Как увидеть настоящую Осетию и прочувствовать ее первозданную красоту, да так, чтобы мурашки по коже? Рецепт прост — отправиться в нашу авторскую поездку! Под увлекательные рассказы гида-водителя про традиции и культуру нашей гостеприимной республики вы посетите Кармадонское ущелье, побываете в городе мёртвых, увидите самый высокогорный монастырь в России.
Описание экскурсии
- Кармадонское ущелье. Здесь в 2002 году произошла печально известная катастрофа, которая унесла более 125 человеческих жизней. Вы узнаете более подробно об этой трагедии.
- Башни Курта и Тага — основателей Куртатинского ущелья.
- Город мёртвых «Даргавс». Это самый крупный на всём Северном Кавказе некрополь, который состоит из 95 сооружений. Расскажем вам, как он возник.
- Арт-объект буква «æ» — символ осетинского языка.
- Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России.
- Дзивгисская наскальная оборонительная крепость. Существует предание, что дзивгисские укрепления в 15 веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу. Обязательно обсудим подробнее историю этого места.
- Кадаргаванский каньон. Крутые скалы сжимают горную реку Фиагдон, поток мощной воды пробивается в узкую щель, срывается небольшими сливами-водопадами, бурлит и бьётся в ущелье. Невероятное зрелище!
- Родник питьевой воды, где каждый желающий может выпить чистейшую горную воду.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Renault, Suzuki, Kia, Hyundai, Toyota, Nissan или Lexus.
- Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 200 ₽ за чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Мидаграбинское озеро — 2000 ₽.
- Мидаграбинское озеро + водопады — 4000 ₽.
- Высокогорная лавочка счастья — 6000 ₽.
- Наскальный памятник Уастырджи — 2500 ₽.
- Водопад «Кольцо» — 2000 ₽.
- Горячие источники — 2500 ₽.
- Обед — по меню.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 1291 туриста
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Если хотите не просто посмотреть красивые виды, а понять, как складывалась история этих мест и что они значат для местных жителей, — берите экскурсию. Отлично раскрывается культурный пласт: про осетинские традиции, про трагедию Кармадона, про устройство склепов в Даргавсе. Рассказ был логичным, без «воды», и при этом очень человечным. Спасибо за такую глубокую и уважительную подачу!
+6
Вам был полезен этот отзыв?
благодарю за организацию тура. Тимур согласился выйти на связь предварительно и рассказать о том, что нас ждет и куда стоит ехать. в остальные дни тоже был на связи и рассказывал
Вам был полезен этот отзыв?
Сегодня была прекрасная экскурсия с Русланом, спасибо большое, все очень понравилось, спокойный, интересный экскурсовод, который действительно профессионал в своем деле, невероятно любит свой регион и готов целиком и полностью погрузить вас в многовековую историю этого замечательного места. Всем советуем Тимура и его напарника Руслана🤝🫶
Вам был полезен этот отзыв?
Огромное спасибо Тимуру, который организовал нам индивидуальные экскурсии с Денисом в горы, с Владимиром в Грозный и сам сопровождал нас в Мамисон.
Это были незабываемые 3 дня, которые максимально рассказали и
Это были незабываемые 3 дня, которые максимально рассказали и
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Посетили Осетию 09.07.26 Хотелось бы поблагодарить гида Руслана за великолепную экскурсию. По пути на локации скучать не приходилось, Руслан - замечательный рассказчик. Первым пунктом было Кармадонское ущелье, далее Даргавский некрополь,
Вам был полезен этот отзыв?
Не смотря на погоду, которая внесла коррективы и всей красоты не удалось увидеть, облачность не позволила. Я осталась крайне довольна этой поездкой. Меня сопровождал гид Виталий. Лёгкость и непринуждённость в рассказах, внимательность, доступность в понимании всего сказанного, оставили только самые лучшие и яркие впечатления. Вернусь ли, не знаю, но рекомендую - 100%
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии на «В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГоры зовут! Поездка из Северной в Южную Осетию
Открыть для себя прекрасные уголки Закавказья и влюбиться на всю жизнь
Начало: От места вашего проживания во Владикавказе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В окружении гор: лучшие места Северной Осетии за 1 день (в группе)
Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Начало: У Олимпийского парка
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Горы зовут в Северную Осетию
Все те божественно красивые места, которые вы скорее всего видели на фотографиях тревел-блогеров
Начало: На проспекте Мира
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5199 ₽ за человека
Индивидуальная
Конная прогулка в горах Северной Осетии
Насладиться верховой ездой и незабываемыми видами
Начало: В Даргавсе
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от 1500 ₽ за человека
от 15 052 ₽ за экскурсию