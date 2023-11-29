В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день

Индивидуальная экскурсия во Владикавказе

Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа

Как увидеть настоящую Осетию и прочувствовать ее первозданную красоту, да так, чтобы мурашки по коже? Рецепт прост — отправиться в наш авторский тур! Под увлекательные рассказы гида-водителя про традиции и культуру нашей гостеприимной республики вы посетите Кармадонское ущелье, побываете в городе мёртвых, полюбуетесь водопадами и увидите самый высокогорный монастырь в России.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день
Ближайшие даты:
29
ноя
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
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дек
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Кармадонское ущелье. Здесь в 2002 году произошла печально известная катастрофа, которая унесла более 125 человеческих жизней. Вы узнаете более подробно об этой трагедии.
  • Город мёртвых «Даргавс». Это самый крупный на всём Северном Кавказе некрополь, который состоит из 95 сооружений. Расскажем вам, как он возник.
  • Мидаграбинская долина. Вы полюбуетесь неописуемой красотой водопадов, которые срываются с ледников Кавказских гор. На обратном пути мы остановимся на Мидаграбинском озере и посмотрим на меч в камне — «скифский Акинак».
  • Арт-объект буква «æ» — символ осетинского языка.
  • Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России.
  • Дзивгисская наскальная оборонительная крепость. Существует предание, что дзивгисские укрепления в 15 веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу. Обязательно обсудим подробнее историю этого места.
  • Кадаргаванский каньон. Крутые скалы сжимают горную реку Фиагдон, поток мощной воды пробивается в узкую щель, срывается небольшими сливами-водопадами, бурлит и бьётся в ущелье. Невероятное зрелище!
  • Родник питьевой воды, где каждый желающий может выпить чистейшую горную воду.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Renault, Toyota, Nissan или Lexus.
  • Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 100 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Высокогорная лавочка счастья — 2500 руб.
  • Водопад «Кольцо» — 1000 руб.
  • Горячие источники — 2000 руб.
  • Обед — по меню.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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