Владикавказ - это уникальное место, где природа и история идут рука об руку. Горы подступают к улицам, а Терек течет во все стороны света.
Экскурсия включает посещение Владикавказской крепости, старинной немецкой кирхи, домов известных архитекторов и купцов, памятника Пушкину и многое другое.
Узнайте, почему этот город привлекал знаменитостей, и откройте для себя его архитектурные и культурные особенности
Экскурсия включает посещение Владикавказской крепости, старинной немецкой кирхи, домов известных архитекторов и купцов, памятника Пушкину и многое другое.
Узнайте, почему этот город привлекал знаменитостей, и откройте для себя его архитектурные и культурные особенности
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Виды на горы и Терек
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 📜 Легенды и истории
- 🎭 Культурное наследие
- 🕌 Многообразие религий
- 🌳 Природные красоты
Что можно увидеть
- Владикавказская крепость
- Немецкая кирха
- Дом адвоката Бомё
- Дом купца Ястремского
- Дом Б.К. Далгата
- Дом архитектора Миллера
- Памятник Пушкину
- Александровский проспект
- Театральная площадь
- Персидская мечеть
- Набережная Владикавказа
- Дом-музей Вахтангова
- Армянская церковь
- Мост с барсами
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Владикавказскую крепость
- старинную немецкую кирху
- дома адвоката Бомё, купца Ястремского, Б. К. Далгата, архитектора Миллера
- памятник Пушкину, едущему во Владикавказ
- Александровский проспект
- Театральную площадь
- старинную персидскую мечеть — Школу космонавтики
- набережную Владикавказа с видом на горы
- Дом-музей Вахтангова
- армянскую церковь
- мост с барсами
И многое другое!
А ещё я расскажу:
- почему известных людей во все времена притягивал Владикавказ
- откуда во Владикавказе Китайская площадь
- где расположены объекты в городе, появившиеся ещё в эпоху палеолита
- о крепости, построенной в 18 столетии
- где растёт дерево — ровесник императора Николая I
- как в городе появилась Анджелина Джоли
- что здесь делали литературные герои Киса Воробьянинов и Остап Бендер
И конечно — об истории, архитектуре, культуре, обычаях и традициях, кулинарных особенностях и музыкальной культуре местных жителей.
в понедельник в 10:00 и 14:30, во вторник и среду в 15:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Групповой( 2-10 человек)
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Яшина
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00 и 14:30, во вторник и среду в 15:30, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваш гид во Владикавказе
Провёл экскурсии для 40 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Вячеслав. Я очень люблю путешествия, треккинг и родной Кизляр. Работаю гидом уже несколько лет и с радостью посвящаю всех желающих в историю и культуру моего края.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Майя
26 окт 2025
Вячеслав, спасибо большое за ваш героизм в суровых погодных условиях! 😁
Я не послушала совета бывалого про угрозу сверху и решилась на экскурсию.
Лило с неба нещадно и беспрерывно, но мы выстояли))
Под
Я не послушала совета бывалого про угрозу сверху и решилась на экскурсию.
Лило с неба нещадно и беспрерывно, но мы выстояли))
Под
А
Антон
26 авг 2025
Экскурсия замечательная. Нам все понравилось. Рассказ интересный. Единственное, нам не хватило темпа. Хотелось чуть-чуть ускориться. Привыкли к темпу большого города.
Н
Наталья
25 авг 2025
Прекрасная экскурсия от очень харизматичного и душевного гида Вячеслава! 3.5 часа пролетели незаметно, посетили много интересных мест и узнали их историю. Маршрут насыщенный, рассказ увлекательный, а стихотворения поэтов в исполнении Вячеслава выше всяких похвал! Спасибо 🙏
С
Сергей
14 июл 2025
Летал во Владикавказ на выходные, брал экскурсию у Вячеслава. Хотел бы отметить насколько интересно рассказывает экскурсовод о своем крае, чувствуется любовь к своему городу и знание истории края. 3,5 час прошли незаметно. Буду рекомендовать знакомым.
А
Алина
10 мая 2025
Нам было очень интересно, прогулялись по улочкам, узнали много нового! Спасибо 🙂
Н
Наталья
6 мая 2025
Бывая в новых для нас городах, всегда берем экскурсии. Владикавказ не стал исключением. Забронировала экскурсию за день, выбрала удобное для семьи время. Нас было трое. Экскурсия была длительностью 3 часа.
В
Валентина
14 апр 2025
Очень понравилась экскурсия. Прошлись неспешно по центру, по главным достопримечательностям. Вячеслав подробно рассказывал, отвечал на все вопросы. Узнали много нового и интересного
Входит в следующие категории Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборВладикавказ - первое свидание
Владикавказ удивит вас своими храмами, парками и историей. Погрузитесь в атмосферу города и узнайте о его знаменитых жителях
Начало: Ул. Миллера, 34
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторические тайны Владикавказа
Познакомьтесь с богатым наследием Владикавказа: от площади Штыба до Пушкинского сквера, каждый уголок города хранит свои тайны и легенды
Начало: На площади Штыба
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Владикавказе - с интересом и любовью
Погрузитесь в многоликий Владикавказ, где история встречается с культурой. Узнайте о знаменитостях и архитектуре, насладитесь видами Кавказа
Начало: На площади Штыба или на пересечении улиц Л. Толсто...
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.