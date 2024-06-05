Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Владикавказа

Найдено 56 экскурсий в категории «Монастыри, церкви, храмы» во Владикавказе, цены от 2 300 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
152 отзыва
Популярное предложение
Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
Открыть предания гордой земли и заворожиться горными пейзажами
Начало: В центре Владикавказа
«Свято-Успенский Аланский монастырь — построенная в 2000 году, эта обитель стала самой высокогорной в России»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 300 за человека
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
🚌 На автобусе
скидка
15%
Групповая
7 часов
288 отзывов
В тренде
Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Осетии! В группе до 13 человек вы посетите уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Парк культуры и отдыха «Олимпийский парк»
«А также познакомитесь с историей основателей осетинских родов и посетите самый высокогорный монастырь России»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
34002 890 за человека
Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
159 отзывов
Исследование Горной Ингушетии: Групповая экскурсия из Владикавказа
Путешествие по Горной Ингушетии в группе до 20 человек. В программе: башни Эрзи, Таргимская котловина, Тхаба-Ерды и многое другое
Начало: В центре города
«В завершение вы заедете в Ассинское ущелье, где на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией, познакомитесь с историей одного из древнейших христианских храмов России»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 300 за человека
Северная Осетия по максимуму
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
351 отзыв
Северная Осетия: от Дзивгиса до города мертвых, культура и природа
Путешествие по Северной Осетии: от древних крепостей до величественных водопадов. Незабываемые впечатления и знакомство с уникальной культурой
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Высокогорный монастырь, наскальная крепость и не только»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1450011 600 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
125 отзывов
Горная Ингушетия: путешествие к стране башен и древних легенд
Погрузитесь в мир древних башен и легенд Горной Ингушетии. Путешествие по Военно-Грузинской дороге, узкие ущелья и перевалы ждут вас
Начало: У отеля Владикавказ
«Кроме того, по дороге мы заедем в Тхаба-Ерды — один из древнейших христианских храмов в России и загадочное место, где вы узнаете о культах древних жителей Ингушетии»
Завтра в 09:00
14 июня в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Теплая встреча с Владикавказом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
283 отзыва
Теплая встреча с Владикавказом: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Владикавказа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их открыли
Начало: Возле Государственной филармонии
«Для посещения храмов необходимо соблюдать соответствующий дресс-код»
10 июня в 15:30
11 июня в 14:30
от 32002 720 за всё до 15 чел.
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
205 отзывов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
«Следующая точка нашего маршрута — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
156 отзывов
Популярное предложение
О Владикавказе - с интересом и любовью
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
«Вы поймете, как в столице Северной Осетии уживаются армянская церковь, лютеранская кирха, суннитская мечеть и православные храмы»
10 июня в 09:00
12 июня в 19:00
5 000 за всё до 11 чел.
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
Проведите день в Ингушетии, изучая старинные башни, древние храмы и живописные водопады. Узнайте о жизни ингушей в Средние века
Начало: У места вашего проживания
«Сердце горной Ингушетии и древний храм»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Южную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
40 отзывов
Из Владикавказа - в Южную Осетию: Цхинвал, Алагирское ущелье, Зарамагская ГЭС
Путешествие из Владикавказа в Южную Осетию: древние монастыри, целебные источники и захватывающие пейзажи. Уникальная экскурсия для ценителей истории и природы
Начало: Гостиница Владикавказ
«Проедем по армянскому и еврейскому кварталам, рассмотрим храм Пресвятой Троицы и церковь Святой Богородицы, мемориал Воинской славы и аллею Героев»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
1 день, 3 ущелья, 1001 эмоция
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
178 отзывов
Владикавказ: путешествие по трём ущельям с экскурсоводом
Завораживающее путешествие по ущельям Северной Осетии, полное открытий и неповторимых впечатлений
«В последней точке вы осмотрите не одну культовую достопримечательность: здесь и старинная сторожевая башня Курта, и руины древнего города Цмити, и Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 500 за всё до 3 чел.
