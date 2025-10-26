Мои заказы

Влюбиться во Владикавказ за 1 день

Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, где горы и история переплетаются. Узнайте о знаменитостях и легендах, наслаждаясь видами и архитектурой
Владикавказ - это уникальное место, где природа и история идут рука об руку. Горы подступают к улицам, а Терек течет во все стороны света.

Экскурсия включает посещение Владикавказской крепости, старинной немецкой кирхи, домов известных архитекторов и купцов, памятника Пушкину и многое другое.

Узнайте, почему этот город привлекал знаменитостей, и откройте для себя его архитектурные и культурные особенности
5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Виды на горы и Терек
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 📜 Легенды и истории
  • 🎭 Культурное наследие
  • 🕌 Многообразие религий
  • 🌳 Природные красоты
Время начала: 10:00, 14:30, 15:30

Что можно увидеть

  • Владикавказская крепость
  • Немецкая кирха
  • Дом адвоката Бомё
  • Дом купца Ястремского
  • Дом Б.К. Далгата
  • Дом архитектора Миллера
  • Памятник Пушкину
  • Александровский проспект
  • Театральная площадь
  • Персидская мечеть
  • Набережная Владикавказа
  • Дом-музей Вахтангова
  • Армянская церковь
  • Мост с барсами

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Владикавказскую крепость
  • старинную немецкую кирху
  • дома адвоката Бомё, купца Ястремского, Б. К. Далгата, архитектора Миллера
  • памятник Пушкину, едущему во Владикавказ
  • Александровский проспект
  • Театральную площадь
  • старинную персидскую мечеть — Школу космонавтики
  • набережную Владикавказа с видом на горы
  • Дом-музей Вахтангова
  • армянскую церковь
  • мост с барсами

И многое другое!

А ещё я расскажу:

  • почему известных людей во все времена притягивал Владикавказ
  • откуда во Владикавказе Китайская площадь
  • где расположены объекты в городе, появившиеся ещё в эпоху палеолита
  • о крепости, построенной в 18 столетии
  • где растёт дерево — ровесник императора Николая I
  • как в городе появилась Анджелина Джоли
  • что здесь делали литературные герои Киса Воробьянинов и Остап Бендер

И конечно — об истории, архитектуре, культуре, обычаях и традициях, кулинарных особенностях и музыкальной культуре местных жителей.

в понедельник в 10:00 и 14:30, во вторник и среду в 15:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Групповой( 2-10 человек)4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Яшина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 14:30, во вторник и среду в 15:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав
Вячеслав — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 40 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав. Я очень люблю путешествия, треккинг и родной Кизляр. Работаю гидом уже несколько лет и с радостью посвящаю всех желающих в историю и культуру моего края.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
М
Майя
26 окт 2025
Вячеслав, спасибо большое за ваш героизм в суровых погодных условиях! 😁
Я не послушала совета бывалого про угрозу сверху и решилась на экскурсию.
Лило с неба нещадно и беспрерывно, но мы выстояли))

Под
шум дождя Вячеслав читал стихи Лермонтова и Хетагурова и рассказывал об истории этого прекрасного края и людей в нём.

А после дождя было вдвойне приятно укутаться в тёплое одеяло и с чаем в руках смотреть фото нового для меня края.

Владивосток теперь стал ближе, и я теперь знаю, куда идти)

Благодарю)

А
Антон
26 авг 2025
Экскурсия замечательная. Нам все понравилось. Рассказ интересный. Единственное, нам не хватило темпа. Хотелось чуть-чуть ускориться. Привыкли к темпу большого города.
Н
Наталья
25 авг 2025
Прекрасная экскурсия от очень харизматичного и душевного гида Вячеслава! 3.5 часа пролетели незаметно, посетили много интересных мест и узнали их историю. Маршрут насыщенный, рассказ увлекательный, а стихотворения поэтов в исполнении Вячеслава выше всяких похвал! Спасибо 🙏
С
Сергей
14 июл 2025
Летал во Владикавказ на выходные, брал экскурсию у Вячеслава. Хотел бы отметить насколько интересно рассказывает экскурсовод о своем крае, чувствуется любовь к своему городу и знание истории края. 3,5 час прошли незаметно. Буду рекомендовать знакомым.
А
Алина
10 мая 2025
Нам было очень интересно, прогулялись по улочкам, узнали много нового! Спасибо 🙂
Н
Наталья
6 мая 2025
Бывая в новых для нас городах, всегда берем экскурсии. Владикавказ не стал исключением. Забронировала экскурсию за день, выбрала удобное для семьи время. Нас было трое. Экскурсия была длительностью 3 часа.
За это время Вячеслав нам рассказал не только о городе, но и о горах о известных людях проживающих ранее в этом городе и о тех людях которые прямо влияли на город и край.
Больше всего мне понравилось то, что Вячеслав отвечал на задаваемые нами вопросы уверенно, даже если вопросы не совсем касались экскурсионного маршрута. Было очевидно, что человек много знает и готов делиться знаниями.
Смело рекомендую!
И благодарю вас Вячеслав ща проведенное время, было очень познавательно 👍

В
Валентина
14 апр 2025
Очень понравилась экскурсия. Прошлись неспешно по центру, по главным достопримечательностям. Вячеслав подробно рассказывал, отвечал на все вопросы. Узнали много нового и интересного

