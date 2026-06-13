Ледник Майли, горная Саниба, зоопарк с краснокнижными птицами — эти места стоит посетить, чтобы оценить первозданную красоту нашей республики. Мы объединили их в одну программу, чтобы маршрут получился насыщенным, разнообразным, но в то же время лаконичным. Если у вас немного времени, но вы ходите посмотреть как можно больше, — эта экскурсия точно для вас!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Смотровая на ледник Майли

Майли — ледник на северном склоне Хохского хребта, один из крупнейших в Северной Осетии. По нему проходит один из маршрутов восхождения на Казбек.

Горная Саниба

Это небольшое село у реки Кауридон, неподалёку от границы с Грузией. Здесь проживает около двух сотен человек, но в христианский праздник Святой Троицы храм Санибы полон верующих.

Птичий зоопарк

В зоопарке можно встретить японских журавлей (находящихся в Красной книге), индийского фазана, королевского павлина, лебедя и других пернатых.

Старинная церковь

Храм в честь Святой Троицы в построен в 12 столетии. В период татаро-монгольского нашествия был разрушен. Расскажем вам, как святыне всё-таки удалось сохраниться до наших дней и какую роль сыграл в этом выходец из селения Горная Саниба Маирбек Кусаев.

Купель с ледяной водой

Особо закалённые смогут окунуться в купель чистейшей горной реки с содержанием ионов серебра. Но будьте готовы к тому, что температура воды в ней не превышает +5 градусов!

Организационные детали