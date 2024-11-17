Экскурсию можно начать с Владикавказа, Магаса, Назрани.
Для многих россиян Ингушетия — белое пятно. А ведь Ингушетия интересна многим. И историей своего основания с чистого листа, и красотой природы, и культурой коренного народа. Здесь тоже писалась история России, а местные герои прославили себя ни в одном сражении.
И поймете, что самая маленькая и самая молодая республика нашей страны богата удивительными местами и великодушными людьми, которые оставят в ваших сердцах только теплые и яркие эмоции.
Вы посетите башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим. Башни Ингушетии – особенные локации, излучающие невероятную энергетику и наводящие на размышления о бесконечной истории этого великого народа. У древнего христианского храма Тхаба-Ерды узнаете об одном из древнейших и самом загадочном сооружении в России. Для каждого ингуша традиции и обычаи,составляющие главное наследие предков,-непререкаемый повод для гордости. Вы узнаете правила ингушского этикета,13 адатов ингушского народа и много интересных фактов. Отведаете «чапильгов» с горным чаем и оцените захватывающие пейзажи!
Вы откроете поистине захватывающие горные пейзажи. Подниметесь на смотровую площадку на Цей-Лоамском перевале (2100 метров). Увидите место слияния мутной реки Гулай с прозрачной ледниковой Ассой.
После этого мы отправимся по самой живописной дороге через Ассинское ущелье, где при желании можно посетить Эка-Чожинский водопад, к которому ведет эко-тропа.
Далее, окажемся в современной столице Ингушетии – в городе Магас.
На прогулке по столице Ингушетии я расскажу о ее основании и о том, что было на месте молодого города в древние времена. Вы узнаете о его уникальном архитектурном стиле и активном развитии в наши дни.
В Магасе мы посетим:
- Аланские ворота — въездная арка Магаса — символ столицы Ингушетии, её древней и героической истории. Где располагается обзорная площадка, для всех желающих увидеть город с высоты.
- Башня Согласия — культурно-историческая достопримечательность, самое высокое здание в Ингушетии и самая высокая смотровая башня на Северном Кавказе. На высоте 85 метров в башне расположена смотровая площадка из сверхстойкого стекла, с которой открывается прекрасная панорама на горы и город. При желании, можно посетить одно из культовых мест Магаса – кафе с национальной кухней.
- Ну а после, мы выдвинемся во Владикавказ.