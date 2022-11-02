Январские каникулы в Северной Осетии

Подняться к древним башням и на Сказский ледник и посидеть на «лавочке счастья»

Доев тазики оливье, не грустите — самое время отправиться в путешествие и растрясти набранное.

Мы побываем в головокружительных ущельях, одетых в белоснежные наряды, посмотрим на средневековые строения и устроим пикник у подножия горы.

Вы полетаете на качелях, установленных на краю обрыва, и сфотографируетесь на высокогорной лавочке на фоне завораживающих пейзажей.

Вас также ждут купание в горячих вулканических источниках, прогулка к водопаду и знакомство с Владикавказом.
Январские каникулы в Северной Осетии
Январские каникулы в Северной Осетии
Январские каникулы в Северной Осетии
Январские каникулы в Северной Осетии
Январские каникулы в Северной Осетии
Январские каникулы в Северной Осетии
Январские каникулы в Северной Осетии
Ближайшие даты:
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Все передвижения осуществляются на комфортабельных внедорожниках «Toyota».
Возможно участие с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 12:00 до 15:30
Завершение: Владикавказ, аэропорт, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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