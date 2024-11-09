Что вас ожидает

Мы проедем по пути ледника Колка и остановимся у мемориальной доски Сергею Бодрову-младшему.

Сфотографируемся с современными арт-объектами — буквой осетинского алфавита и зеркальным барсом.

Вы заглянете в Аланский мужской монастырь — самый высокогорный в России (1300 м). А мы расскажем историю его возникновения.

В древнейшей Дзивгисской крепости полюбуетесь постройкой 14-16 веков и ощутите себя средневековыми горцами.

Увидите Кардаваганский каньон — прекрасное творение природы в Куртатинском ущелье.

Погуляете по Даргавсу — городу мёртвых, рассмотрите старинные склепы и узнаете, как и почему они здесь появились.

Организационные детали