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живописные виды ущелий, качели над пропастью, наскальная оборонительная крепость, Аланский мужской монастырь, арт-объект "Зеркальный леопард" и горы, горы, горы… После такой насыщенной программы нам, естественно, захотелось перекусить. Руслан отвёз нас в кафе осетинский кухни, где мы поели очень вкусно. После экскурсии у нас оставалось время до отправления поезда, и Руслан посоветовал нам прогулку по главной пешеходной улице Владикавказа. Руслан, большое спасибо за экскурсию! Вы - настоящий профессионал, чувствуется, что вы очень любите свой край и свою работу. Спасибо, что отвечали на наши многочисленные вопросы)), спасибо, что шли навстречу нашим пожеланиям!! Удачи и процветания!!