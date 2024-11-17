Вся Ингушетия за один день

Вся Ингушетия за один день
Вся Ингушетия за один день
Вся Ингушетия за один день
Вся Ингушетия за один день
Вся Ингушетия за один день
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Магас
  • Таргим
  • Эгикал
  • Эрзи
  • Тхаба-Ерды
  • Цей-Лоамский перевал
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсию можно начать с Владикавказа, Магаса, Назрани.
Для многих россиян Ингушетия — белое пятно. А ведь Ингушетия интересна многим. И историей своего основания с чистого листа, и красотой природы, и культурой коренного народа. Здесь тоже писалась история России, а местные герои прославили себя ни в одном сражении.
И поймете, что самая маленькая и самая молодая республика нашей страны богата удивительными местами и великодушными людьми, которые оставят в ваших сердцах только теплые и яркие эмоции.
Вы посетите башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим. Башни Ингушетии – особенные локации, излучающие невероятную энергетику и наводящие на размышления о бесконечной истории этого великого народа. У древнего христианского храма Тхаба-Ерды узнаете об одном из древнейших и самом загадочном сооружении в России. Для каждого ингуша традиции и обычаи,составляющие главное наследие предков,-непререкаемый повод для гордости. Вы узнаете правила ингушского этикета,13 адатов ингушского народа и много интересных фактов. Отведаете «чапильгов» с горным чаем и оцените захватывающие пейзажи!
Вы откроете поистине захватывающие горные пейзажи. Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 метров). Увидите место слияния мутной реки Гулай с прозрачной ледниковой Ассой.
После этого мы отправимся по самой живописной дороге через Ассинское ущелье, где при желании можно посетить Эка-Чожинский водопад, к которому ведет эко-тропа.
Далее, окажемся в современной столице Ингушетии – в городе Магас.
На прогулке по столице Ингушетии я расскажу о ее основании и о том, что было на месте молодого города в древние времена. Вы узнаете о его уникальном архитектурном стиле и активном развитии в наши дни.

В Магасе мы посетим:

  • Аланские ворота — въездная арка Магаса — символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории. Где располагается обзорная площадка, для всех желающих увидеть город с высоты.
  • Башня Согласия — культурно-историческая достопримечательность, самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. На высоте 85 метров в башне расположена смотровая площадка из сверхстойкого стекла, с которой открывается прекрасная панорама на горы и город. При желании, можно посетить одно из культовых мест Магаса – кафе с национальной кухней.
  • Ну а после, мы выдвинемся во Владикавказ.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Обед
  • Въезд в заповедник (150 руб)
  • Посещение башни согласия (100 руб)
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • В стоимость не включен обед в кафе и посещение заповедника «Эрзи» — 150 руб. /человека, оплачивается при въезде.
  • Посещение Башни Согласия – 100 руб. /человека.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсии можно проводить и для большего количества людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
  • Так как это пограничная зона, свободный въезд возможен только для граждан РФ. Иностранные граждане должны оформить пропуск в Пограничном Управлении по Республики Ингушетии за 30 дней до даты въезда.
  • Экскурсия может начаться в Назрани, Магасе или во Владикавказе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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