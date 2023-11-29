Побывать в аутентичном горном селе, увидеть ледник и заглянуть в старинную церковь
Мы объединили их в одну программу, чтобы маршрут получился насыщенным, разнообразным, но в то же время лаконичным.
Если у вас немного времени, но вы ходите посмотреть как можно больше, — эта экскурсия точно для вас!
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Описание
Что вас ожидает
Смотровая на ледник Майли
Майли — ледник на северном склоне Хохского хребта, один из крупнейших в Северной Осетии. По нему проходит один из маршрутов восхождения на Казбек.
Горная Саниба
Это небольшое село у реки Кауридон, неподалёку от границы с Грузией. Здесь проживает около двух сотен человек, но в христианский праздник Святой Троицы храм Санибы полон верующих.
Птичий зоопарк
В зоопарке можно встретить японских журавлей (находящихся в Красной книге), индийского фазана, королевского павлина, лебедя и другую живность.
Старинная церковь
Храм в честь Святой Троицы в построен в 12 столетии. В период татаро-монгольского нашествия был разрушен. Расскажем вам, как святыне всё-таки удалось сохраниться до наших дней и какую роль сыграл в этом выходец из селения Горная Саниба Маирбек Кусаев.
Купель с ледяной водой
Особо закалённые смогут окунуться в купель чистейшей горной реки с содержанием ионов серебра. Но будьте готовы к тому, что температура воды в ней не превышает +5 градусов!
Организационные детали
- Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике Toyota, Nissan, Renault или Lexus
- В ходе экскурсии мы посетим храм, учитывайте это при выборе одежды
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.