья на высоте 2550 м над уровнем моря (зимой к ней может засыпать дорогу). Если повезет, вы окажетесь над облаками — это незабываемое зрелище
- Алагирское ущелье. Его называют воротами в Закавказье, въезд куда охраняется конным монументом Уастырджи — покровителя мужчин, путников и воинов. Здесь же протекает бурная река Ардон, где сплавляются рафтеры
Также в пути вы отведаете высокогорный кофе, а по окончании путешествия получите в качестве бонуса множество мобильных фото и видео от профессионального фотографа.
Организационные детали
Фото и видео — это дополнение к программе. Они делаются без доплаты и по вашему желанию (обязательно сообщите мне об этом) при благоприятных погодных условиях. Видео снимается с дрона, полёты временно запрещены.
- Дополнительные расходы во время поездки по вашему желанию: входные билеты в Город мертвых (от 150 ₽), 30 обработанных фотографий (3000 ₽), перекус в местах остановок (от 800 ₽)
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Ford Explorer или другом такого же класса
- Остановка на обед не предусмотрена, поэтому советую взять с собой перекус
- С вами будет гид из нашей команды
Прежде чем бронировать программу, обратите внимание, что расписание формируется на три месяца вперед.
ежедневно в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|7699 ₽
|Дети до 12 лет
|4299 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Олимпийский парк
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 961 туриста
Мы команда гидов по Северной Осетии — Алании. Организуем экскурсии и делаем их запоминающимися на долгие годы ради эмоций гостей нашего чудесного края, от которых получаем не меньший восторг и
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 118 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Так получилось, что я одна забронировала на сегодня тур, в связи с погодными условиями никто видимо ехать не захотел)))
Провели мне индивидуальную экскурсии по цене групповой.
Осуществили мою мечту, посидеть на лавочке
Провели мне индивидуальную экскурсии по цене групповой.
Осуществили мою мечту, посидеть на лавочке
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С
Нам очень понравилось, осталась приятная усталость от нашего «мини» путешествия, Георгий прекрасный гид с прекрасным чувством юмора, на всем пути он нам рассказывал интересные факты, а не просто историю. После у нас получилось куча красивых фотографий и очень много воспоминаний. Отдельное спасибо Георгию за красивые фото❤️
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М
получилась потрясающая поездка, спасибо ещё раз!!
Георгий очень классный гид и внимательный водитель, чувствовала себя комфортно, отдельное спасибо за подстраховку и классные фото))
в общем, кайф✨😁 обязательно вернусь ради Дигории
Георгий очень классный гид и внимательный водитель, чувствовала себя комфортно, отдельное спасибо за подстраховку и классные фото))
в общем, кайф✨😁 обязательно вернусь ради Дигории
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Е
Прекрасный день в компании прекрасных людей! Спасибо организаторам за такой насыщенный тур, за один день посетили множество локаций и в том числе труднодоступные) Получили море эмоций и фото на память)
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Мы ездили в дождливый день, что абсолютно не помешало нашему путешествию! Дружеская атмосфера, песни, интересные факты создали замечательный день! С гидом Казбеком весело, интересно, на дороге безопасно!
Виды гор в облаках сказочные) в горах застали и дождь, и снег) К сожалению, из за облаков не удалось посетить лавочку счастья, но это не сильно расстроило. Впечатления от путешествия самые лучшие, хочется еще))
Виды гор в облаках сказочные) в горах застали и дождь, и снег) К сожалению, из за облаков не удалось посетить лавочку счастья, но это не сильно расстроило. Впечатления от путешествия самые лучшие, хочется еще))
+2
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П
Несмотря на отсутствие проф. фотографа (ради которого я и отдал предпочтение именно этой версии экскурсии) и довольно тесное размещение в машине (тоже кстати не ford) экскурсия прошла вполне неплохо а экскурсовод был приятен и рассказывал много интересного. В целом за несоответствие фактам снял бы 2 балла из 10, в остальном вероятно даже посоветовал бы.
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Входит в следующие категории Владикавказа
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