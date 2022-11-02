Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Все передвижения осуществляются на комфортабельных внедорожниках «Toyota». Возможно участие с детьми от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 12:00 до 15:30
Завершение: Владикавказ, аэропорт, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели 120 экскурсий для 166 туристов
Привет, путешественник! Я Людмила, организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой гидов покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные туры по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждем встречи и с вами!