Чтобы по-настоящему прочувствовать характер Северной Осетии, важно отправиться в путешествие уютной компанией. Что мы и сделаем: на комфортабельном автомобиле и в группе до 6 человек проедем по ущельям, долинам, каньонам и не только. Эти виды вы вряд ли сможете забыть, тем более что в виде бонуса у вас останутся эффектные фото от профессионального фотографа.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Один день в горах

Наш путь пройдёт по местам, которые стали визитной карточкой Северной Осетии. Это путешествие будет наполнено открытиями и захватывающими видами и поможет вам почувствовать единение с местной природой.

Где мы побываем

Геналдонское ущелье (Кармадон). То самое, где сошёл ледник Колка, унёсший жизни съёмочной команды Бодрова. Вы ощутите мощь здешней природы и найдёте мемориал, посвящённый трагичному событию

То самое, где сошёл ледник Колка, унёсший жизни съёмочной команды Бодрова. Вы ощутите мощь здешней природы и найдёте мемориал, посвящённый трагичному событию Даргавс и его некрополь «Город мёртвых». Сакральное место для всех осетин, вид которого вас непременно впечатлит

Сакральное место для всех осетин, вид которого вас непременно впечатлит Мидаграбинская долина. Вы окажетесь среди многочисленных водопадов, один из которых занимает второе место в Европе по непрерывному падению воды, его высота составляет аж 648 метров! Также увидим живописное горное озеро

Вы окажетесь среди многочисленных водопадов, один из которых занимает второе место в Европе по непрерывному падению воды, его высота составляет аж 648 метров! Также увидим живописное горное озеро Куртатинское ущелье. Здесь вы прокатитесь на высокогорных качелях, увидите древние башенные комплексы, монастырь в средневековом стиле, а также арт-объект в форме буквы æ — отличительной черты осетинского алфавита

Здесь вы прокатитесь на высокогорных качелях, увидите древние башенные комплексы, монастырь в средневековом стиле, а также арт-объект в форме буквы æ — отличительной черты осетинского алфавита Дзивгисская наскальная крепость. Её строили для укрытия и обороны, на крутой скальной стене горы Кариу-хох

Её строили для укрытия и обороны, на крутой скальной стене горы Кариу-хох Кадаргаванская теснина. Вам предстоит отыскать зеркального барса — а он хорошо маскируется среди скал!

Вам предстоит отыскать зеркального барса — а он хорошо маскируется среди скал! Архонский перевал. Посидим на его знаменитой Лавочке счастья на высоте 2550 м над уровнем моря (зимой к ней может засыпать дорогу). Если повезет, вы окажетесь над облаками — это незабываемое зрелище

Посидим на его знаменитой Лавочке счастья на высоте 2550 м над уровнем моря (зимой к ней может засыпать дорогу). Если повезет, вы окажетесь над облаками — это незабываемое зрелище Алагирское ущелье. Его называют воротами в Закавказье, въезд куда охраняется конным монументом Уастырджи — покровителя мужчин, путников и воинов. Здесь же протекает бурная река Ардон, где сплавляются рафтеры

Также в пути вы отведаете высокогорный кофе, а по окончании путешествия получите в качестве бонуса множество мобильных фото и видео от профессионального фотографа.

Организационные детали

Фото и видео — это дополнение к программе. Они делаются без доплаты и по вашему желанию (обязательно сообщите мне об этом) при благоприятных погодных условиях. Видео снимается с дрона, полёты временно запрещены.

Дополнительные расходы во время поездки по вашему желанию: входные билеты в Город мертвых (от 150 ₽), 30 обработанных фотографий (3000 ₽), перекус в местах остановок (от 800 ₽)

Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Ford Explorer или другом такого же класса

Остановка на обед не предусмотрена, поэтому советую взять с собой перекус

С вами будет гид из нашей команды

Прежде чем бронировать программу, обратите внимание, что расписание формируется на три месяца вперед.