Понять загадочный мир Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
113 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия «Понять загадочный мир Ингушетии» - путешествие в глубину веков
Загадочная Ингушетия ждет вас: исследуйте уникальные башни и древние храмы, погрузитесь в историю и культуру народа
«Также вы посетите первый и главный ингушский храм Тхабаерды 6-8 вв»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Владикавказ - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
112 отзывов
Владикавказ: культурное погружение в историю и архитектуру
Погрузитесь в атмосферу Владикавказа: от старинных трамваев до историй знаменитых людей, которые оставили свой след в истории города
Начало: Ул. Миллера, 34
«Владикавказ очарует вас горными пиками, храмами разных религий, живописными парками и старинными трамваями»
15 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Цейское ущелье - путешествие в мир волшебства
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Путешествие в Цейское ущелье: экскурсия для вас
Индивидуальная экскурсия по Цейскому ущелью. Откройте для себя хвойные леса, величественные горы, ледники и святилища. Незабываемое путешествие
Начало: От вашего отеля по городу
«Богоявленский Аланский женский монастырь — мы расскажем его историю и покажем надвратный храм Архангелов Михаила и Гавриила»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Душевное путешествие в Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Душевное путешествие в Северную Осетию: от ущелий до древних башен
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Северной Осетии с индивидуальной экскурсией
Начало: В г. Владикавказе
«Посетите мужской Аланский монастырь, издали напоминающий средневековые замки Европы, и насладитесь окружающими его горными пейзажами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 700 за всё до 4 чел.
Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
89 отзывов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Путешествие по Северной Осетии: культура и природа
Исследуйте уникальные красоты и древние традиции Северной Осетии в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По месту проживания
«доберетесь по ступенькам к высокогорному Аланскому монастырю и насладитесь захватывающими видами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99009 405 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
На внедорожнике в загадочную Северную Осетию: уникальные места и истории
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии: от древних крепостей до высокогорных монастырей и уникальных природных памятников
Начало: Владикавказ
«Аланский Успенский мужской монастырь — расположенный на высоте 1300 метров, он является самым высокогорным монастырем России»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
По древней земле Ингушетии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
75 отзывов
По древней земле Ингушетии: башни, храмы и природа
Погрузитесь в древнюю историю Ингушетии, посетив башенные комплексы и неприступный замок Вовнушки
Начало: С вашего отеля по городу
«Храм Тхаба-Ерды и древний город Эгикхал»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в возрожденный Грозный
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
37 отзывов
Из Владикавказа в возрожденный Грозный: экскурсия по городу-фениксу
Погрузитесь в удивительный мир Грозного, где история и современность переплетаются в едином танце. Вас ждет незабываемое путешествие
«Мы осмотрим великолепную мечеть Сердце Чечни, посетим Цветочный парк и православный храм Михаила Архангела»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Поездка из Владикавказа - в горы Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
86 отзывов
Популярное предложение
Поездка из Владикавказа в горы Осетии: культура, природа и история
Вас ждет путешествие по горам Осетии: от древних склепов до вкуса осетинских пирогов. Насладитесь красотой и гостеприимством этих мест
Начало: Мы забираем вас от места вашего проживания во Влад...
«Вы пройдете по «лестнице отпущения грехов» и полюбуетесь видами церквей на горном фоне»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
К сказочным панорамам Цейского ущелья
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
46 отзывов
К сказочным панорамам Цейского ущелья - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу величественных гор и древних селений на индивидуальной экскурсии по Цейскому ущелью
Начало: Ваша гостиница
«Мы поговорим о прошлом и настоящем этого места, культуре аланов и нартов, отыщем святилище и Древний храм Успения Пресвятой Богородицы»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1190010 710 за всё до 3 чел.
