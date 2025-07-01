Д Денис Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы Зураб - прекрасный гид. Скорректировал маршрут с учётом погоды, по пути рассказывал много интересной информации про историю и культуру Северной Осетии. Поездка была очень комфортная и безопасная.

И Ирина Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы читать дальше и величием Кавказских гор. Приятна динамичность экскурсии, которая включала купание в термальных источниках и вкуснейший обед из осетинских блюд. Хочется отметить высокий уровень образованности Ислама, прекрасный русский язык, хорошие манеры, внимание и заботливое отношение к туристам. Благодаря Вам, Ислам, мы еще больше полюбили Осетию. Огромное спасибо нашему гиду Исламу. Вместе с Исламом мы посетили Цейское ущелье, на канатке поднимались к леднику, были очарованы красотой

Е Елена 1 день в горной Дигории Живописное путешествие по ущельям, каньонам, вдоль бурных рек, с прекрасными видами на вершины гор и ледника, на склоны с облаками. Луга пестреют всевозможными цветами. Благодарю Феликса за отличную экскурсию и безопасное вождение.

Е Екатерина Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы Сегодня были на экскурсии с гидом Исламом. Очень интересная экскурсия, узнали о местных традициях, увидели огромные, захватывающие горы и в конце посетили горячие источники. Очень советую данную экскурсию и отличного гида!

Ю Юлия Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии Понравилась поездка с Денисом! Комфортная машина и вождение, приятная музыка. Денис ответил на все вопросы, порекомендовал отличное место для ужина. Спасибо!