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Красивые виды и панорамы Владикавказа

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» во Владикавказе, цены от 12 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Джиппинг
На машине
8 часов
-
20%
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
Цейское ущелье манит своими горными панорамами и легендами. Откройте для себя захватывающие виды и исторические святилища в Северной Осетии
Начало: Владикавказ
Завтра в 08:00
1 авг в 08:00
12 800 ₽16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
Увлекательный тур по трём живописным ущельям Владикавказа. Откройте для себя красоту Цейского природного заказника и его окрестностей
3 авг в 08:00
16 авг в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
1 день в горной Дигории
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Один день в горной Дигории
Откройте для себя удивительную Дигорию: величественные горы, живописные ущелья и уникальные культурные объекты ждут вас в этом незабываемом путешествии
«Панораму, которая вам откроется, вы будете вспоминать ещё долго»
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    1 июля 2025
    Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
    Зураб - прекрасный гид. Скорректировал маршрут с учётом погоды, по пути рассказывал много интересной информации про историю и культуру Северной Осетии. Поездка была очень комфортная и безопасная.
  • И
    Ирина
    22 июня 2025
    Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
    Огромное спасибо нашему гиду Исламу. Вместе с Исламом мы посетили Цейское ущелье, на канатке поднимались к леднику, были очарованы красотой
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    и величием Кавказских гор. Приятна динамичность экскурсии, которая включала купание в термальных источниках и вкуснейший обед из осетинских блюд. Хочется отметить высокий уровень образованности Ислама, прекрасный русский язык, хорошие манеры, внимание и заботливое отношение к туристам. Благодаря Вам, Ислам, мы еще больше полюбили Осетию.

  • Е
    Елена
    20 июня 2025
    1 день в горной Дигории
    Живописное путешествие по ущельям, каньонам, вдоль бурных рек, с прекрасными видами на вершины гор и ледника, на склоны с облаками. Луга пестреют всевозможными цветами. Благодарю Феликса за отличную экскурсию и безопасное вождение.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2025
    Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
    Сегодня были на экскурсии с гидом Исламом. Очень интересная экскурсия, узнали о местных традициях, увидели огромные, захватывающие горы и в конце посетили горячие источники. Очень советую данную экскурсию и отличного гида!
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  • Ю
    Юлия
    20 сентября 2024
    Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
    Понравилась поездка с Денисом! Комфортная машина и вождение, приятная музыка. Денис ответил на все вопросы, порекомендовал отличное место для ужина. Спасибо!
  • А
    Артём
    7 октября 2023
    Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
    Один из самых интересных туров в Северной Осетии, куча прекрасных видов, самые живописные места. Отдельное огромное спасибо гиду Денису за
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    профессиональный подход, прекрасную музыку, отличные фото, помощь и отзывчивость и приятный бонус в середине и под конец маршрута. Куча положительных впечатлений, как ландшафтных, так и человеческих. Обязательно посетим этот край ещё!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Владикавказе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Цейская Сказка: легенды и волшебные панорамы
  2. Над пропастью в горах: захватывающие панорамы Северной Осетии
  3. 1 день в горной Дигории
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Кармадонское ущелье
  3. Аланский монастырь
  4. Даргавс
  5. Крепость Дзивгис
  6. Кадаргаванский каньон
  7. Цейское ущелье
  8. Самое главное
  9. Город мертвых
  10. Мидаграбинские водопады
Сколько стоит экскурсия по Владикавказу в июле 2025
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