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20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Цейское ущелье манит своими горными панорамами и легендами. Откройте для себя захватывающие виды и исторические святилища в Северной Осетии
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
12 800 ₽
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Увлекательный тур по трём живописным ущельям Владикавказа. Откройте для себя красоту Цейского природного заказника и его окрестностей
3 авг в 08:00
16 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Один день в горной Дигории
Откройте для себя удивительную Дигорию: величественные горы, живописные ущелья и уникальные культурные объекты ждут вас в этом незабываемом путешествии
«Панораму, которая вам откроется, вы будете вспоминать ещё долго»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис1 июля 2025Зураб - прекрасный гид. Скорректировал маршрут с учётом погоды, по пути рассказывал много интересной информации про историю и культуру Северной Осетии. Поездка была очень комфортная и безопасная.
- ИИрина22 июня 2025Огромное спасибо нашему гиду Исламу. Вместе с Исламом мы посетили Цейское ущелье, на канатке поднимались к леднику, были очарованы красотой
- ЕЕлена20 июня 2025Живописное путешествие по ущельям, каньонам, вдоль бурных рек, с прекрасными видами на вершины гор и ледника, на склоны с облаками. Луга пестреют всевозможными цветами. Благодарю Феликса за отличную экскурсию и безопасное вождение.
- ЕЕкатерина29 мая 2025Сегодня были на экскурсии с гидом Исламом. Очень интересная экскурсия, узнали о местных традициях, увидели огромные, захватывающие горы и в конце посетили горячие источники. Очень советую данную экскурсию и отличного гида!
- ЮЮлия20 сентября 2024Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной ОсетииПонравилась поездка с Денисом! Комфортная машина и вождение, приятная музыка. Денис ответил на все вопросы, порекомендовал отличное место для ужина. Спасибо!
- ААртём7 октября 2023Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной ОсетииОдин из самых интересных туров в Северной Осетии, куча прекрасных видов, самые живописные места. Отдельное огромное спасибо гиду Денису за
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Панорамы»
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