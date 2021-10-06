Что вас ожидает

Одно из самых красивых и солнечных мест Северной Осетии

Первый пункт в нашей программе — невероятное Куртатинское, или Фиагдонское ущелье. Вы посетите город-музей под открытым небом Цмити, где осмотрите руины осетинского села и познакомитесь с ценными памятниками культурного наследия. Узнаете, какие истории и легенды окутывают Дзивгисскую наскальную крепость, одно из наиболее мощных фортификационных сооружений Северного Кавказа. А также поразитесь пейзажам Кадаргаванского каньона и подъедете к самому высокогорному православному монастырю в России.

Качели над пропастью и Город мертвых

Испытать всю гамму волнующих эмоций вы сможете, прокатившись на высокогорных качелях. А оттуда направитесь в одно из самых загадочных мест Осетии — село Даргавс, где находится крупнейший некрополь Кавказа. Исследуя территорию комплекса с каменными склепами, вы узнаете, что не дает покоя мистикам и эзотерикам, какие факты о прошлом раскрывают археологические находки и что еще предстоит изучить разным специалистам.

Впечатляющее Кармадонское ущелье

Дорога к финальной точке путешествия подарит новые вдохновляющие пейзажи. А добравшись до ущелья, вы узнаете о трагическом сходе ледника Колка, унесшего жизни многих местных селян и участников съемочной группы С. Бодрова. Увидите результат разрушительного потока и откроете фактурные пейзажи окрестностей.

🥧 По пути я предложу отведать настоящих осетинских пирогов с местными напитками в одном из проверенных заведений.

Организационные детали