За один день вы увидите несколько знаковых достопримечательностей Северной Осетии. Посетите высокогорный монастырь и крепость 14 века, прогуляетесь по «тропе чудес». Проследите сход ледника Колка, узнаете о тайнах города мёртвых, услышите интересные легенды. И конечно, насладитесь чистым горным воздухом.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы проедем по пути ледника Колка и остановимся у мемориальной доски Сергею Бодрову-младшему.
Сфотографируемся с современными арт-объектами — буквой осетинского алфавита и зеркальным барсом.
Вы заглянете в Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России (1300 м). А мы расскажем историю его возникновения.
В древнейшей Дзивгисской крепости полюбуетесь постройкой 14-16 веков и ощутите себя средневековыми горцами.
Увидите Кардаваганский каньон — прекрасное творение природы в Куртатинском ущелье.
Погуляете по Даргавсу — городу мёртвых, рассмотрите старинные склепы и узнаете, как и почему они здесь появились.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном Volkswagen Crafter или Hyundai H-1 в зависимости от количества человек.
- Дополнительно оплачивается вход в Даргавский некрополь — 150 ₽ за чел. (только наличные) и обед — по меню.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гизельском круге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели экскурсии для 147 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Коренные жители нашей прекрасной маленькой республики. Знаем все наши устои, обычаи и традиции. На наших экскурсиях вы получите не просто голую и сухую информацию, а интересные исторические факты, личное общение и немного легенд и преданий, которыми окутан весь Кавказ.Задать вопрос
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