Из Владикавказа - в неизведанную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
163 отзыва
Ингушетия из Владикавказа: путешествие к древним башням и храмам
Загадочные башни, древние храмы и величественные горы ждут вас в путешествии из Владикавказа
Начало: По договоренности
«Кроме того, вы расшифруете изображения на фасаде старейшего христианского храма страны Тхаба-Ерды и рассмотрите более поздний, но не менее интересный храм Альби-Ерды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
В горы Северной Осетии - к самым облакам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
23 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Путешествие в горы Северной Осетии - это незабываемые эмоции и захватывающие виды. Окунитесь в атмосферу величия и красоты природы
Начало: Забираем от места Вашего размещения
«Еще одна остановка — Аланский Успенский мужской монастырь в Куртатинском ущелье»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1340012 060 за всё до 3 чел.
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
48 отзывов
Путь к сердцу Алании: от горных ущелий до «города мертвых»
Индивидуальная экскурсия по горной Алании: захватывающие панорамы, уникальные природные и рукотворные памятники, древние некрополи и легенды
Начало: Ваша гостиница
«Монастырь, башни и крепости среди гор»
Завтра в 10:00
13 июня в 10:00
1189910 710 за всё до 3 чел.
Древняя и загадочная Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
39 отзывов
Древняя и загадочная Северная Осетия: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Северной Осетии: Куртатинское, Даргавское и Кармадонское ущелья, водопады, каньоны, башни и некрополи. Узнайте о кавказских традициях
Начало: У места вашего проживания во Владикавказе
«Раскроете историю высокогорного Аланского мужского монастыря и узнаете о гибели съемочной группы Сергея Бодрова»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
10 900 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
30 отзывов
Из Владикавказа - в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия в Ингушетию из Владикавказа: башенные комплексы, храм Тхаба-Ерды, замок-крепость Гагиевых, реки, ущелья, скалы, Цейламский перевал
«Я покажу вам Девичью башню, замок-крепость Гагиевых и древний христианский храм Тхаба-Ерды»
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.
Осетия - любовь с первого взгляда
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
31 отзыв
Осетия: от Кармадона до Аланского монастыря
Откройте для себя дух Осетии, исследуя её природные чудеса и древние памятники в увлекательной экскурсии
Начало: Г. Владикавказ
«А также познакомитесь с историей основателей осетинских родов и посетите самый высокогорный монастырь России»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1580013 430 за всё до 3 чел.
Владикавказ - родного города старинные черты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Владикавказ - родного города старинные черты
Вдохновляющая прогулка по историческому центру с рассказами о памятниках прошлого и судьбах людей
Начало: Пл. Штыба
«Чуть позже в храме князя Владимира осмотрите фрески событий из жизни аланского государства — подвига Нана Задалески, прихода апостола Андрея Первозванного в аланский город Фуст и другие знаковые сюжеты»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 000 за всё до 10 чел.
Известная и нетуристическая Северная Осетия
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Секреты Северной Осетии: от Дарьяльского ущелья до Города мёртвых
Погрузитесь в удивительный мир Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией, полной истории и неповторимых пейзажей
Начало: Владикавказ
«Вы посетите храм Святой Троицы 12 века и увидите возле него могучую липу — считается, что ей больше 800 лет и она ровесница святыни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Все краски Северной Осетии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7.5 часов
26 отзывов
Все краски Северной Осетии
«Город мертвых», древние башни, ущелья, каньоны и монастыри на насыщенной автомобильной экскурсии
Начало: По желанию гостей (в пределах Владикавказа бесплат...
«Аланский монастырь — самый южный и высокогорный мужской монастырь в стране»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7.5 часов
12 отзывов
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Откройте для себя красоту Северной Осетии в однодневной экскурсии с личным гидом. Путешествие, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
«Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
1600013 600 за всё до 4 чел.
