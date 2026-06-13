Майли — ледник на северном склоне Хохского хребта, один из крупнейших в Северной Осетии. По нему проходит один из маршрутов восхождения на Казбек.
Горная Саниба
Это небольшое село у реки Кауридон, неподалёку от границы с Грузией. Здесь проживает около двух сотен человек, но в христианский праздник Святой Троицы храм Санибы полон верующих.
Птичий зоопарк
В зоопарке можно встретить японских журавлей (находящихся в Красной книге), индийского фазана, королевского павлина, лебедя и других пернатых.
Старинная церковь
Храм в честь Святой Троицы в построен в 12 столетии. В период татаро-монгольского нашествия был разрушен. Расскажем вам, как святыне всё-таки удалось сохраниться до наших дней и какую роль сыграл в этом выходец из селения Горная Саниба Маирбек Кусаев.
Купель с ледяной водой
Особо закалённые смогут окунуться в купель чистейшей горной реки с содержанием ионов серебра. Но будьте готовы к тому, что температура воды в ней не превышает +5 градусов!
Организационные детали
Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике Toyota, Nissan, Renault или Lexus
В ходе экскурсии мы посетим храм, учитывайте это при выборе одежды
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1291 туриста
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
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3
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2
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1
–
Мария
Чудесная поездка, живописный маршрут. Даже если у вас немного времени - обязательно поезжайте в горы, подышать красотой этих мест 😍
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А
Александра
Спасибо огромное Тимуру за организацию и Альберту за незабываемую экскурсию! Альберт показал нам такие красивые места, что мы просто не могли оторвать от них взгляд. Обязательно вернемся и обратимся к вам повторно ☺️ Очень рады, что выбрали именно вас, спасибо!
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L
Larisa
Очень понравилось, Тимур хороший гид и интересный человек, от поездки остались прекрасные впечатления.
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З
Зульфия
Ездили в эту прекрасную поездку в начале декабря! Пожелания были расплывчатые, хотелось посмотреть что-то интересное в горах за малое время. Наш гид Альберт сделал все в лучшем виде. Мы поехали читать дальшеуменьшить
в Верхнюю Санибу, Альберт настолько интересно рассказывал и «жил» этим местом что мы еще долго ходили под впечатлением! Спасибо большое за экскурсию и самый вкусный апельсиновый чай в нашей жизни! 🔥
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Виктория
Все прошло отлично! Очень красиво и душевно🫶
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Юлия
Спасибо большое гиду Денису за интересную поездку в горы! Экскурсия была интересной, не перегружена лишней информацией, места живописные и хочется вернуться еще. Идеальная поездка для начала знакомства с республикой.
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