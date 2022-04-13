За один день мы исследуем два осетинских ущелья — и вы непременно захотите вернуться и увидеть остальные! Будем останавливаться каждые 30-40 минут, чтобы прогуляться до природных достопримечательностей. А горы — могучие и молчаливые — окажутся так близко, что рукой подать. За один день вы:
Я стану вашим проводником в мир вековых гор и традиций Осетии. Не беспокойтесь: мы обойдемся без нудных дат. Прежде всего я поделюсь историями края и обычаями осетинского народа, которых у нас, уж поверьте, в изобилии. Что такое кровная месть? Зачем воровать невест? А что за Город мертвых? А где Колка сошла? На все вопросы с удовольствием отвечу. А бонусом проведу для вас экспресс-курс осетинского языка и постараюсь к концу путешествия избавить от всех стереотипов об Осетии!