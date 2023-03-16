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Описание
Что вас ожидает
Приглашаем в увлекательный тур по трём живописным ущельям — каждое наделено своей, только ему присущей красотой. Поездка пройдёт вокруг Цейского природного заказника, в верховьях рек Цей, Ардон и Фиагдон. Трудно найти другое место на Кавказе, где бы так близко находились друг к другу сочные альпийские луга и вечные снега, древние постройки и современные арт-объекты. Убедитесь в этом сами:
1️⃣ В Куртатинском ущелье мы посетим наскальное оборонительное сооружение «Дзивгиская крепость». Увидим действующий Успенский мужской монастырь, самый высокогорный в Европе. Если позволит погода (безопасность превыше всего!), заедем к знаменитой «Лавочке счастья» на высоте 2500 м, где вы почувствуете себя по-настоящему свободными и счастливыми. А на Архонском перевале отметимся в еще одной удивительной локации, которая появилась там недавно, но уже взорвала соцсети! 2️⃣ Мамисонское ущелье — один из самых удалённых, труднодоступных уголков республики. По пути к нему вы насладитесь завораживающим видом на высокогорное водохранилище. По прибытии попьёте воды из различных минеральных источников, бьющих из-под земли. А в поисках таинственной атмосферы прошлого исследуете развалины древней церкви в селе Лисри. 3️⃣ В Цейском ущелье мы поднимемся на канатно-кресельной дороге и пройдём по красочной тропе к подножию Сказского ледника, откуда открывается завораживающий вид на множество водопадов. Следуя в обратном направлении, посетим святилище «Устырджи дзуар», где пред вами предстанет огромный монумент всадника, вырывающегося из скалы.
*️⃣ По желанию можем посетить оздоровительные термальные источники в селе Верхний Бирагзанг, где вы отдохнёте и расслабитесь после увлекательной поездки.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Фуникулёр в Цейском ущелье: подъём-спуск 300 руб. /чел.
Термальные источники (Бирагзанг): 300 руб. /час с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели 23 экскурсии для 30 туристов
Мы небольшая дружная команда людей, которые знают и любят свою малую родину, которые хотят познакомить с ней всех! Для нас самое важное после безопасности наших гостей — это яркие впечатления, которые останутся у вас навсегда! С радостью откроем вам нашу природу, достопримечательности, традиции осетин. Ждём вас в гости!
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