Приглашаю в захватывающее путешествие по Ингушетии! Вы рассмотрите старинные башенные комплексы. Насладитесь потрясающими видами с высоты более 2000 метров. Увидите замок Вовнушки и старинный храм Тхаба-Ерды. Я расскажу о жизни и быте, об обычаях и традициях ингушей. И конечно, вы отведаете вкуснейшие блюда национальной кухни!

Описание экскурсии

Башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Хамхи и Таргим. Средневековые башенные комплексы — это древние кавказские города. В некоторых из них до 20 века жили люди. Вы узнаете, зачем они были основаны, и полюбуетесь их суровым монументальным обликом.

Замок Вовнушки. Вы увидите уникальный башенный комплекс 13 века — настоящее чудо инженерной мысли. Боевые башни стоят на вершине скалы — когда-то здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.

Храм Тхаба-Ерды. Самый древний христианский храм на территории России — считается, что он был построен в 8 веке. Я расскажу его историю, а вы оцените красоту классической базилики в византийском стиле с грузинскими и ингушскими орнаментами.

Организационные детали