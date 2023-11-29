Побывать в городе мёртвых, посетить высокогорный монастырь и насладиться природой Кавказа
Как увидеть настоящую Осетию и прочувствовать ее первозданную красоту, да так, чтобы мурашки по коже? Рецепт прост — отправиться в наш авторский тур! Под увлекательные рассказы гида-водителя про традиции и культуру нашей гостеприимной республики вы посетите Кармадонское ущелье, побываете в городе мёртвых, полюбуетесь водопадами и увидите самый высокогорный монастырь в России.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Кармадонское ущелье. Здесь в 2002 году произошла печально известная катастрофа, которая унесла более 125 человеческих жизней. Вы узнаете более подробно об этой трагедии.
- Город мёртвых «Даргавс». Это самый крупный на всём Северном Кавказе некрополь, который состоит из 95 сооружений. Расскажем вам, как он возник.
- Мидаграбинская долина. Вы полюбуетесь неописуемой красотой водопадов, которые срываются с ледников Кавказских гор. На обратном пути мы остановимся на Мидаграбинском озере и посмотрим на меч в камне — «скифский Акинак».
- Арт-объект буква «æ» — символ осетинского языка.
- Аланский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России.
- Дзивгисская наскальная оборонительная крепость. Существует предание, что дзивгисские укрепления в 15 веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу. Обязательно обсудим подробнее историю этого места.
- Кадаргаванский каньон. Крутые скалы сжимают горную реку Фиагдон, поток мощной воды пробивается в узкую щель, срывается небольшими сливами-водопадами, бурлит и бьётся в ущелье. Невероятное зрелище!
- Родник питьевой воды, где каждый желающий может выпить чистейшую горную воду.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Renault, Toyota, Nissan или Lexus.
- Входные билеты в Даргавский некрополь не включены в стоимость — 100 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Высокогорная лавочка счастья — 2500 руб.
- Водопад «Кольцо» — 1000 руб.
- Горячие источники — 2000 руб.
- Обед — по меню.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 105 туристов
Я Тимур, моё сердце в горах с самого рождения. Конечно, у каждого своя причина изучать мир вокруг. Однако большинство из нас роднит любовь к романтике и узнаванию новых мест, созерцанию горных пейзажей и, конечно же, жажда впечатлений. Всё это и многое другое возможно с нашей командой гидов. Увидимся в Осетии!
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