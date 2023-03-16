Северная Осетия — это скалы и пещеры, источники и водопады, родовые башни и храмы. Вроде бы всё рядом, но местность здесь гористая, изрезанная узкими и глубокими ущельями. Готовы покорить сразу три? Из Владикавказа отправляемся «владеть Кавказом» — исследовать хитросплетения горных троп и следы древних цивилизаций. Обещаем невероятные открытия и виды на миллион!

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Описание

Что вас ожидает

Приглашаем в увлекательный тур по трём живописным ущельям — каждое наделено своей, только ему присущей красотой. Поездка пройдёт вокруг Цейского природного заказника, в верховьях рек Цей, Ардон и Фиагдон. Трудно найти другое место на Кавказе, где бы так близко находились друг к другу сочные альпийские луга и вечные снега, древние постройки и современные арт-объекты. Убедитесь в этом сами:

1️⃣ В Куртатинском ущелье мы посетим наскальное оборонительное сооружение «Дзивгиская крепость». Увидим действующий Успенский мужской монастырь, самый высокогорный в Европе. Если позволит погода (безопасность превыше всего!), заедем к знаменитой «Лавочке счастья» на высоте 2500 м, где вы почувствуете себя по-настоящему свободными и счастливыми. А на Архонском перевале отметимся в еще одной удивительной локации, которая появилась там недавно, но уже взорвала соцсети!

2️⃣ Мамисонское ущелье — один из самых удалённых, труднодоступных уголков республики. По пути к нему вы насладитесь завораживающим видом на высокогорное водохранилище. По прибытии попьёте воды из различных минеральных источников, бьющих из-под земли. А в поисках таинственной атмосферы прошлого исследуете развалины древней церкви в селе Лисри.

3️⃣ В Цейском ущелье мы поднимемся на канатно-кресельной дороге и пройдём по красочной тропе к подножию Сказского ледника, откуда открывается завораживающий вид на множество водопадов. Следуя в обратном направлении, посетим святилище «Устырджи дзуар», где пред вами предстанет огромный монумент всадника, вырывающегося из скалы.

*️⃣ По желанию можем посетить оздоровительные термальные источники в селе Верхний Бирагзанг, где вы отдохнёте и расслабитесь после увлекательной поездки.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Просьба соблюдать дресс-код: избегать чересчур открытой одежды, прикрыть пирсинг и татуировки

Дополнительные расходы