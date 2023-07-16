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Вся Ингушетия за один день

Экскурсия по Ингушетии из Владикавказа: башни, храмы, горы и национальная кухня
Для многих россиян Ингушетия — белое пятно.

А ведь Ингушетия интересна многим: историей своего основания, красотой природы, культурой коренного народа. Здесь тоже писалась история России, а местные герои прославили себя не
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в одном сражении.

В ходе поездки вы поймете, что самая маленькая и самая молодая республика нашей страны богата удивительными местами и великодушными людьми, которые оставят в ваших сердцах только теплые и яркие эмоции.

5
3 отзыва
Вся Ингушетия за один день
Вся Ингушетия за один день
Вся Ингушетия за один день

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Вы посетите башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим. Башни Ингушетии — особенные локации, излучающие невероятную энергетику и наводящие на размышления о бесконечной истории этого великого народа. У древнего христианского храма Тхаба-Ерды узнаете об одном из древнейших и самом загадочном сооружении в России. Для каждого ингуша традиции и обычаи,составляющие главное наследие предков, — непререкаемый повод для гордости. Вы узнаете правила ингушского этикета,13 адатов ингушского народа и много интересных фактов. Отведаете «чапильгов» с горным чаем и оцените захватывающие пейзажи! Вы откроете поистине захватывающие горные пейзажи. Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 метров). Увидите место слияния мутной реки Гулай с прозрачной ледниковой Ассой. После этого мы отправимся по самой живописной дороге через Ассинское ущелье, где при желании можно посетить Эка-Чожинский водопад, к которому ведет эко-тропа. Далее окажемся в современной столице Ингушетии — городе Магас. На прогулке по столице я расскажу о ее основании и о том, что было на месте молодого города в древние времена. Вы узнаете о его уникальном архитектурном стиле и активном развитии в наши дни. В Магасе мы посетим:
  • Аланские ворота — въездная арка Магаса — символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории. Здесь располагается обзорная площадка, откуда можно увидеть город с высоты.
  • Башня Согласия — культурно-историческая достопримечательность, самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. На высоте 85 метров в башне расположена смотровая площадка из сверхстойкого стекла, с которой открывается прекрасная панорама на горы и город.
  • При желании, можно посетить одно из культовых мест Магаса — кафе с национальной кухней. После мы выдвинемся во Владикавказ.

По запросу

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Магас
  • Таргим
  • Эгикал
  • Эрзи
  • Тхаба-Ерды
  • Цей-Лоамский перевал
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед
  • Посещение заповедника «Эрзи» - 150 руб. /чел.
  • Посещение Башни Согласия - 100 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Владикавказ. По запросу
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
А
Ингушетия - это край горных башен и головокружительных вершин, гостеприимных горцев и задорных джигитов😎 Путеводители по Ингушетии называют регион «страной парящих башен»: ведь главное культурное наследие республики — это средневековые
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башни, сохранившиеся высоко в горах. Ингушетия определенно безумно нам понравилась. Виды, масштабы, вайб тотального спокойствия, тишины и умиротворения. Спасибо чудесному гиду Магомеду за то, что с душой показал нам свой край и рассказал множество увлекательных ис

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Н
Очень понравилось. С гидом Владимиром поднялись за облака, виды потрясающие. Интересно рассказывал, показывал места куда обычно туристические группы не доходят. А попить горный чай на вершине горы - это кайф. Чувствуется что человек болеет своей работой. Отдельно хочу отметить мастерство вождения. Спасибо большое. В следующий раз обязательно воспользуюсь Вашей организацией.
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К
Всем привет. Поездка понравилась, все комфортно, все для клиента. Рассказали об истории, посмотрели Башенные комплексы, водопад и побывали в столице Магас. Пообедали местной домашней кухней. В общем, всем любителям истории и путешествий рекомендую!!!
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