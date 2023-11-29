Северная Осетия: мини-тур с местным жителем

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе

Побывать в аутентичном горном селе, увидеть ледник и заглянуть в старинную церковь

Ледник Майли, горная Саниба, зоопарк с краснокнижными птицами — эти места стоит посетить, чтобы оценить первозданную красоту нашей республики.

Мы объединили их в одну программу, чтобы маршрут получился насыщенным, разнообразным, но в то же время лаконичным.

Если у вас немного времени, но вы ходите посмотреть как можно больше, — эта экскурсия точно для вас!
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

Смотровая на ледник Майли

Майли — ледник на северном склоне Хохского хребта, один из крупнейших в Северной Осетии. По нему проходит один из маршрутов восхождения на Казбек.

Горная Саниба

Это небольшое село у реки Кауридон, неподалёку от границы с Грузией. Здесь проживает около двух сотен человек, но в христианский праздник Святой Троицы храм Санибы полон верующих.

Птичий зоопарк

В зоопарке можно встретить японских журавлей (находящихся в Красной книге), индийского фазана, королевского павлина, лебедя и другую живность.

Старинная церковь

Храм в честь Святой Троицы в построен в 12 столетии. В период татаро-монгольского нашествия был разрушен. Расскажем вам, как святыне всё-таки удалось сохраниться до наших дней и какую роль сыграл в этом выходец из селения Горная Саниба Маирбек Кусаев.

Купель с ледяной водой

Особо закалённые смогут окунуться в купель чистейшей горной реки с содержанием ионов серебра. Но будьте готовы к тому, что температура воды в ней не превышает +5 градусов!

Организационные детали

  • Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике Toyota, Nissan, Renault или Lexus
  • В ходе экскурсии мы посетим храм, учитывайте это при выборе одежды
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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