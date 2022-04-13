Что вас ожидает

Куртатинское и Кармадонское: песни двух ущелий

За один день мы исследуем два осетинских ущелья — и вы непременно захотите вернуться и увидеть остальные! Будем останавливаться каждые 30-40 минут, чтобы прогуляться до природных достопримечательностей. А горы — могучие и молчаливые — окажутся так близко, что рукой подать. За один день вы:

отыщете родник горной питьевой воды;

пройдете по Тропе чудес Кадаргаванского каньона — здесь непременно пригодятся заряженные телефоны и фотоаппараты!

Кадаргаванского каньона — здесь непременно пригодятся заряженные телефоны и фотоаппараты! заберетесь внутрь наскальной Дзивгисской крепости , осмотрите башни Курта и Тага , у которых горцы подписали прошение о присоединении к Российской империи;

, осмотрите , у которых горцы подписали прошение о присоединении к Российской империи; увидите Аланский мужской монастырь , самый высокогорный в России;

, самый высокогорный в России; ощутите дух седой древности в архитектурном комплексе Цмити ;

; встретите арт-объект «Æ» и узнаете о тонкостях осетинского алфавита;

и узнаете о тонкостях осетинского алфавита; и конечно, посетите Даргавс — знаменитый «Город мертвых», полный домиков-склепов с многовековой печальной историей.

Осетинский ликбез от местного жителя

Я стану вашим проводником в мир вековых гор и традиций Осетии. Не беспокойтесь: мы обойдемся без нудных дат. Прежде всего я поделюсь историями края и обычаями осетинского народа, которых у нас, уж поверьте, в изобилии. Что такое кровная месть? Зачем воровать невест? А что за Город мертвых? А где Колка сошла? На все вопросы с удовольствием отвечу. А бонусом проведу для вас экспресс-курс осетинского языка и постараюсь к концу путешествия избавить от всех стереотипов об Осетии!

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике УАЗ Патриот с кондиционером

Отдельно оплачиваются входные билеты на Тропу чудес, в Город мертвых (около 150 руб. /билет), обед в горах

Если вам захочется по пути выпить горячего чаю/кофе с печеньем — у меня всегда припасен термос. А еще дождевики на случай непогоды.

Ах да, чуть не забыл: в путешествии с удовольствием сделаю для вас отличные фотокарточки!

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