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Из Владикавказа - в волшебную Северную Осетию
Наскальная крепость, горный монастырь, каньоны, ущелья и тропа над пропастью за один день
Начало: В любом районе Владикавказа
«Аланский Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный монастырь в стране»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Северная Осетия: «заоблачный» Цей и неизведанный Мамисон - Путешествие по ущельям
Приглашаем на уникальное путешествие по Северной Осетии, где вас ждут захватывающие пейзажи и богатая история
«Вы оцените самую высокогорную ГЭС в стране, продегустируете минеральную воду из двух источников и посетите аул Лисри, где находится древний храм Успения Пресвятой Богородицы»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 200 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Влюбиться в Осетию с первого взгляда
Проехать по незабываемому маршруту и познакомиться с наследием Куртатинского ущелья
Начало: У вашего отеля
«Вы посетите самый высокогорный православный монастырь в России и выясните, как удалось вручную, без техники, построить этот впечатляющий комплекс»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Здравствуй, Владикавказ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Здравствуй, Владикавказ: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит уникальные истории и традиции
Начало: Осетинская церковь
«Я покажу осетинский храм Рождества Пресвятой Богородицы и армянскую церковь Григория Просветителя»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Путешествие в сердце Северной Осетии
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие в сердце Северной Осетии
Увидеть край, щедрый на природные красоты и древние предания
Начало: В месте вашего пребывания во Владикавказе
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Две столицы Ингушетии: Эгикал и Магас
Посетить древние башенные комплексы и сравнить их с современным обликом республики
Начало: По договоренности
«А также посетите Этнографический музей, увидите мемориал Памяти и Славы и Соборную мечеть и ощутите царящую здесь молодежную атмосферу»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Незабываемое путешествие по Северной Осетии
Горы, водопады, древний некрополь и высокогорный монастырь за 1 день
«А в завершение нашей поездки вы осмотрите Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный храм страны»
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:00
от 15 600 за всё до 8 чел.
Завораживающий мир Горной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Завораживающий мир Горной Осетии
Куртатинское и Кармадонское ущелья, Цмити, Город мертвых, качели над пропастью и крепость Дзивгис
Начало: Во Владикавказе или в аэропорту
«А также поразитесь пейзажам Кадаргаванского каньона и подъедете к самому высокогорному православному монастырю в России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 900 за всё до 4 чел.
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Лавочка над облаками и другие чудеса Осетии
Полюбоваться захватывающими горными пейзажами, увидеть водопад Кольцо и искупаться в термах
Начало: У вашего отеля
«Немного истории: Дзивгисская крепость и Аланский монастырь»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Северная Осетия: мини-тур с местным жителем
Побывать в аутентичном горном селе, увидеть ледник и заглянуть в старинную церковь
Начало: У вашего отеля
«Здесь проживает около двух сотен человек, но в христианский праздник Святой Троицы храм Санибы полон верующих»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
70005 250 за всё до 4 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Посетить удивительные места региона и услышать о традициях и культуре горцев
«А также заедете в самый высокогорный мужской монастырь России — Аланский Успенский монастырь, расположенный в живописном Куртатинском ущелье»
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Северная Осетия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Знакомьтесь, Северная Осетия
«Город мертвых», высокогорный монастырь, каньоны, ущелья и рассказы о местной жизни за 1 день
«Вы раскроете тайны старинного «города мертвых» Даргавс, посетите высокогорный Аланский Успенский мужской монастырь и узнаете, с какой скоростью шел ледник Колка по Кармадонскому ущелью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 800 за всё до 3 чел.
