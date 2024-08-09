Приглашаю в захватывающее путешествие по Ингушетии! Вы рассмотрите старинные башенные комплексы. Насладитесь потрясающими видами с высоты более 2000 метров. Увидите замок Вовнушки и старинный храм Тхаба-Ерды. Я расскажу о жизни и быте, об обычаях и традициях ингушей. И конечно, вы отведаете вкуснейшие блюда национальной кухни!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Хамхи и Таргим. Средневековые башенные комплексы — это древние кавказские города. В некоторых из них до 20 века жили люди. Вы узнаете, зачем они были основаны, и полюбуетесь их суровым монументальным обликом.
Замок Вовнушки. Вы увидите уникальный башенный комплекс 13 века — настоящее чудо инженерной мысли. Боевые башни стоят на вершине скалы — когда-то здесь проходил один из участков Великого Шелкового пути.
Храм Тхаба-Ерды. Самый древний христианский храм на территории России — считается, что он был построен в 8 веке. Я расскажу его историю, а вы оцените красоту классической базилики в византийском стиле с грузинскими и ингушскими орнаментами.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на Lada Vesta
- Дорога из Владикавказа до первой локации займёт примерно 40 минут
- Дополнительно оплачивается въезд на территорию природного заповедника Эрзи — 160 руб. за чел. и обед по меню
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абдуллах — ваш гид во Владикавказе
Я профессиональный гид с высшим образованием, являюсь финалистом всероссийского проекта «Лига экскурсоводов». Более 30 лет живу в Ингушетии. Экскурсовод — это для меня не работа, а призвание и образ жизни. Горы — это мой мир и моя стихия. Я очень хорошо знаю историю, жизнь и быт ингушского общества, традиции и обычаи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
9 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Абдуллах показал невероятно красивую природу и архитектуру Ингушетии, много рассказывал об истории и обычаях. Абдуллах учел пожелания по маршруту, продолжительности поездки, помог добраться в аэропорт. Во время
О
Ольга
28 июл 2024
Однозначно рекомендую посетить Ингушетию. Гид великолепный, очень культурный и образованный.
Входит в следующие категории Владикавказа
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