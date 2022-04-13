Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем

Влюбиться в панорамы ущелий, посетить Город мертвых и разрушить стереотипы об Осетии и осетинах

Индивидуальная
В этом путешествии прекрасно всё: концентрация рукотворных и природных памятников, обед с осетинским акцентом и, конечно, пейзажи — бесконечные, западающие в душу пейзажи! Без суеты и спешки мы проедем по двум ущельям Осетии, ощущая дыхание гор и вековой истории.

В пути я с теплом и любовью расскажу о местных традициях и проведу для вас экспресс-курс осетинского языка.
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Такая дивная Осетия: открыть горный край с местным жителем
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Куртатинское и Кармадонское: песни двух ущелий

За один день мы исследуем два осетинских ущелья — и вы непременно захотите вернуться и увидеть остальные! Будем останавливаться каждые 30-40 минут, чтобы прогуляться до природных достопримечательностей. А горы — могучие и молчаливые — окажутся так близко, что рукой подать. За один день вы:

  • отыщете родник горной питьевой воды;
  • пройдете по Тропе чудес Кадаргаванского каньона — здесь непременно пригодятся заряженные телефоны и фотоаппараты!
  • заберетесь внутрь наскальной Дзивгисской крепости, осмотрите башни Курта и Тага, у которых горцы подписали прошение о присоединении к Российской империи;
  • увидите Аланский мужской монастырь, самый высокогорный в России;
  • ощутите дух седой древности в архитектурном комплексе Цмити;
  • встретите арт-объект «Æ» и узнаете о тонкостях осетинского алфавита;
  • и конечно, посетите Даргавс — знаменитый «Город мертвых», полный домиков-склепов с многовековой печальной историей.

Осетинский ликбез от местного жителя

Я стану вашим проводником в мир вековых гор и традиций Осетии. Не беспокойтесь: мы обойдемся без нудных дат. Прежде всего я поделюсь историями края и обычаями осетинского народа, которых у нас, уж поверьте, в изобилии. Что такое кровная месть? Зачем воровать невест? А что за Город мертвых? А где Колка сошла? На все вопросы с удовольствием отвечу. А бонусом проведу для вас экспресс-курс осетинского языка и постараюсь к концу путешествия избавить от всех стереотипов об Осетии!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот с кондиционером
  • Отдельно оплачиваются входные билеты на Тропу чудес, в Город мертвых (около 150 руб. /билет), обед в горах
  • Если вам захочется по пути выпить горячего чаю/кофе с печеньем — у меня всегда припасен термос. А еще дождевики на случай непогоды.
  • Ах да, чуть не забыл: в путешествии с удовольствием сделаю для вас отличные фотокарточки!

Дополнительные опции

  • При желании можем организовать полет на параплане, рафтинг по горной реке, прогулку на лошадях. Стоимость уточняйте в переписке к заказу.
  • Программу можно изменить или дополнить: например, посетить водопад Кольцо, Мидаграбинские водопады или знаменитую лавочку «Счастье не за горами»

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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