Завораживающий мир Горной Осетии

Куртатинское и Кармадонское ущелья, Цмити, Город мертвых, качели над пропастью и крепость Дзивгис

5
3 отзыва
Суровая красота Северной Осетии захватывает и притягивает особой таинственностью.

Поддаться этому очарованию вы сможете в путешествии, которое я составил из самых впечатляющих достопримечательностей.

Вы посетите два ярких ущелья, осмотрите средневековые руины селений, прикоснетесь к загадке крупнейшего некрополя Кавказа, познакомитесь с мощными фортификациями — и это еще не все!
Завораживающий мир Горной Осетии
Завораживающий мир Горной Осетии
Завораживающий мир Горной Осетии
Завораживающий мир Горной Осетии
Завораживающий мир Горной Осетии
Завораживающий мир Горной Осетии
Завораживающий мир Горной Осетии
Завораживающий мир Горной Осетии
Завораживающий мир Горной Осетии
Завораживающий мир Горной Осетии

Что вас ожидает

Одно из самых красивых и солнечных мест Северной Осетии

Первый пункт в нашей программе — невероятное Куртатинское, или Фиагдонское ущелье. Вы посетите город-музей под открытым небом Цмити, где осмотрите руины осетинского села и познакомитесь с ценными памятниками культурного наследия. Узнаете, какие истории и легенды окутывают Дзивгисскую наскальную крепость, одно из наиболее мощных фортификационных сооружений Северного Кавказа. А также поразитесь пейзажам Кадаргаванского каньона и подъедете к самому высокогорному православному монастырю в России.

Качели над пропастью и Город мертвых

Испытать всю гамму волнующих эмоций вы сможете, прокатившись на высокогорных качелях. А оттуда направитесь в одно из самых загадочных мест Осетии — село Даргавс, где находится крупнейший некрополь Кавказа. Исследуя территорию комплекса с каменными склепами, вы узнаете, что не дает покоя мистикам и эзотерикам, какие факты о прошлом раскрывают археологические находки и что еще предстоит изучить разным специалистам.

Впечатляющее Кармадонское ущелье

Дорога к финальной точке путешествия подарит новые вдохновляющие пейзажи. А добравшись до ущелья, вы узнаете о трагическом сходе ледника Колка, унесшего жизни многих местных селян и участников съемочной группы С. Бодрова. Увидите результат разрушительного потока и откроете фактурные пейзажи окрестностей.

🥧 По пути я предложу отведать настоящих осетинских пирогов с местными напитками в одном из проверенных заведений.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается посещение комплекса Даргавс — 100 руб. /человека; еда и напитки
  • Поездка проходит на комфортном джипе Ford

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
во Владикавказе или в аэропорту.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Виктор
Виктор
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Виктор, я живу в Осетии с самого детства. Походами и горными путешествиями увлёкся ещё в школьные годы и с тех пор без гор — никуда. ) Мне интересно знакомиться и общаться с новыми людьми, а также показывать красоты нашего края и рассказывать о нем интересные истории!
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3 настоящих отзыва от туристов

Лея
6 окт 2021
Понравилось невероятно!
Почти целый день провели с Виктором! Очень приятный гид, который всё расскажет, покажет! Останавливались во всех интересующих нас местах по маршруту.
Ответит на любой вопрос!
На маршруте по желанию можно перекусить.
Очень комфортная поездка на машине!
Сделали много красивых фотографий хоть нам и не очень повезло с погодой!
Каньоны, качели, горы!
Берите с сотой корм для животных они вас очень ждут!
Виктора будем рекомендовать всем друзьям!
Елизавета
6 авг 2021
Путешествие началось и закончилось у подъезда нашего дома, это очень удобно. Машина современная, чистая и с кондиционером.
Виктор экскурсовод с отличной подготовкой, на каждой точке маршрута мы получали рассказ о достопримечательности.
Внимательный и аккуратный водитель.
Останавливался по каждой просьбе сделать фото в рандомной точке пути, погладить лошадку и просто потрогать воду в реке)
Очень рекомендуем!
Юля
7 июня 2021
Очень понравился тур! Были и горы, и древние постройки, и даже вкуснейший осетинский пирог. Виктор - отличный гид. Смело могу рекомендовать.
После экскурсии отвёз нас сразу в аэропорт, за это отдельная благодарность)

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