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
«Великолепная пятерка» ущелий Северной Осетии
Испытать колоссальную амплитуду эмоций и познакомиться с регионом в компании влюбленных в него людей
«Дополнительные опции: восхождение за 1 день на все горные пики Скалистого хребта Северной Осетии на высоту до 3500 м (пешие маршруты вне категорий) и другие трекинговые (длительные пешие) походы к ледникам, пещерам, водопадам и древним храмам»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
12 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    5 июня 2024
    Древняя и загадочная Северная Осетия
    ГЕНА!!! ЭТО ПРОСТО САМЫЙ КРУТОЙ, САМЫЙ НЕВЕРОЯТНЫЙ, САМЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ ГИД, О КОТОРОМ ТОЛЬКО МОЖНО БЫЛО МЕЧТАТЬ!!! СПАСИБОООООО! МЫ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО
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    СИХ ПОР! БРОНИРУЙТЕ ТУР С ГЕНОЙ И ВЫ БУДЕТЕ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ФОТО И ВИДЕО, ВЫ СУПЕР-ПРОФИ! НАМ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ! ВСЕМ РЕКОМЕНДУЕМ!

  • Л
    Лилия
    5 июня 2024
    Теплая встреча с Владикавказом
    Пунктуальность, вежливость, знание города и истории! Впечатления остались самые хорошие!! Огромное спасибо.
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Владикавказ - первое свидание
    Было очень интересно и познавательно. Хочется отметить эрудицию гида и безусловную любовь к прекрасному городу с его богатейшей историей.
  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Поездка в группе «Осетия - любовь с первого взгляда!»
    Одна из самых лучших экскурсий! Маршрут продуман, все самые топовые локации и не утомительно! Интересно, познавательно, захватывающе, весело, легко! Роберт
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    - профессионал, добродушный человек и аккуратный водитель! Наши ожидания от поездки не только оправдались, но и превзошли! Рекомендуем Роберта, если хотите увидеть Осетию, и влюбиться в нее❤️

  • А
    Айгуль
    5 июня 2024
    Один день в Ингушетии: горы, башни, водопады
    Ингушетия поразила своей природой и горами. Очень понравилось, хотя вроде и не так много мест к посещению, но мы наслаждались
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    видами, ароматами и интересными рассказами нашего гида Магомеда. Комфортабельный автомобиль и осторожное вождение добавило плюсов к этой поездке. Обязательно хотя бы раз надо посетить Ингушетию. Благодарим за замечательный день!!!

  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
    Все очень понравилось. Интересные места, поражающие виды
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Отличная организация, прекрасный гид, узнали много нового, и плюсом вкусный осетинский обед
  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Экскурсия отличная, захватывает все ущелья,город мертвых, монастырь. Гид просто мастер своего дела. Ненавязчиво рассказывал нам мифы в веселой форме. Очень понравилось. Красота неимоверная.
  • Д
    Дарья
    3 июня 2024
    Лучшее в Северной Осетии: ущелья, горы, зиплайн
    Экскурсия действительно очень хорошая, прекрасные виды, пешая прогулка к водопадам. Осетия прекрасна! Отдельное спасибо Магомеду, все было очень содержательно, и спасибо за хорошие фотографии)))
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Древняя и прекрасная Осетия на групповой экскурсии
    Спасибо Трипстеру за сервис - возможность оперативно найти потрясающую экскурсию в любом городе, куда занесла судьба - это бесценно! И,
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    конечно, за потрясающую экскурсию от команды Аланы. Это вторая экскурсия именно с этими организаторами. Наш экскурсовод Зарема все 8 часов рассказывала про историю, культуру, традиции Осетии, подробно отвечала на все наши вопросы. Мы получили массу удовольствия и новых знаний. А домашний обед в гостях у местной хозяйки с национальным супом и домашними осетинскими пирогами - выше всяких похвал! Всем рекомендую посетить Осетию-Аланию - тут живут самые сердечные и дружелюбные люди, а красоты гор просто завораживают!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  3. Групповая экскурсия в Горную Ингушетию
  4. Северная Осетия по максимуму
  5. Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Кадаргаванский каньон
  6. Крепость Дзивгис
  7. Город мертвых
  8. Цейское ущелье
  9. Мидаграбинские водопады
  10. Фиагдон
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июне 2024
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